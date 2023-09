Skupina Kolektor bo v sklad za obnovo Slovenije vplačala 300.000 evrov

Ob poplavah, ki so avgusta prizadele Slovenijo, se je pokazalo, kako pomembne so solidarnost, povezanost in medsebojno sodelovanje. Podjetja v skupini Kolektor so se ob katastrofalnih poplavah odzvala takoj, so sporočili iz Skupine Kolektor, kjer dodajajo:

Najprej smo pomagali našim zaposlenim, ki so v poplavah utrpeli kakršno koli škodo. Nekaterim smo pomagali s finančno, drugim z materialno oziroma s fizično pomočjo. Ob dnevu solidarnosti je naša gradbena skupina Kolektor Construction, koncesionar za vzdrževanje državnih cest, s svojo mehanizacijo odpravljala posledice neurja na območjih Logatca, Idrije in Tolmina. Dela, ki so bila izvedena ta dan, so bila opravljena kot donacija podjetja za pomoč pri odpravi posledic poplav. Še vedno pa več ekip podjetja z mehanizacijo vse od takrat pomaga prebivalcem Savinjske doline.

Poleg naštetih del bodo podjetja skupine Kolektor v sklad za obnovo Slovenije po ujmi prispevala še več kot 300.000 evrov. Od tega bodo lastniki skupine Kolektor, to so družbe FI, FMR in Kolektor, v sklad nakazali 210.000 evrov.

Kolektor ima na področju družbenoodgovornega ravnanja 60-letno tradicijo. Aktivnosti, ki so bile sprva osredotočene na zaposlene in ožje lokalno okolje, so z leti razširili tudi na druge deležnike.