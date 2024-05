Ekosen IR paneli so idelana izbira za muhasto vreme

Ta sodobni in varčni način ogrevanja deluje po principu naravnega sončnega sevanja, kar pomeni, da ne le učinkovito ogreje prostor, ampak tudi zagotavlja prijetno toploto brez temperaturnih nihanj. Infrardeči valovi, ki jih oddajajo ti paneli, se neposredno absorbirajo v predmetih in ljudeh v prostoru, kar pomeni, da ni potrebe po dodatnem ogrevanju zraka.

Poleg tega je takšen način ogrevanja prijazen do okolja in ima pozitivne učinke na zdravje in počutje, saj ne povzroča kroženja prahu in alergenov ter ustvarja občutek naravne sončne toplote. Z možnostjo oddaljenega upravljanja s pametnimi termostati je uporaba infrardečih panelov še bolj preprosta in prilagodljiva. Ko gre za prihodnost ogrevanja, se infrardeči paneli izkažejo kot odlična izbira, ki združuje energetsko učinkovitost, udobje in trajnost.

Zakaj IR-ogrevanje IR-ogrevanje občutno zmanjša dvigovanje prahu in pršic, saj ni kroženja zraka oziroma ga je bistveno manj. Temperaturne razlike med stropom in tlemi so manjše – le približno 1–2 °C. Tla so toplejša za okoli 3–4 °C kot pri klasičnem radiatorskem sistemu ogrevanja. Zrak se pri tovrstnem ogrevanju ne izsušuje, kar pripomore k bolj zdravemu okolju.

Sodoben in popolnoma varen sistem ogrevanja

Infrardeči valovi potujejo skozi zrak in se absorbirajo v trdnih predmetih, kot so tla in stene. Ko se ti predmeti segrejejo, oddajajo toploto v zrak, kar povzroči segrevanje prostora brez temperaturnih nihanj. FOTO: Ekosen

V zadnjem desetletju se za glavno ogrevanje vseh vrst objektov vedno več ljudi odloča za IR-sistem.

Infrardeče ogrevanje (IR) deluje po principu sončnega sevanja, saj za ogrevanje uporablja infrardeče valovanje. Oddaja blago toploto, podobno sončnim žarkom, vendar brez vidne in UV-svetlobe, zato je ta način povsem varen. Toplota se z IR-panelov prenaša neposredno na predmete, zidove in osebe v prostoru. Uporabnike najbolj prepriča prav način delovanja, ki je podoben naravnemu ogrevanju s sončno svetlobo.

Za najboljši izkoristek IR-panelov podjetja Ekosen moramo namestiti regulator ogrevanja, ki ga postavimo v vsak prostor ter meri temperaturo zraka in ne temperature površin. Če temperaturo nastavimo na 22 °C, bo temperatura zraka natanko 22 °C in bodo hkrati tudi vse površine v prostoru imele podobno temperaturo. V praksi pomeni, da je celoten prostor povsem enakomerno ogret brez mrzlih con. Pametni termostat IR Sun WiFi omogoča oddaljen nadzor ogrevalnega sistema. S svojim pametnim telefonom (Android ali iOS) in aplikacijo IR Sun WiFi lahko kadar koli nastavite želeno temperaturo doma ali vikenda kjer koli ste, tudi z dopusta, iz službe ali tujine. Preverite lahko tudi porabo električne energije za ogrevanje ali spremenite nastavitve. Tako bo vaš dom vedno točno tako topel, kot boste želeli. Aplikacija IR Sun WiFi je dostopna na GooglePlay in AppStore.

Kako deluje infrardeče sevanje na zdravje ljudi

Toplota, ki jo vsak dan na Zemlji prejmemo od Sonca, je pravzaprav infrardeče valovanje. FOTO: Ekosen

Ali ste vedeli, da so starodavni viri ogrevanja, kot so kamini, krušne peči in odprti ogenj, pravzaprav močnejši viri infrardeče toplote? Infrardeče valovanje, ki je povsod v naravi in okoli nas – celo človeško telo oddaja infrardečo toploto –, je namreč popolnoma naravna oblika elektromagnetnega valovanja.

Poleg tega, da ima infrardeče valovanje dokazane pozitivne učinke na zdravje in počutje ljudi, pa tovrstno ogrevanje izboljša tudi bivalne razmere v prostoru, saj zmanjšuje vlažnost in plesen. Plesen se težje razvije, saj infrardeče sevanje ne povzroča kroženja zraka, zato ni kondenzacije. Če zrak ne kroži, je v zraku tudi manj alergenov, kar je zelo primerno za ljudi z alergijami ali astmo.

Ne nazadnje pa nam občutek naravne sončne toplote vedno vrne dobro voljo ter izboljša splošno počutje in razpoloženje.

Ugodna naložba, nižji stroški in preprosta uporaba

IR-paneli pa vas bodo še posebej očarali, ko bodo v vaši denarnici zasijali občutni prihranki. Številni se odločajo za ogrevanje z IR-paneli prav zaradi visoke energetske učinkovitosti. Primerjava s tradicionalnimi ogrevalnimi sistemi pokaže, da porabimo manj energije, pri tem pa še vedno uživamo v hitrem in odzivnem ogrevanju.

Največ prihranite, ker toplote ne zapravljate za segrevanje zraka, ki bi nato uhajal iz prostora. Številne zadovoljne stranke podjetja tako v Sloveniji kot v tujini so dokaz, da IR-paneli zagotavljajo izjemno učinkovito in ekonomično ogrevanje. Kot navaja ena od zadovoljnih strank podjetja Ekosen, so ji IR-paneli zaradi nižje porabe električne energije prinesli kar 40-odstotno zmanjšanje stroškov.

Med njihovimi zadovoljnimi strankami je tudi nogometaš Marcus Tavares: »Odkar imam IR-panele, mi ni treba več čakati na dostavo olja. Preprosto vtipkam temperaturo in sem popolnoma brez skrbi. Regulator lahko upravljam tudi po telefonu. Ogrevanje je tudi čisto in zelo priročno je še posebej za ogrevanje kopalnice.«

Pri načrtovanju in dimenzioniranju IR-ogrevanja je ključnega pomena pravilno prilagajanje moči IR-panelov posameznim prostorom. Strokovnjaki podjetja Ekosen izvajajo natančne energetske izračune vašega objekta in na podlagi teh podatkov določijo optimalne moči IR-panelov za vsak posamezen prostor.

Posvet z njimi je tako prva in najboljša stopnja k energetsko učinkovitemu ogrevanju vašega doma.

PRIMER IZRAČUNA: Dobro izolirana stanovanjska hiša

Skupna moč: 7 kW

7 kW Polletna poraba električne energije: 3780 kWh (7 kW x 3 ur/dan x 180 dni = 3780 kWh). Cena kilovatne ure je odvisna od izbranega dobavitelja, razen v primeru nameščene sončne elektrarne, kjer je lahko strošek ogrevanja brezplačen.

Ker IR-paneli porabijo manj električne energije od drugih načinov ogrevanja, so bolj ekološka izbira, še posebej če imate na strehi nameščeno sončno elektrarno.

Glavne prednosti IR-panelov:

nižja začetna naložba v IR-panele v primerjavi z drugimi sistemi,

v v primerjavi z drugimi sistemi, energetska učinkovitost,

brez stroškov vzdrževanja ,

, enostavna vgradnja in uporaba IR-panelov,

in uporaba IR-panelov, dolga življenjska doba ,

, široka uporaba: primerni so za dom, pisarno, industrijo in zunanje prostore ter za lokalno ogrevanje, ko je treba ogreti samo določen prostor ali del prostora,

primerni so za dom, pisarno, industrijo in zunanje prostore ter za lokalno ogrevanje, ko je treba ogreti samo določen prostor ali del prostora, okolju prijazno ogrevanje, ki ne povzroča škodljivih emisij.

Primerjava IR-ogrevanja s klasičnimi ogrevalnimi sistemi

FOTO: Ekosen

Klasični ogrevalni sistemi v večini delujejo po principu kroženja zraka (konvekcija). Ogrevan zrak se dviguje, ohlajen pa spušča, pri čemer prihaja do naravnega kroženja zraka, s tem pa se dvigujejo prah in pršice, zmanjša se tudi zračna vlažnost.

Toplota je zaradi kroženja zraka pri klasičnem ogrevanju neenakomerno razporejena v prostoru. Zaradi temperaturnih razlik med tlemi in stropom, ki lahko dosežejo tudi do 7 °C, imajo mnogi občutek hladnih nog.

Toplotna črpalka: IR-paneli

FOTO: Ekosen

PRIMER: Za ogrevanje od 140 do 160 kvadratnih metrov velike novozgrajene hiše bomo za celoten IR-sistem najvišjega kakovostnega razreda odšteli približno 6500 evrov, za toplotno črpalko z vsemi napeljavami in termostati pa približno 14.000 evrov.

Pri dobrem IR-sistemu ni stroškov z vzdrževanjem. Najboljši IR-paneli imajo več kot dvakrat daljšo življenjsko dobo kot toplotne črpalke. Za IR-ogrevanje ne potrebujemo zunanje enote. Zunanje enote toplotnih črpalk so lahko zelo glasne in motijo nočni mir. IR-sistem je bolj odziven in se hitreje prilagaja na zunanje in notranje spremembe temperatur.

Peči na kurilno olje: IR-paneli

FOTO: Ekosen Življenjska doba IR-panelov Ekosen znaša do 40 let, kar je dvakrat več kot pri pečeh na kurilno olje. Pri IR-panelih ni centralnega sistema upravljanja, temveč lahko vsak prostor ogrevamo ločeno, kar še dodatno poveča toplotno udobje in nam daje natančen nadzor nad delovanjem in porabo. IR-paneli se na temperaturne spremembe odzivajo hitreje kot peči na kurilno olje. Vgradnja ogrevalnega sistema z IR-paneli je preprosta in hitra ter ne zahteva večjih posegov v prostor. IR-paneli ne zahtevajo vzdrževanja, peči na kurilno olje pa je treba redno servisirati, da delujejo učinkovito in varno. IR-ogrevanje je popolnoma varno za zdravje, saj ne oddaja škodljivih emisij. Peči na kurilno olje pa lahko oddajajo škodljive emisije, kot sta ogljikov dioksid in dušikov oksid.

Peči na drva oziroma pelete: IR-paneli

FOTO: Ekosen IR-paneli enakomerno oddajajo toploto po prostoru, kar zagotavlja prijetno temperaturo v vseh delih sobe. Pri pečeh na drva je toploto težje razporediti, saj je večina toplote koncentrirana okoli peči. Pri pečeh na drva ali pelete je težje doseči natančen nadzor temperature vsakega prostora. IR-panele lahko namestimo na različne načine in v različne prostore. Namestitev IR-ogrevalnih panelov je preprosta in ne zahteva posebnih priprav ali dimenzioniranja dimnikov. Poleg tega je upravljanje sistema IR-ogrevanja enostavno in avtomatizirano. IR-ogrevanje je pogosto energetsko učinkovitejše, saj ima manjšo porabo v primerjavi s pečmi na pelete, pri tem pa sistem IR-ogrevanja omogoča natančno regulacijo temperature v vsakem prostoru, kar zagotavlja optimalno udobje.

Podjetje Ekosen je s svojimi izdelki opremil že več kot 15.000 objektov. FOTO: Ekosen

Vodilno podjetje v industriji IR-ogrevanja Podjetje Ekosen izdeluje IR-panele v svoji lastni proizvodnji. V zadnjih 15 letih so postali vodilno podjetje v industriji IR-ogrevanja, v prihodnje pa si želijo postati referenčni center znanja, povezanega z IR-ogrevanjem, ter sodelovati pri ustanovitvi raziskovalnega centra za IR-tehnologijo. Pri izdelavi svojih produktov uporabljajo materiale najvišje kakovosti, zato imajo njihovi izdelki dolgo življenjsko dobo in najvišjo učinkovitost. Prizadevajo si za vedno nove tehnološke inovacije, zato je uporaba njihovih izdelkov preprosta in napredna.

Naročnik oglasne vsebine je Ekosen