V Ljubljani so pred Mestno hišo predstavili dogodek Ljubljana na kolesu. V času med 27. 5. in 3. 6. so vsi ljubljančani vabljeni, da za svoj prevoz, še več kot običajno, uporabljajo kolo.Ljubljana kolesarstvu že dolgo posveča veliko pozornosti. Častni pokrovitelj dogodka Ljubljana na kolesu, podžupan mestne občinemeni, da se obdobje prevlade avtomobilov nad mestom bržkone počasi, a vztrajno končuje. Kolesarjenje je mobilnost prihodnosti in v mestih edina prava zamenjava za osebni avto še posebej v povezavi z javnim prevozom.Do tega spoznanja prihaja vedno več ljudi, ko izkušajo vsestranske, tudi gospodarske koristi mestnega kolesarjenja in se vedno bolj zavedajo, koliko vpliva ima vsakodnevno kolesarjenje na boljši zrak, na splošno zdravje in javno življenje v mestu. Na kolesu smo sicer običajno sami, malokdaj v dvoje, a se vendarle zavedamo, da dejansko kolesarimo skupaj, v skupnosti pametnih in odgovornih ljudi vseh starosti, ki jih povezuje nov slog zdravega in vzdržnega življenja po trajnostnih načelih.Dogodek Ljubljana na kolesu je umeščena v program Razgibajmo Ljubljano, ki že več kot 10 let povezuje subjekte, ki v mestu skrbijo za športno vadbo vseh generacij., vodja programa, je še posebaj izpostavila željo po vključitvi kar se da velikega števila ljubljančanov. Zato se bodo v projekt poleg kolesarskih društev in klubov aktivno vključile tudi četrtne skupnosti in s tem poudarile pomen urbanega kolesarjenja.Kot dodatno vzpodbudo za čimštevilčnejše kolesarjenje v času akcije, bo eden od udeležencev prejel električno kolo, ki ga je poklonilo podjetje Elpec. Za sodelovanje v nagradni igri bo moral udeleženec pravilno izpolniti prijavo na spletni strani akcije.Ljubljana na kolesu je del širše vseslovenske akcije Kolesarimo. Skupaj ( www.kolesarimoskupaj.si ).predsednik Kolesarske zveze Slovenije, prvega organizatorja celotne akcije je povedal, da želijo z njo v času do 31. 7. 2021 predstaviti in povezati široko paleto vseh vrst kolesarjenja. Udeleženci bodo kolesarili vsak v okviru svojih zmožnosti in interesa. Poseben poudarek bo dan kolesarjenju gibalno oviranih oseb. Prav slednjim je, po besedah, predstavnice fundacije Neurotrust, drugega organizatorja celotne akcije Kolesarimo.Skupaj, namenjen dobrodelni del akcije.Zbrana sredstva, ki jih bodo zbirali preko SMS donacij KOLESARIMO5 na 1919, bo fundacija namenila predvsem mlajšim z gibalnimi težavami in tistim s posledicami po poškodbi ali bolezni hrbtenice, ki se tudi vključujejo v šport, kolesarjenje pa jim predstavlja svobodo in užitek.