Kolesarjenje tudi za slepe in slabovidne

V središču pozornosti tandem, ki sta ga sestavljala Alen Kobilica in njegov spremljevalec Urh Klenovšek. FOTO: Ervin Čurlič

Že nekaj dni je sicer minilo od gostovanja slovitega Gira, kolesarske dirke po Italiji, tudi v naši deželici, a praznično dogajanje še vedno odmeva. In to pozitivno. Kot tudi zgodba o sodelovanju skupne, čezmejne, ekipe na promocijski etapi z električnimi kolesi. Kako tudi ne, ko pa je bil v tej karavani v središču pozornosti tandem, ki sta ga sestavljalain njegov spremljevalec»Izjemno, da sem lahko bil del tega dogodka. To so sanje vsakega kolesarja, da lahko voziš tako po zaprtih cestah trase Gira, oziroma tik pred najboljšimi,« je na cilju o dogajanju navdušeno pripovedoval Alen Kobilica. Človek čigar izjemna zgodba je oziroma bi morala biti navdih vsem. Nekdaj top model, nato pa leta 2009 postavljen pred izjemno zahtevno preizkušnjo. Po operaciji tumorja v glavi je Alen izgubil vid, a se ni predal.Nove izzive je našel v podjetništvu in predvsem športu. Je aktualni državni prvak v kolesarjenju v tandemu, kot para triatlonec pa ima cilj nastopiti na para olimpijskih igrah. In nova, očetovska vloga, ga pri vsem tem še dodatno spodbuja. Alen se je z veseljem odzval tudi povabilu novogoriškega podžupanain skupaj z Urhom nastopil na nedeljski, 75 km dolgi, etapi z električnimi kolesi od Ogleja do Gorice, torej na večjem delu trase, kjer so kasneje številne gledalce navduševali kolesarski mojstri.V ekipi Nova Gorica - Gorica Evropska prestolnica kulture 2025 so, poleg Alena in Urha, kolesarili še: naša uspešna alpska smučarka,tudi že olimpijka,, pa nekdanji nogometni reprezentant, za Slovenijo je odigral 37 tekem,s slovenske strani ter, nekdanji svetovni prvak v ciklokrosu, gorska kolesarkain nekdanji profesionalni kolesar (leta 1997 član novomeške Krke), zdaj tudi umetnik,z italijanske strani.Vse udeležence e etape je najzahtevnejši del čakal na slovenski strani in sicer v Goriških Brdih. Tu je izstopal predvsem vzpon na Gornje Cerovo, ki je zares hud (na posameznih odsekih je tudi več kot 15 % naklon), a sta ga Alen in Urh, tudi ob spodbudi številnih gledalcev, zmogla hitro in brez težav. »Zdaj se zavedam kaj to pomeni, da je občinstvo, da je publika in da navija. Tam dobiš kar neko dodatno energijo. Slovenci so zares fantastični navijači. Jaz sem imel občutek res kot, da smo vsi skupaj, dejansko je bila tako ozka cesta, da bi lahko na obeh straneh prijel koga. Tam sva kar dobro pritisnila, moram reči, vsaj Urh je tako rekel, da sva kar letela mimo vseh,« je izjemne občutke s trase na cilju v Gorici predstavljal Alen Kobilica.Nekaj malega težav sta Alen in Urh imela le z verigo na povsem novem kolesu - tandemu, izdelanem v Nemčiji po naročilu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica. Zato je preizkušnjo od Ogleja do Gorice v spremljevalnem vozilu spremljal tudi predsednik društva»Sodelovanje Alena Kobilice na e-Giru je za slepe in slabovidne osebe izjemno pomemben dogodek, in dokaz, da če so podane pravilne informacije in urejena dostopnost, ni ovir. Tudi s to akcijo dokazujemo, da slepota ni ovira, da postanemo aktivni in enakopravni nastopajoči,« je zaključil agilni predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec. Tudi zanj pa je bilo spremljanje dogajanja na kolesarski preizkušnji na tako visoki ravni zares posebno doživetje. »Sploh sem bil navdušen, ko je prišlo do tehnične okvare tandema, ko se je snela veriga, in ko je sledila profesionalna reakcija, tehničnega vodje ekipe in šoferja spremljevalnega vozila. Ter nato policije, ki je naš tandem in vozilo pospremilo nadvse elegantno in hitro znova v karavano oziroma skupino nastopajočih.«Sicer pa je bil Alen Kobilica deležen posebne pozornosti že na predstavitvi ekip, tik pred startom v Ogleju. Izjemno prijetno in prisrčno pa je bilo ves dan vzdušje tudi znotraj ekipe Nova Gorica - Gorica. Tako, da je to bila, za vse udeležence, zares izjemna izkušnja.Pred Igorjem Miljavcem in Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica pa je že nova akcija, tudi tokrat kolesarska. In še za dober namen bo šlo. Akcija Kolesarim, da pomagam, ki jo društvo pripravlja v sodelovanju z Lions kluboma Idrija in Dobrovo, poteka že več let. Tokrat se bodo slepi in slabovidni, v soboto 5. junija, s kolesi tandemi podali na pot iz Šempasa do Nove Gorice in nato do Dobrovega in Kleti Brda. Ta namreč podpira akcijo in zato bo, od vsake prodane priložnostne polnitve peneče rebule Cerovo v svojih vinotekah in na spletu, društvu namenila po 1 evro. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica bo zbrana sredstva namenilo za rehabilitacijo kasneje oslepelih v svojem okolju. Sicer pa se akciji lahko pridruži vsak z donacijo preko SMS sporočila - SLEPI sli SLEPI5 na 1919.***Predsednik Društva MDSS Nova GoricaPooblaščenec Lions klubov Slovenije za pomoč slepim in slabovidnim