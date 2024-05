30 let inovacij: hrvaški zobozdravnik rešuje najtežje primere

Dr. Zdenko Trampuš je postal sinonim strokovnosti in inovacij na področju implantologije. Je vizionar, ki je iskal rešitve pri najboljših na svetu. Ko se je po izobraževanju na različnih priznanih ustanovah vrnil domov, je ustanovil kliniko z edinstvenim pristopom. Ta je zasnovana tako, da pacientom ponuja le najboljše.

Že ob vstopu v ordinacijo Ortoimplant Dental SPA vam postane jasno, da gre za posebno kliniko – v njenem sproščenem ambientu se pacient takoj počuti dobro.

»Od pacienta odmaknemo vse, kar ustvarja negativna čustva, ki pogosto spremljajo zobozdravstvene ordinacije, in prav zato sta naš prostor in koncept posebna. Poleg tega, da iz nje odstranimo neprijetne zvoke, vonjave in barve, želimo pacientom narediti bivanje v ambulanti kar se da prijetno. Bili smo prvi na Hrvaškem, ki smo v zobozdravstveno prakso uvedli anestezijo,« pravi dr. Zdenko Trampuš, ki letos praznuje 30. obletnico delovanja.

V kliniki Ortoimplant Dental Spa opravijo več kot 300 implantoloških posegov na leto. FOTO: Darko Tomas/CROPIX

Zelo hitro je našel svoje glavno življenjsko poslanstvo

»V ta poklic sem se vživel kot mlad zobozdravnik, poln navdušenja, bilo je, kot bi vstopil v Disneyjevo zgodbo ali na podstrešje svojega dedka, kjer so bile vse igrače, o katerih sem sanjal,« se spominja začetkov. Danes ni veliko drugače, saj s takšnim mladostnim zanosom dela še naprej. Spremenila sta se le njegovo znanje in seveda zrelost.

Ko je začel, so bile rešitve za paciente s težavami z brezzobostjo slabše – implantologija je bila še v povojih. Dr. Trampuš je ravno tukaj videl svojo priložnost – odpravil se je v svet in znanje poiskal pri najboljših. »Moja strast je uvajanje inovativnih metod v zobozdravstveno prakso. Mislim, da zaradi tega nisem boljši zdravnik, ampak me preprosto zanimajo inovacije in napredek.«

In vsa ta strast do dela ga je pripeljala do inovativne ideje o lastni kliniki, ki se v marsičem razlikuje od drugih. Blagovna znamka Ortoimplant Dental Spa izstopa predvsem po pristopu do pacienta in stroke ter celovitosti storitve, ki jo zagotavlja.

Ortoimplant Dental SPA je več kot običajna zobozdravstvena klinika. FOTO: Darko Tomas/CROPIX

»Poleg zobozdravstvenih metod uporabljamo tudi zdraviliške tretmaje, zato imamo zakonsko zaščiteno blagovno znamko, ki nas opredeljuje kot 'dental spa'. V 30 letih sem šel skozi vse faze in specialnosti tega poklica, vendar me je najbolj pritegnila kirurgija, rekonstrukcija čeljusti in celotnega žvečilnega sistema. Znašel sem se v delu, ki je morda najzahtevnejše, to je delo z brezzobimi pacienti in tistimi z manjkajočo čeljustno kostjo. Nekaj ​​metod, ki jih uporabljamo pri njih, je All-on-4, Zygoma All-on 4 ter vgradnja pterigoidnih in subperiostalnih implantatov,« še pove in doda, da v praksi prav te rešitve zahtevajo največ znanja.

»Nov nasmeh je veliko obojestransko zadovoljstvo, ki prinaša zaupanje, tudi prijateljstvo. Pogosto me kontaktirajo ljudje, ki sem jim zobe obdelal pred recimo 20 leti in so še danes zadovoljni z rezultati. To je najboljša pohvala,« pravi dr. Trampuš in pojasni, da je večina njegovih pacientov v tretjem življenjskem obdobju in prihajajo zaradi zdravstvenih razlogov, nekateri pa si želijo tudi vgradnjo lusk, izboljšanje barve zob ali odpravo drugih estetskih nepravilnosti.

Kakšni so ti revolucionarni zobni vsadki?

Dr. Trampuš je zaradi odkritih pomanjkljivosti protez že na začetku svoje kariere iskal sodobnejše, preprostejše in bolj praktične rešitve, zato je v svojo vsakodnevno klinično prakso uvedel metodo All-on-4, sistem hitrega odpravljanja brezzobosti s štirimi vsadki.

Ortoimplant Dental Spa se posveča zdravljenju tudi najhujših primerov brezzobosti. FOTO: Darko Tomas/CROPIX

All-on-4 je sistem, pri katerem se v zgornjo ali spodnjo čeljust vgradijo štirje vsadki, ki so nosilci digitalno oblikovanega zobnega niza. Vgradnja se izvede v skladu z najsodobnejšim konceptom zdravljenja.

Brezzobi pacient s to metodo takoj po operaciji dobi prototip zob, ki je začasna (vendar popolnoma funkcionalna) rešitev, medtem ko se trajna protetična rešitev izdela v nekaj mesecih.

Včasih zaradi pomanjkanja zob v zgornji čeljusti nastane večji ali manjši umik čeljustne kosti, pri nekaterih pacientih pa ta popolnoma izgine. Rešitev je vgradnja vsadkov Zygoma, ki so prava revolucija. Vsadki se namreč ne vgradijo v zgornjo čeljust, temveč v lične kosti, dolgi pa so 60 mm. Z vsadki Zygoma so uspešno premagali oviro popolne izgube kosti v zgornji čeljusti, pa tudi potrebo po presaditvi kosti in dvigu sinusov, ki je dolgotrajen proces nadgradnje kosti zgornje čeljusti.

Poleg vsadkov Zygoma so pacientom na voljo pterigoidni vsadki, pri katerih se izkoristi preostala čeljustna kost kot sidrišče vsadkov, pa tudi subperiostalni vsadki, pri katerih vsadek ni vgrajen neposredno v čeljustno kost, temveč se na kortikalno kost vsadi titanski okvir, pritrjen s titanskimi vijaki.

Ne dovolite si, da bi vam težave z zobmi zagrenile življenje. Izkoristite rojstnodnevno akcijo. FOTO: Darko Tomas/CROPIX

Poseben prostor brez primere Klinika Ortoimplant Dental Spa je posebna tudi po tem, da ima apartma, v katerem pacienti prenočijo po operaciji. Dan ali nekaj dni po posegu obiskujejo pooperativne tretmaje, vključno z magnetoterapijo, ozonoterapijo, hlajenjem in podobno.

Kaj nas čaka v prihodnosti?

»Mislim, da bo v prihodnjih 20 do 50 letih vedno večja potreba po ortodontskih veščinah, saj bomo skozi generacije vedno bolj ozaveščeni glede higiene in bo zaradi tega manj kariesa in izgube zobnih struktur. Zato bo treba kirurško znanje dopolniti z ortodontskim znanjem za doseganje boljših rezultatov,« napoveduje dr. Trampuš.

Tem trendom sledi tudi dr. Trampuš in se z mislijo na prihodnost med drugim osredotoča na sina Martina, ki poklicno stopa po njegovih stopinjah.

»Ne morem natančno napovedati prihodnosti stroke, lahko pa usmerim prihodnost klinike Ortoimplant Dental Spa. Prepoznavam Martinove sposobnosti in predanost in mislim, da bodo z njim pacienti še naprej enako uživali v naših storitvah. Namenoma pravim uživali, kajti to, s čimer se ukvarjamo, ne sme biti trpljenje, ampak užitek ob ustvarjanju novih nasmehov,« sklene dr. Trampuš.

