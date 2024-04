Ko zapiha svež veter: kultno družinsko podjetje na poti k novim dosežkom

Vsi, ki jih zanima, kako čim bolj mehko in brez težav prenesti družinsko podjetje na novo generacijo, se lahko udeležijo 17. Poslovno-finančnega sejma , ki ga 19. junija organizirata medijska hiša Delo in inštitut za poslovne finance Smartfin.

Jožko Peterlin FOTO: Igor Zaplatil/Delo

Na prireditvi bomo govorili o spremembi poslovno-finančnih praks med generacijami in predstavili dobre prakse podjetij, ki bodo z vami delila inovativne pristope. S tem boste veliko lažje oblikovali trdne temelje finančne prihodnosti.

Primere dobre prakse bodo iz prve roke predstavili vodilni iz različnih podjetij, njihove zgodbe pa bo strokovno povezoval poslovni finančnik dr. Jožko Peterlin.

Spoznali boste nekaj znanih imen, ki vodijo uspešna slovenska družinska podjetja. Mogoče vam bo prav njihov vidik, kako upravljajo svoje finance in kako skrbijo za razvoj podjetja, pomagal, da se boste izognili najpogostejšim težavam v podjetništvu.

Med nastopajočimi na 17. PFS je tudi Nina Bratovž, ki z bratom Tomažem prevzema kultno ljubljansko restavracijo svojega očeta Janeza Bratovža, JB. Pred dnevi je kot someljejka tretje stopnje prejela laskavo priznanje – združenje Jeunes Restaurateurs d'Europe jo je izbralo za evropsko someljejko leta, kar je v svetu gastronomije izjemna čast.

Nina Bratovž, po izobrazbi farmacevtka, poudarja, da ju z bratom starša nikoli nista nagovarjala, naj se podata v gostinstvo in naj prevzameta družinsko restavracijo. Njihov prehod med generacijami je potekal zelo mehko. Gosti so imeli dovolj časa, da so se ju navadili, se pa po njenih besedah tudi pri vzdušju v restavraciji pozna, da je zavel svež veter.

Nista odraščala v restavraciji, a sta korenine vseeno pognala

Nina Bratovž FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Čeprav sta otroka staršev gostincev, ni bilo nikoli samoumevno, da bosta prevzela vodenje restavracije. Izjemno zanimiv svet kulinarike ju je skoraj mimogrede posrkal vase. »Nikoli nisva bila gostilniška otroka. Brat se je vseeno usmeril v gostinstvo in zaključil višjo šolo za gostinstvo, medtem ko sem jaz doštudirala farmacijo, vendar se v farmaciji nikoli nisem našla. Veliko bolj so me zanimala različna vina in druge pijače ter kombinacije s hrano.«

Nina Bratovž v restavraciji dirigira vinsko karto, streže in je nekakšna deklica za vse. Kar nekaj let je preteklo, da so jo gostje sprejeli in ji začeli zaupati. »Odkar sva z bratom bolj vpeta v delovanje restavracije, se to pozna tudi pri vzdušju v restavraciji, saj je vse skupaj postalo bolj sproščeno in mladostno. Večina gostov ima to rada, nekateri se morajo še malce navaditi, ampak so naju lepo sprejeli,« ocenjuje mlada gostinka, ki se zaveda, da je pridobivanje zaupanja strank v gostinstvu zelo naporen proces. »Že ena napakica te lahko veliko stane. Dobro je, ker veliko komuniciramo. Na srečo se z bratom dobro razumeva in se pogovoriva o vsem. Uvedla sva timsko delo. Brat in oče sestavita meni, sama pa dodam vinsko spremljavo,« še dodaja Bratovž, ki jo je v poslovni del vodenja restavracije sproti uvajala mama, ki še vedno skrbi za to, da so finance urejene.

Vse o tem, kako je začela delati v restavraciji in kako je imeti očeta za nadrejenega, ter druge zanimive podrobnosti boste izvedeli na 17. Poslovno-finančnem sejmu, 19. junija v Portorožu.