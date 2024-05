Sodelujoči pri operaciji v Medicorju brez licenc

V nadaljevanju preberite:

Da določen kader v zasebni kliniki MC Medicorju nima licenc, je Zbornica zdravstvene in babiške nege ugotovila že leta 2017, lani je v zvezi s tem zdravstveni inšpektorat dobil prijavo, a so posamezniki brez licenc nadaljevali delo. Predsednica uprave MC Medicor prof. dr. Marjeta Zorc pravi, da so zdravstveni tehniki, če niso bili vpisani v register izvajalcev zdravstvene nege, delali le pod nadzorom. Perfuzionista brez licenc naj bi tako v operacijski dvorani nadzoroval kirurg. Po smrti 80-letnice bodo odrejeni številni nadzori, saj so pri njeni obravnavi sodelovali tudi posamezniki brez licenc.