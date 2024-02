Tri tisoč let Gaze in bibličnih vrednot

Na prvi odgovor na vprašanje, v imenu česa Izrael uničuje Gazo in zavrača odločitve haaškega Meddržavnega sodišča, naletimo v Svetem pismu, v besedilu, ki opisuje ravnanje Mojzesovega naslednika, njegovo uničevanje Palestine, tudi Gaze:

»Tako je Jozue udaril vso deželo, pogorje Negeb, ravnico in pobočja ter vse njihove kralje. Nihče ni ostal ali utekel. Vse živo je pokončal po zakletvi, kakor mu je naročil Gospod, Izraelov Bog. Jozue jih je potolkel od Kadeš Barnee do Gaze, Gošensko deželo do Gibeona. Jozue je vse te kralje in njihovo deželo zavzel naenkrat, kajti Gospod, Izraelov Bog, se je vojskoval za Izraela.« (Joz 10, 40-42)

Danes gre za reprizo, ki jo je ministrski predsednik Izraela Benjamin Netanjahu napovedal takoj po krvavem terorističnem napadu Hamasa 7. oktobra 2023. To, kar Izraelci počno danes, počno tudi tokrat v imenu vere, judovske religije v najširšem pomenu, konkretno pa v imenu božjih ukazov in dejanj iz prvih knjig Biblije, zbranih v Tori/Postavi, skupku petih Mojzesovih knjig, imenovanem tudi Pentatevh oz. Peteroknjižje. Ob izraelskem povračilnem napadu na palestinsko Gazo je Netanjahu citiral stavek iz hebrejske Biblije (5 Mz 25, 17): »Spominjaj se tega, kar ti je storil Amalek!«

Ko rabin iz Nemčije Andreas Nachama komentira (Die Zeit, 2. november 2023) ta izrek, začne z zgodovinskimi navedbami: »Ljudstvo Amalek je bilo po Bibliji staro nomadsko ljudstvo na jugu Palestine. Amalečane so imeli za prasovražnike Izraela, ker so Izraelce napadli po njihovem izhodu iz Egipta. Znotraj biblične zgodovine neprestano prihaja do boja med Amalečani in Izraelom oziroma med Izraelom in Amalečani.« V judovskem izročilu se je izraz Amalek zato kmalu osamosvojil in postal sinonim za vse sovražnike Izraela. Če nisi moj prijatelj, si Amalek, moj sovražnik. Zaradi tega lahko Netanjahu tudi Palestince označi kot »Amaleka«. Četudi prebivalci Gaze pred 3000 leti niso bili Amalečani, marveč Filistejci, predsemitsko ljudstvo, katerih ime so Rimljani nato »prevedli« z besedo Palestinci.

Vendar se vrsta Judov z Netanjahujem ne strinja. Nachama zavrača izraelskega ministrskega predsednika, ko se ta sklicuje na povračilno maščevalnost in jahvistično-mojzesovske genocidne pokole, zakoreninjene v brezpogojni monoteističnosti, izvirajoče iz judovske religije kot »totalne religije« (Jan Assmann). Rabin ne zanika bibličnih pokolov, obenem pa skuša izpostaviti tudi nekaj drugega: »To, da se stranki v vojni, zlasti teroristi ob kršenju prava, sklicujeta na Boga, da bi legitimirali svoje zločine, ni nič novega. V Nemčiji je Friedrich Wilhelm III. za svojo vojsko dal izdelati značke z napisom Z Bogom za kralja in očetnjavo! Hamasovi teroristi pa se glasno obračajo k Bogu: Allahu Akbar. A namesto da to pripisujemo vsem muslimanom, moramo vztrajati pri tem, da dežela treh abrahamskih religij ne potrebuje nikakršne svete vojne, marveč mir.«

Palestinci se niso poistovetili s Hamasom, marveč jih s Hamasom izenačujejo Izraelci. FOTO: Arhiv

Še bolj jasen je Gábor Lengyel (v Hitlerjevem holokavstu je izgubil večino sorodnikov), rabin Liberalne judovske skupnosti Hannovra. Medtem ko se Nachama izrecno ne distancira od Mojzesovih genocidnih ukazov, je Lengyel nedvoumen (Die Zeit, 9. november 2023): »Sem liberalen rabin in želim, da bi se Judje in muslimani pogovarjali med seboj. Odklanjam, da bi se mi sklicevali na to, da nam je sam Bog obljubil deželo, do katere imamo zato pravico in si jo lahko prilastimo. To počnejo ultraortodoksneži in ultranacionalisti.« Razen, naj dodam, redkih izjem. Ima pa takšno stališče kot Lengyel še vrsta Judov, zlasti Judinj, z značilno ženskim pogumom: od Judith Butler, učenke Hannah Arendt, prek Fanie Oz-Salzberger, hčerke Amosa Oza (glej njegov roman Juda, Mladinska knjiga, Ljubljana 2018) do Susan Neiman in drugih.

Ubij moške in ženske,

otroke in dojenčke!

Sicer pa rabin Nachama ugotavlja: kar pa Netanjahu ne izreče, a stoji v knjigi o Samuelu, je tole (1 Sam 15, 2-3): »Tako govori Gospod nad vojskami: Kaznoval bom, kar je storil Amalek Izraelu, ko se mu je postavil na pot, ko je šel iz Egipta. Zdaj torej pojdi in udari Amaleka! Pokončajte z zakletvijo vse, kar je njegovega! Ne prizanašaj mu, temveč usmrti moža in ženo, otroka in dojenčka, vola in ovco, kamelo in osla! Zaradi tega prihaja do takšnega zgražanja nad Netanjahujevimi besedami. Saj utegnejo napetost med Judi in Muslimani še povečati. Netanjahu skuša zaradi notranjepolitičnih pritiskov upravičiti počezni napad na teroriste. Vendar pa ni potreboval Biblije, da bi povedal, zakaj je Hamasov teror treba ustaviti in spet zagotoviti varnost v današnji državi Izrael.« Nato se rabin vrne k 5. Mojzesovi knjigi in povzame celotno besedilo, v katerem nahajamo na začetku citirani izrek:

»Spominjaj se, kar ti je storil Amalek na poti, ko ste šli iz Egipta; kako te je na poti napadel in pobil pri tebi vse, ki so opešali in zaostali za teboj, ko si bil izčrpan in utrujen, in se ni bal Boga. Ko ti torej Gospod, tvoj Bog, nakloni mir pred vsemi tvojimi sovražniki okrog in okrog v deželi, ki ti jo Gospod, tvoj Bog, daje, da jo kot dediščino vzameš v last, izbriši spomin na Amaleka izpod neba! Ne pozabi!« (5 Mz 25, 17-19)

O isti temi, torej o Amalečanih govori že tudi 2 Mz 17, 9 in 13-16: »Tedaj je prišel Amalek in se je bojeval z Izraelom v Befidimu. Mojzes je rekel Jozuetu: Izberi nam može in pojdi v boj zoper Amaleka! In Jozua je potolkel Amaleka in njegovo ljudstvo z ostrim mečem. Tedaj je Gospod rekel Mojzesu: Zapiši to kot spomin v knjigo in deni na ušesa Jozuetu, ker bom docela izbrisal spomin na Amaleka izpod neba! Potem je Mojzes postavil oltar in ga poimenoval Gospod je moj prapor! Rekel je: Roka je nad Gospodovim prestolom! Gospod se bo vojskoval z Amalekom iz roda v rod.« Permanentna vojna do končne zmage Izraela: »Prvenec narodov je Amalek,/a na koncu ga čaka poguba.« (4 Mz, 24, 20) Vojna z »Amalekom« se nadaljuje tudi v dobi Savla in Davida.

Država Izrael ima Palestino še zmerom za svojo biblično, dedno posest; ne samo za obljubljeno deželo, ampak tudi za neposredno darilo od zločinskega – po etičnih merilih – Boga. To, kar država Izrael danes počne s Palestinci, je povsem v skladu z Mojzesom in njegovim Bogom, torej s »starozavezno« biblijsko religijo, pa svetlobna leta daleč od pravrednot svetovnega etosa.

Bog se, kot vrhovni vojskovodja, neposredno vmešava v spopade in pokole, jih zapoveduje in nadzoruje. A ni ostalo samo pri tem, pri uničevanju tujih ljudstev, z dojenčki vred, ampak se je ta krvoločnost zaobrnila tudi navznotraj, s preslikavo na odnos med Savlom in Davidom. Ko so bili zaradi njegove ljubosumne častiželjnosti in oblastiželjnosti poleg otrok poklani celo duhovniki enega in istega Boga, Jahveja kot boga Izraelcev.

Savel ni prenesel slavljenja Davidovega poboja Filistejcev, predhodnikov Palestincev: »Savel jih je pobil tisoče,/David pa na deset tisoče.« Zato se Savel odloči, da Davida ubije, obenem pa tudi vse njegove, vključno z duhovniki: »Obrnite se in usmrtite Gospodove duhovnike! … In Edomec Doeg se je obrnil in je udaril po duhovnikih ter tisti dan usmrtil petinosemdeset mož, ki so nosili platneni efod. Tudi duhovniško mesto Nob je udaril z ostrim mečem, moža in ženo, otroka in dojenčka, vola, osla, ovco, z ostrim mečem.« (1 Sam 22, 17-19) Kakor da bi šlo za preslikavo nekakšne formule ubijanja, navzoče že od Mojzesovih knjig naprej.

Velikonočni pokol v Egiptu

In to ne šele po izhodu, izgonu in begu hkrati iz Egipta, ampak že tudi pred njim. Saj Mojzesov Bog šele s pobojem egiptovskih prvorojencev od faraona izsili, da Izraelce pusti oditi. Mojzes ta poboj faraonu takole napove: »Tako govori Gospod: Opolnoči pojdem po sredi Egipta. In umrli bodo vsi prvorojenci v egiptovski deželi, od faraonovega, ki naj bi sedel na njegovem prestolu, do prvorojenca dekle pri ročnem mlinu in vsi prvenci živine. Veliko vpitje bo po vsej egiptovski deželi, kakršnega ni bilo in kakršnega tudi ne bo več. Na nikogar izmed Izraelovih sinov, ne na človeka kot tudi ne na živino, pa niti pes ne bo zarenčal, da spoznate, kako Gospod dela razliko med Egipčani in Izraelci.« (2 Mz 11, 4-8) Razločevanje ljudstev oziroma njihovo izključevanje (razen Izraelcev, ki so edini izbrani in odbrani, torej izvoljeni) izhaja iz Boga samega. Zapečateno pa je s krvjo. V preseku novega leta in velike noči: »Gospod je rekel Mojzesu in Aronu v egiptovski deželi: Ta mesec naj vam bo začetek mesecev, naj vam bo prvi med meseci v letu! Govorita vsej Izraelovi skupnosti in recita: Deseti dan tega meseca naj si vsak priskrbi po eno jagnje za družino, po eno jagnje za hišo. Hranite ga do štirinajstega dneva tega meseca! Potem naj ga vsa zbrana Izraelova skupnost proti večeru zakolje. Vzamejo naj nekaj krvi in z njo pomažejo podboja in naddurje hiš, v kateri ga bodo jedli.« (2 Mz 12, 1-6)

Bog nato reflektira svoj položaj in svojo vlogo ter povzame: »To je pasha za Gospoda. To noč pojdem skozi egiptovsko deželo in udarim vse prvorojence v egiptovski deželi, od človeka do živine, in opravim sodbo nad vsemi egiptovskimi bogovi. Jaz sem Gospod. Tedaj bo za vas kri znamenje na hišah, v katerih bivate: ko zagledam kri, pojdem mimo vas; pri vas ne bo morilne šibe, ko bom udaril egiptovsko deželo. Ta dan naj vam bo v spomin in praznujte ga kot Gospodov praznik; iz roda v rod ga praznujte kot večni zakon!« (2 Mz 12, 11-14)

Bog še enkrat poudari: »zakoljite pashalno jagnje«; potem pa nadaljuje: »Vzemite šop hizopa in ga pomočite v kri v skledi in z njo pomažite naddurje in podboja! Nobeden izmed vas naj do jutra ne hodi ven skozi vrata svoje hiše. Gospod pojde mimo, da udari Egipt. Ko bo videl kri na naddurju in na podbojih, pojde Gospod mimo vrat in ne bo pustil, da bi Pokončevalec [v slovenski Jeruzalemski izdaji Tore je ta pisan z malo začetnico, kakor da bi šlo za kakega obrtnika, ne pa za edinstvenega Božjega izvrševalca] vstopal v vaše hiše in pobijal. Izpolnjujte to kot zakon zase in za svoje sinove na veke! Ko pridete v deželo, ki vam jo bo Gospod dal, kakor je obljubil, opravljajte ta obred. In kadar vas vprašajo vaši sinovi Kaj pomeni ta obred?, recite: To je klavna daritev pashe za Gospoda, ki je šel mimo hiš Izraelovih sinov v Egiptu, ko je udaril Egipt, naše hiše pa rešil … Opolnoči je Gospod udaril vse prvorojence v egiptovski deželi, od faraonovega prvorojenca, ki naj bi sedel na njegovem prestolu, do prvorojenca jetnika, ki je bil v ječi, in vse prvence živine. Faraon, vsi njegovi služabniki ter vsi Egipčani, so vstali. Nastalo je veliko vpitje po Egiptu, kajti ni bilo hiše, v kateri ne bi imeli mrliča.« (2 Mz 12, 23-27 in 29-30)

V tej zgodbi o »noči dolgih nožev« so torej združene tri operacije:

1. zakol jagnjeta (v dvojni vlogi zaklanega, kot mesa za pojedino in kot označevalne krvi),

2. pokol egiptovskih prvorojencev (od človeških otrok do živalskih mladičev),

3. zmagoslavni, obenem pa krvavi mimohod Boga kot Odrešenika, Reševalca Izraelcev iz egiptovskega suženjstva, hkrati pa Pokončevalca, Pobijalca egiptovskih otrok.

Vse tri funkcije hebrejske Biblije združuje pasha, izraelsko-judovska, gledano z vidika Nove zaveze, velika noč. Po izhodu iz Egipta in z osvajanjem po Bogu »obljubljene dežele« pred tremi tisočletji, predvsem današnje Palestine, pa Izraelci sami prevzamejo izvršno vlogo Božjega Pokončevalca. Začnejo se neposredni izraelski pokoli drugih ljudstev, med njimi tudi »otrok in dojenčkov«. Toda po ukazu in pod pokroviteljstvom Boga. Ob tem svetopisemska točnost navedb o grozljivih dogodkih in pošastnih dejanjih ni bistvena. Bistveno je, da verniki še danes verjamejo v izrečeno in v obstoj Bitja, ki da je zmožno vseh navedenih ukazov, iz njih izvirajočih zločinskih dejanj in povzročitve z njimi povezanih krvavih dogodkov.

Zavračam tako »krščansko«, po bibličnem iztrebljanju zgledujoče se iztrebljanje ameriških in avstralskih staroselcev kot tedanje in današnje judovsko iztrebljanje Palestincev. Saj se Judje, zdajšnji Izraelci, pri svojem morilskem početju z vidika svetovnega etosa in mednarodnega prava niso upravičeni sklicevati na domnevno po Bogu blagoslovljeno etnoteokracijo.

Od genocida do holokavsta

Kdo so torej Judje, samozvano ljudstvo Božje izvoljenosti? Svoje samoizbranosti, projicirane na Mojzesa oziroma Jahveja, svojega, obenem pa domnevno edinega Boga na svetu in nad svetom? Kaj počnejo Judje po direktivah, pripisanih Mojzesu oz. Bogu? Na ta vprašanja zagotovo najnatančneje, če že ne najbolje odgovarja kar Mojzes sam (5 Mz 20, 10-18). Takole naj bi Bog pripravljal Mojzesa na odhod iz Egipta (2 Mz 3, 16-17): »Skrbno sem pazil na vas in na to, kako se vam bo godilo v Egiptu. Zato sem sklenil: popeljem vas iz egiptovske stiske v deželo Kanaancev, Hetejcev, Amorejcev, Perizejcev, Hivejcev in Jebusejcev, v deželo, v kateri se cedita mleko in med.« Sledijo napotki:

»Ko se približaš mestu, da bi ga napadel, mu najprej ponudi mir! Če ti odgovori miroljubno in se ti odpre, naj ti bo vse ljudstvo, ki prebiva v njem, dolžno delati tlako in služiti. Če pa ne sklene miru s teboj, ampak se hoče bojevati, ga oblegaj! Ko ti ga bo Gospod, tvoj Bog, dal v roke, pobij vse moške v njem z ostrino meča. Le ženske, otroke, živino in vse, kar je v mestu, ves plen v njem zapleni zase in uživaj plen svojih sovražnikov, ki ti ga je dal Gospod, tvoj Bog!«

To genocidno početje se nanaša na oddaljena ljudstva. Pri teh naj bi bili poklani samo moški. Ženske pa, skupaj z vsem drugim, tudi z otroki, postanejo izraelski plen. Tudi v pomenu, na kakršnega naletimo v zgodbi o Abrahamu in Sari ter njeni sužnji. Drugače je z bližnjimi ljudstvi, s sosednjimi narodi, natančneje, z ljudmi, ki živijo v »obljubljeni deželi«. Se pravi:

»Tako stori z vsemi mesti, ki so zelo oddaljena od tebe in niso izmed mest tehle narodov! V mestih teh ljudstev, ki ti jih Gospod, tvoj Bog daje v dedno posest, pa ne puščaj pri življenju ničesar, kar diha, temveč z zakletvijo popolnoma uniči Hetejce, Amorejce, Kanaance, Perizejce, Hivejce in Jebusejce, kakor ti je zapovedal Gospod, tvoj Bog!«

Tako je govoril Gospod, Bog sam. Deseto od »čudes« v Egiptu je bilo pokol prvorojencev. Sledi genocidni pokol moških v daljni okolici »obljubljene dežele«. Konča pa se, zdaj že v bližnji okolici, z iztrebitvijo narodov in pokolom vsega živega. S holokavstom nad ljudstvi v »obljubljeni deželi«, nad Kanaanci, Filistejci in drugimi, ter s požigom in rušenjem mest od Jerihe do Gaze. »Bog Hebrejcev« kot Pokončevalec in Iztrebljevalec je Uničevalec in Morilec. Še prej pa spodbujevalec plenjenja, laži in prevar.

Država Izrael ima Palestino še zmerom za svojo biblično, dedno posest; ne samo za obljubljeno deželo, ampak tudi za neposredno darilo od zločinskega – po etičnih merilih – Boga. To, kar država Izrael danes počne s Palestinci, je povsem v skladu z Mojzesom in njegovim Bogom, torej s »starozavezno« biblijsko religijo, pa svetlobna leta daleč od pravrednot svetovnega etosa. Kajti biblijska religija kot »totalna religija« od vsega začetka ne pomeni samo religioznega fundamentalizma, ampak tudi politični totalitarizem. S tem ko Izraelci Palestincem ne priznavajo niti njihovega samopoimenovanja, ko so na nacistični način za državni narod razglasili zgolj in samo Jude ter v Palestini izvajajo radikalno etnično in s tem religiozno čiščenje, vzpostavljajo etnoteokracijo. Med izraelsko vlado in njeno politiko ter ortodoksnimi Judi in njihovo religioznostjo na tej ravni ni več razlike.

Izraelci s svojimi treditvami vzpostavljajo Hamas kot Osvobodilno fronto Palestincev. FOTO: Mahmud Hams/ Afp

Če z etičnega vidika takšno obnašanje Judov do staroselcev zavrnemo in obsodimo, ne da bi se ob tem ozirali na religiozne blokade spolitiziranih katolikov in njihovih pastirjev, vse to z antisemitizmom nima nič. Samooklicane judovske izvoljenosti in domnevno po njihovem Bogu izključno Judom obljubljene dežele pač ne gre priznati; recimo s stavki iz Družine (19. november 2023): »Antisemitizmov je lahko več, vsi pa imajo podobno globinsko logiko: nasprotovanje prvotni Božji izvolitvi, ki so je v zgodovini odrešenja bili deležni Judje. Po tej notranji logiki neškodljivega antisemitizma ni. Kdor na podzavestni ali zavestni ravni začne sovražiti Jude zaradi njihove izvolitve, jih bo prej ali slej začel fizično napadati in ubijati … Za kristjane pa ni nepomembno spoznanje, da tisti, ki hoče uničiti Jude, bo hotel v naslednjem koraku uničiti kristjane.« To je kognitivna kapitulacija, pomračitev uma zaradi dolgotrajne klerokatoliške indoktrinacije. V času, ko judovska država razglaša ne samo pravico, ampak tudi dolžnost do ubijanja, ko njeni vojaki dnevno pobijejo na desetine otrok, je takšno izjavljanje povsem sprevrženo. Perverzno z vidika vseh temeljnih pravrednot človeškosti in človečnosti: z vidika svetosti življenja, posvečenosti mrtvih, človekovega dostojanstva in zlatega pravila etičnosti (ne stori drugemu tega, česar ne želiš, da bi drugi storil tebi).

Semitizem in antisemitizem

Sicer pa sta izraza semitizem in antisemitizem tu tako in tako uporabljena povsem narobe. Semitizem je rasni pojem in se nanaša na ves semitski rod, torej tudi na Arabce. Govoriti o antisemitizmu Arabcev je zato absurdno. To je tako, kot da bi Slovence, ki nasprotujejo kakršnikoli ruski nadoblasti, razglašali za Protislovane. Kar je nesmisel, saj smo tudi Slovenci Slovani. Kot so Arabci, skupaj z Judi, semiti.

Eno sta semitizem in antisemitizem, drugo antisionizem in sionizem, ki si v imenu Biblije prisvaja tuja ozemlja in pobija staroselce, tretje pa je antiizraelstvo, ki se nanaša na morilsko politiko obstoječe države Izrael, natančneje, na obstoječo izraelsko vlado in njeno briskiranje vseh temeljnih človekovih pravic in pravic narodov.

Vse to je vsekakor zelo porazno za krščanske oz. katoliške teologe. Kolikor ne razlikujejo med starozaveznim, morilskim Jahvejem, Bogom Izraelcev iz Tore, in novozaveznim Bogom, Bogom Očetom iz Jezusovega Očenaša (Mt 6, 9-13; Lk 11, 2-4): »Oče …, ne vpelji nas v skušnjavo.« Jahve ni Bog Oče, prva oseba iz Svete trojice. Kdor ju ne razločuje, se seveda ni zmožen, kar velja za celoten krščanski Zahod, distancirati od morilsko krvoločnega Gospoda, Despota, ki ukazuje: »Uniči vsa ljudstva, ki ti jih izroči Gospod, tvoj Bog! Tvoje oko naj se jih ne usmili!« Drugače povedano: »Niso iztrebili ljudstev,/o katerih jim je bil Gospod govoril,/temveč so se pomešali z narodi,/učili so se njihovih del.« (Ps 106, 34-35) Bog se po psalmistu za nazaj pritožuje, ker Izraelci, vključno z Mojzesom, niso dovolj dosledno upoštevali njegovih morilskih ukazov. S tem pa tudi njegovega ljubosumja in iz njega izvirajoče maščevalnosti ne.

Starodavni Izraelci so bili sem in tja preveč človeški, »prečloveški«, kot bi dejal Nietzsche. Zato za Boga preveč strahopetni: »Ne bojte se jih, kajti Gospod, vaš Bog, se bo sam bojeval za vas.« (5 Mz 3, 22) A so se bali! Ker naj bi bilo njihovo strahospoštovanje pomanjkljivo, zaupanje preslabotno, zvestoba omahljiva S svojo omejeno krvoločnostjo niso mogli dohajati brezobzirne in zato neizprosne Božje krvoločnosti, z ničimer omejene in/ali brzdane uničevalskosti pri iztrebljanju drugače verujočih narodov oziroma ljudstev drugačne, druge rase.

Bog Mojzesa ne kaznuje, ker se je z etnoteokratskega vidika obnašal preveč, marveč premalo napadalno in ubijalsko ter strahospoštljivo in goreče: »Pojdi na pogorje Abarim, na goro Nebo, ki je v moábski deželi nasproti Jerihi, in poglej kanaansko deželo, ki jo dajem v last Izraelovim sinovom. Potem umri na gori, na katero pojdeš, in se pridruži svojim ljudem, kakor je umrl tvoj brat Aron na gori Hor in bil pridružen svojim ljudem, ker sta mi bila nezvesta sredi Izraelovih sinov pri vodah Metiba v Kadešu v puščavi Cin, ker me sredi Izraelovih sinov nista izpričala kot Svetega. Kajti videl boš pred seboj deželo, vanjo pa ne boš vstopil, v deželo, ki jo dajem Izraelovim sinovom … In tam v moabski deželi je Mojzes, služabnik Gospodov, po Gospodovem ukazu umrl.« (5 Mz 32, 48-52 in 34, 5) Tako je »Bog bogov« (Joz 22, 22) v enem od svojih napadov »jeze in srda in velike togote« (5 Mz 29, 27) obračunal z Mojzesom.

Ker Mojzes ni slepo ubogal Božjih ukazov, ki so se mu zdeli vratolomni, prenevarni za njegovo ljudstvo, ni smel vstopiti v obljubljeno deželo. Ker »obljubljene dežele« ni znal dovolj hitro okupirati, zasesti in se je polastiti, pretvoriti pokrajine »medu in mleka« v »sveto deželo«, deželo brezpogojnega čaščenja Jahveja, je moral umreti.

Noga na vratu

Čeprav je Mojzes že pred izhodom iz Egipta privolil v to, da je Božji Pokončevalec poklal na tisoče egiptovskih prvorojencev; čeprav je po izhodu na način holokavsta povsem uničil vrsto mest in naselij ter v njih po Božjem nareku ukazal na genocidni način pobiti vse živo, od moških in žensk ter »otrok in dojenčkov« do živali; čeprav je po takšnih prvih »uspehih« po Božji odločbi v imenu pravovernosti v kratki, a siloviti bratomorni vojni ukazal pobiti na tisoče krivoverskih bratov ter očetov in sinov lastnega naroda, mu to ni pomagalo.

Izraelsko »vračanje religije« v državo in družbo, čemur smo v tem tisočletju sicer priča po vsem svetu, nas potiska nazaj, za celih 3000 let. Za naprej pa nam grozi, da se sedanja po vsem svetu razpršena tretja svetovna vojna razvije v dejansko in vseobsegajočo, atomsko in vesoljsko vojno.

Torej je bil prisiljen izjaviti: »Sto dvajset let sem star, ne morem več odhajati in prihajati; in Gospod mi je rekel: Ne pojdeš čez ta Jordan. Gospod, tvoj Bog bo šel čez pred teboj; on bo pokončal pred teboj te narode, da jih naslediš. In Jozue pojde pred teboj, kakor je rekel Gospod.« (5 Mz 31, 2-4) Zatorej: »Nebo in zemljo kličem danes za pričo proti vam; predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod, tako da ljubiš Gospoda, svojega Boga, poslušaš njegov glas in se ga držiš. Kajti v tem je tvoje življenje in dolgost tvojih dni, ki jih smeš preživeti v deželi, za katero je Gospod prisegel tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu, da jim jo bo dal.« (5 Mz 30, 19-20) Gre za napoved v obliki zapovedi, dokončne rešitve: za dovršitev zagona verižnega »čiščenja«, pobijanja in požiganja, skratka, pokončevanja drugih, staroselskih ljudstev. Brez popuščanja in usmiljenja.

Po besedilu Jozuetove knjige Jahve, »Bog očakov«, Mojzesa nadomesti, tako rekoč zamenja z bolj bojevitim, brezobzirno militarističnim človekom: z bojevnikom, ki se ima za izvrševalca komand, »poveljnika Gospodove vojske«. Zato zdaj ni več govora o božjih ukazih, temveč o božjih poveljih. O vojaškem prodoru do Jerihe in naprej: »Ko je bil Jozue pri Jerihi, je povzdignil oči, pogledal in glej: nasproti mu je stal mož z izdrtim mečem v svoji roki. Jozue se mu je približal in mu rekel: Ali si naš ali naših sovražnikov? Rekel je: Ne, marveč poveljnik Gospodove vojske sem. Pravkar sem prišel. Jozue je padel s svojim obrazom na zemljo in se mu poklonil.« (Joz 5, 13-14) In začelo se je novo, radikalno obnovljeno nasilje. Po direktivah »poveljnika Gospodove vojske«, Pokončevalca egiptovskih prvorojencev; le da zdaj ne gre samo za pokol posameznikov, marveč celih narodov.

Prva je bila na vrsti Jeriha: »Potem so po zakletvi pokončali vse, kar je bilo v mestu; in kar je bilo v njem, so požgali z ognjem. Le srebro, zlato ter bakrene in železne predmete so spravili v zakladnico Gospodove hiše.« (Joz 6, 21 in 24) Sledila so druga mesta, več deset mest z več kot sto tisoč pobitih ljudi. »Jozue jih je potolkel od Kadeš Barnee do Gaze …« (Joz 10, 41) Nato so njegovi prodrli do Velikega morja (Sredozemlja), se obrnili proti jugozahodu itn. Zato se samo na treh straneh Jozuetove knjige tridesetkrat ponovi ista formula: »Izraelovi sinovi so se okoristili tudi z vsem plenom teh mest in z živino; vse ljudi pa so pobili z ostrim mečem in jih pokončali; žive duše niso pustili.« (Joz 11, 14) Pa še nekaj podrobnosti:

»Ko so Izraelci pobili vse prebivalce Aja, ki so bili na polju ali v puščavi, kamor so jih zasledovali, in so vsi do zadnjega padli pod ostrim mečem, se je ves Izrael vrnil v Aj in ga do kraja potolkel z ostrim mečem. Vseh, ki so tisti dan padli, je bilo dvanajst tisoč mož in žena; vsi meščani Aja. Jozue ni potegnil nazaj svoje roke, ki je vihtela kopje, dokler niso z zakletvijo pokončali vseh prebivalcev Aja. Izraelci so si zadržali le živino in plen tega mesta, po Gospodovi besedi, ki jo je zapovedal Jozuetu. Jozue je potem zažgal Aj in ga spremenil v ruševino na veke, v kraj, opustošen do tega dne. Ajskega kralja pa je obesil na drevo do večera. Ob sončnem zahodu pa je Jozue ukazal, naj snamejo njegovo truplo z drevesa in ga odvržejo pred vhodom mestnih vrat. Nametali so nanj veliko gomilo kamenja, ki je tam do tega dne.« (Joz 8, 24-29)

Nekatere zajete kralje pa so po mučenju in uboju zmetali kar v »fojbe«; po postopku, kakršnega je odredil Jozue: »Pristopite in položite vsakemu od teh kraljev noge na vrat! Pristopili so in jim položili svoje noge na vratove. Potem jim je Jozue rekel: Ne bojte se in se ne plašite! Močni in hrabri bodite, kajti tako bo Gospod storil vsem vašim sovražnikom, proti katerim se boste vojskovali. In Jozue jih je dal umoriti. Usmrtili so jih, jih obesili na petero dreves in viseli so na drevesih do večera. Ob času pa, ko je sonce zahajalo, je Jozua ukazal, naj jih snamejo z dreves in jih vržejo v votlino, v katero so se bili skrili. K vhodu v votlino so nato nanosili ogromne kamne. Ki so tam prav do tega dne.« (Joz 10, 24-27)

Potemtakem Jahve, ljubosumna in maščevalna, pohujševalska in morilska pojava iz Mojzesovih knjig, res ne more biti prva oseba iz Svete trojice; ni krščanski Oče. Četudi je krščanski Bog skozi različne predelave in dopolnila novozaveznih besedil že v prvih stoletjih privzel vrsto starozaveznih značilnosti, zlasti v zadnji knjigi Nove zaveze, tj. v krvavi Apokalipsi, ki je za nekatere najvišje razodetje »pravega« Boga in s tem »prave« vere.

Od laži in kraje

do prevare in ropa

Zdaj, na kraju genocidnih pokolov in holokavstov, se kraje in laži ne zdijo nič posebnega. Saj Jahve, »Bog bogov«, celo sam brez sramu navaja: »Dal sem vam deželo, ki je niste obdelali, in mesta, ki jih niste zidali, vendar v njih prebivate, vinograde in oljčnike, ki jih niste sadili, vendar jih uživate.« (Jez 24, 13) Zanimivo pa je spreminjanje judovskega odnosa do laži in kraje ter do prevar in ropanja.

Kot kljub prepovedi ubijanja v imenu Boga lahko in celo moraš ubijati, tako po ustreznem logičnem obratu lahko okradeš faraona, ne smeš pa okrasti služabnikov lastnega Boga. Zato z obratom k dvojnim merilom sledi povelje: »Da, vzeli so si od predmetov zakletve, ukradli so jih, jih utajili in dali med svojo opravo … Tisti, ki ga najdete s predmetom zakletve, naj zgori v ognju z vsem, kar ima, kajti prestopil je Gospodovo zavezo in storil gnusno dejanje v Izraelu.« (Joz 7, 11 in 15) Ko je kraja postala neposredna in skupinska, kolektivno ropanje, obenem pa sta po slovenskem komentarju Jozuetove knjige »osvajanje in delitev prikazana kot liturgično bogoslužno dejanje«, tako da se lahko brez zgražanja »veselimo s piscem, ki nam tako podrobno prikaže dediščino, ki jo je Bog dal temu ljudstvu« (Sveto pismo, Ljubljana 1966, str. 272), individualna kraja v povsem določenem okvirju postane svetoskrunsko dejanje, laž pa smrtni greh.

Palestinci se niso poistovetili s Hamasom, marveč jih s Hamasom izenačujejo Izraelci.

Druga Mojzesova knjiga najprej poroča (2 Mz 12, 35-36): »Izraelovi sinovi so storili po Mojzesovem naročilu in prosili Egipčane za srebrne in zlate predmete in oblačila. In Gospod je priskrbel za naklonjenost pri Egipčanih, tako da so jim izpolnili prošnje. Tako so oplenili Egipčane.« Te besede izražajo nekakšen ponos Izraelcev nad prevaro oziroma goljufijo, ki jim je uspela. Kakor da jih neposredna kraja, kraja kot taka, ne bi mogla zadovoljiti. Kar je posebno poudarjeno s ponavljanjem besede naklonjenost, v tretje takole: »Gospod je priskrbel ljudstvu naklonjenost pri Egipčanih; še več, Mojzes je užival velik ugled v egiptovski deželi, pri faraonovih služabnikih in pri ljudstvu.« (2 Mz 11, 2) Očitno ne samo s pomočjo svojih laži, ampak tudi s skritim prevarantstvom in hinavstvom. Cilj posvečuje sredstva.

Povedano z besedami svetega Avguština iz njegovega spisa O krščanskem nauku (Mohorjeva družba, Celje 2012) to pomeni: »Kar zadeva misli tako imenovanih filozofov, se jih v primeru, da so pravilne in v skladu z našo vero (to velja posebno za platonizem), nikakor ne smemo plašiti, temveč jih moramo avtorjem [najprej torej Platonu, rojenemu štiristo let pred krščanstvom?!] kot nezakonitim posestnikom odvzeti in si jih prilastiti za svojo rabo. Tudi Egipčani, denimo, niso imeli zgolj malikov in težkih bremen, ki jih je izraelsko ljudstvo sovražilo in pred njimi bežalo, temveč posode in zlate in srebrne dragotine ter oblačila, ki so si jih Izraelci ob izhodu iz Egipta skrivaj prilastili sami, da bi jih bolje uporabili. Tega niso naredili po lastnem vzgibu, temveč po božji zapovedi.« Zaradi takšnih tez je Avguštin najbolj kriv za izkrivljeno enačenje Jezusovega Boga Očeta z izraelskim Bogom Jahvejem, s tem pa tudi mojzesovskega judovstva in avguštinovskega krščanstva, njune manipulativnosti in militantnosti. Papež Frančišek se skuša rešiti iz te zagate, vendar ga cerkvena klerikalnost ovira na vse načine in na vseh koncih in krajih.

Tretja, atomska

in vesoljska vojna

Zavračam tako »krščansko«, po bibličnem iztrebljanju zgledujoče se iztrebljanje ameriških in avstralskih staroselcev kot tedanje in današnje judovsko iztrebljanje Palestincev. Saj se Judje, zdajšnji Izraelci, pri svojem morilskem početju z vidika svetovnega etosa in mednarodnega prava niso upravičeni sklicevati na domnevno po Bogu blagoslovljeno etnoteokracijo. In ne uporabljati laži, kakršne so ZDA na pobudo judovskega lobija uporabile pri napadu na Irak leta 2003, danes pa jih Izraelci uporabljajo pri poskusu eliminirati ne samo Meddržavno sodišče v Haagu, ampak tudi Agencijo Združenih narodov za pomoč milijonskim palestinskim beguncem oziroma izseljencem in preseljencem.

Judje so s svojo državo Izraelom in svojim lobijem v ZDA pripravljeni ogroziti ves svet. Zunanjo politiko ZDA obvladujejo že več kot pol stoletja: od Henryja Kissingerja prek Madeleine Albright in Paula Wolfowitza do Kaganovih in Blinkna. Paul Wolfowitz je skonstruiral laž o iraškem atomskem orožju, izrecno pa ga je podprl Robert Kagan, ki še danes trdi, da je bila ta laž upravičena in smiselna prav kot laž. Antony Blinken iz zunanjepolitične šole Kaganov pa danes podobno podpira laž o hamasovstvu Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem in igra varljivo igro s pogojnim izpostavljanjem možnosti konstituiranja dveh držav, poleg izraelske tudi palestinske – kot članice Združenih narodov.

Judje so s svojo državo Izraelom in svojim lobijem v ZDA pripravljeni ogroziti ves svet. FOTO: Mahmud Hams /Afp

Nedvomno je med 30.000 sodelavci agencije precej simpatizerjev in nekaj prikritih aktivistov Hamasa. Vendar Hamas nikakor ne obvladuje agencije. In s tega vidika je treba podpreti ukrepe, ki jih terja generalni sekretar ZN António Guterres, deloma pa tudi EU, skupaj s slovensko državo in javnostjo – ne ozirajoč se na valjhunsko plast te javnosti.

Palestinci se niso poistovetili s Hamasom, marveč jih s Hamasom izenačujejo Izraelci. Izraelski vojak Amir Barak je za časopis Die Zeit (11. januar 2024) po zoomu izjavil: »Če mednarodna skupnost želi ustaviti Hamas in končati to vojno, se mora odpovedati iluzijam o domnevnih oskrbovalcih Palestincev. In razumeti, da v Gazi dominira Hamas. Na kraju samem vidim: Gaza je Hamas.« S takimi trditvami prav Izraelci vzpostavljajo Hamas kot Osvobodilno fronto Palestincev.

Iz vsega prikazanega je obenem razvidno, da nas izraelsko »vračanje religije« v državo in družbo, čemur smo v tem tisočletju sicer priča po vsem svetu, potiska nazaj, za celih 3000 let. Za naprej pa nam grozi, da se sedanja po vsem svetu razpršena tretja svetovna vojna razvije v dejansko in vseobsegajočo, atomsko in vesoljsko vojno. Kajti kot je svojčas v Družini, »slovenskem katoliškem tedniku«, zapisal največji slovenski katoliški pisatelj: »Če je Bog dopustil Kalvarijo svojega sina, lahko dopusti tudi sto atomskih vojn.«