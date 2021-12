Zimska idila ob Cerkniškem jezeru

Iščete pestro, zabavno, pustolovsko druženje v naravi za vso družino? Bi se želeli med hojo po neokrnjeni naravi okoli Cerkniškega jezera še kaj novega naučiti, reševati uganke, se zabavati, tekmovati? Potem je novo doživetje Jezerska dogodivščina na poti Drvošec ob Cerkniškem jezeru prava izbira za vas.

Na rame si nadenite prav poseben nahrbtnik, ki vsebuje knjižico Jezerska dogodivščina, ki vas popelje po tematski poti Drvošec ob Cerkniškem jezeru. Čakajo vas zanimive naloge, izzivi in uganke, povodni mož pa vam bo razkril še nekaj skrivnosti Cerkniškega jezera. Namenjena je vsem ljubiteljem pustolovščin v objemu neokrnjene narave.

V prave raziskovalce narave in pustolovce se lahko spremenite na katerikoli dan v letu, brez predhodnih rezervacij. Pohod po poti Drvošec pa lahko prilagodite čisto svojemu tempu, brez časovnih omejitev in se tako prepustite izjemni dogodivščini čisto po vaši meri.

Na poti vam bo ves čas v pomoč ptica bobnarica, ki jo boste prepoznali tako na nahrbtniku, kot tudi na oznakah na poti. Pri reševanju ugank pa vam bodo v pomoč tudi posamezne informacijske točke na poti Drvošec.

Ko odklenete skrivnost, se oglasite še v Centru za obiskovalce Cerkniško jezero, kjer vse, ki uspešno rešijo izziv, čaka še manjše darilce.

FOTO: Notranjski-park.si

Kaj se skriva v Jezerski dogodivščini?

- bombažni nahrbtnik (nudi varno zavetje za vse potrebščine na poti)

- knjižica Jezerska dogodivščina

- barvice

Kaj vse najdete v knjižici Jezerska dogodivščina?

- 10 nalog na tematski poti Drvošec

- zemljevid poti Drvošec

- zemljevid Cerkniškega jezera in kraških pojavov na njem in ob njem

- zabavne nalepke za vsak osvojen izziv

- origami sestavljanko

FOTO: Notranjski-park.si

FOTO: Notranjski-park.si

Kako naročiti?

Jezerska dogodivščina je na voljo v dveh paketih:

Paket 1: knjižica Jezerska dogodivščina + barvice + bombažni nahrbtnik = 12,90€ (promocijska cena v mesecu decembru 2021 = 11,90 eur)

Paket 2: knjižica Jezerska dogodivščina + barvice = 7,90€ (promocijska cena v mesecu decembru 2021 = 6,90 eur)

Jezersko dogodivščino lahko prevzamete v Centru za obiskovalce Cerkniško jezero (Dolenje Jezero 68, 1380 Cerknica). Lahko pa jo naročite tudi preko obrazca na njihovi spletni strani in v 1-3 delovnih dneh po plačilu predračuna prejmete po pošti na vaš domači naslov.

Kaj moram vedeti?

Zahtevnost: nezahtevna (pot Drvošec)

Priporočen čas obiska: kadarkoli; 365 dni v letu.

Obvezna oprema: pohodniška obutev in oblačila, primerna letnemu času. Del poti ni primeren za otroške vozičke, zato priporočamo uporabo nosilke za manjše otroke.

Okvirno trajanje dogodivščine: 3 do 4 ure

Primerno za družine z otroki: samostojno reševanje ugank je primerno za otroke od 6+ let naprej, a na pustolovščini lahko sodeluje cela družina (tudi najmlajši otročki), saj je skupno reševanje nalog in izzivov na poti še kako zabavno.

Izhodišče: Parkirišče Dolenje Jezero oz. Center za obiskovalce Cerkniško jezero

Upoštevajte pravila vedenja v zavarovanih območjih.

FOTO: Notranjski-park.si

Pravila:

Vstopate na zavarovano območje narave, med dragocene naravne bisere, na zemljo lokalnih prebivalcev, ki jo s skrbnim vzdrževanjem tesno povezani z njo ohranjajo že stoletja. Pomagajte ohraniti to lepoto tudi vi - s spoštljivim vedenjem in ravnanjem ter upoštevanjem oznak.

Parkirajte le na označenih mestih, vozil ne puščajte na njivah, travnikih in domačih dovozih, upoštevajte navodila redarske službe. Po makadamski poti oz. nasipu na Cerkniškem jezeru hodite po desni strani. Hodite in kolesarite le po urejenih in označenih poteh, drugod lahko namreč zmotite naravni življenjski cikel živalskih in rastlinskih prebivalcev parka. Vse, kar prinesete s seboj, tudi odnesite, naj za vami ne ostajajo odpadki. Če naletite na preveliko gnečo, se oglasite pri informatorju pred novim Centrom za obiskovalce, ki vas bo usmeril na druge točke, kjer prav tako lahko doživite neokrnjeno naravo.