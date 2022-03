Mezgec četrti v ciljnem šprintu

Nizozemec Fabio Jakobsen je zmagovalec druge etape kolesarske dirke Pariz - Nica. Jakobsen je na 159,2 kilometra dolgi ravninski preizkušnji med Auffargisom in Orleansom v ciljnem šprintu skupine z rumeno majico ugnal Belgijca Wouta van Aerta, skupno vodilnega včerajšnjega zmagovalca, Francoza Christopha Laporta, in Slovenca Luko Mezgeca. Petindvajsetletni Jakobsen (Quick Step), ki trenutno velja za najboljšega šprinterja, je v zaključku silovito pospešil in ugnal kolesarja Jumbo-Visme van Aerta in Laporta ter prišel do svoje šeste zmage v sezoni. Izkazal se je tudi Mezgec (BikeExchange - Jayco), medtem pa je Primož Roglič (Jumbo-Visma) v času zmagovalca ciljno črto prečkal kot 28. Domen Novak (Bahrain Victorius) je bil 94., Jan Polanc (UAE) pa 116., oba sta zaostala 6:43 minute.

»Moram opraviti svoje v prvih etapah, preden gremo v hribe. Vesel sem, da sem danes zmagal. Ekipa Jumbo-Visma je bila spet med najmočnejšimi, ampak kljub temu, da te noge bolijo po 60 kilometrih pritiskanja na polno, je nekako uspelo. V zaključku sem prišel za van Aerta in nato napadel po desni,« je po vetrovni etapi dejal Jakobsen.

V skupni razvrstitvi so še vedno na vrhu trije kolesarji Jumbo-Visme, in sicer Laporte, van Aert in Roglič. Francoz ima pred moštvenima tekmecema pet oziroma enajst sekund naskoka. Mezgec je 21. s 53 sekundami zamude, Polanc je 89. (+7:22), Novak pa 130. (+13:41). Precejšen udarec je doživel branilec naslova, Nemec Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), ki je bil 65. z 1:29 minute zaostanka, skupno pa je 53. (+2:22). Z dirke pa je zaradi bolezni odstopil evropski prvak, Italijan Sonny Colbrelli (Bahrain - Victorious). V torek kolesarje čaka malce bolj razgibana etapa, predvsem v zadnjem delu trase. Ta bo med Vierzonom in Dun-le-Palestelejem dolga 190,8 kilometra.