Obiščite edino naravno ohranjeno turistično jamo pri nas

Jama zaradi izredno počasi rastoče sigovih pregrad med jezeri (do 0,1 mm na leto) in njihove krhkosti so glavna ovira za masovni turizem v jami ter za omejitev pri dnevnem turističnem obisku vodnega dela jame na 4 osebe.

Glavno vodilo pri obisku jame je omejitev posledic turističnega obiska na sigovih pregradah na raven naravnega samoobnavljanja, kar vzdržuje Križno jamo med najbolj ohranjenimi turističnimi jamami v Sloveniji.

Jama zaradi izredno počasi rastoče sigovih pregrad med jezeri (do 0,1 mm na leto) in njihove krhkosti so glavna ovira za masovni turizem v jami ter za omejitev pri dnevnem turističnem obisku vodnega dela jame na 4 osebe.

Glavno vodilo pri obisku jame je omejitev posledic turističnega obiska na sigovih pregradah na raven naravnega samoobnavljanja, kar vzdržuje Križno jamo med najbolj ohranjenimi turističnimi jamami v Sloveniji.

Največje zasluge za njeno izjemno naravno ohranjenost pripadajo nekaterim članom Društva ljubiteljev Križne jame, ki so jami posvetili veliko časa, svoje bogate izkušnje pa predali mlajšim generacijam.

Popotovanje po jami v štirih korakih

1. Krajši ogled z vožnjo po I. jezeru (1-1,15h). Za začetni del jame so značilne velike dvorane. Drugi rovi so ponekod prekinjeni s sigastimi čoki ali pa skalami, ponvicami in manjšimi kapniki.

2. Ogled vodnega dela do kalvarije (3,5-4h). Od I. jezera nadaljujemo pot preko skal do II. jezera. Na njegovi sredini se strop zniža in otežuje prehod v značilen vodni rov, kar hkrati označuje začetek nepozabnega popotovanja.

3.) Ogled vodnega dela do Kristalne gore (6,5-7h). Ogled do Kristalne gore je nadaljevanje 3,5-4 urnega ogleda. V 14. jezeru je nizka pasaža, kjer se je potrebno uleči v čoln, da se pasažo premaga. Ta obisk je mogoč le v zimskem času (od 1.10. do 30.3.).

4.) Krajši ogled z vožnjo po I. jezeru in Medvedjega rova (1,5-2h). Prvi del ogleda je enak kot pri krajšemu ogledu z vožnjo po I. jezeru. Nadaljevanje ogleda vodi v pomembno nahajališče kosti jamskega medveda v Medvedjem rovu.