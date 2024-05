Praznovanje bo tokrat v Mariboru

Praznovanje dneva Slovenske vojske, ki je 15. maja v spomin na leto 1991, ko se je na ta dan začela uriti prva generacija nabornikov, bo dan pred praznikom v Mariboru. Celodnevno dogajanje s predstavitvami opreme, poklicev in dejavnosti vojske se bo končalo z večerno slovesnostjo in glasbenimi nastopi.

»Predstavniki Slovenske vojske se moramo pojavljati v javnosti, biti v stiku z okoljem in ne biti zaprti v vojašnicah. Pomembno je, da nas ljudje vidijo,« je ob napovedi dogajanja v torek, 14. maja, poudaril načelnik generalštaba slovenske vojske generalpodpolkovnik Robert Glavaš in spomnil, da sicer ob naravnih in drugih nesrečah, kot so bile lanskoletne poplave, vojska opravi pomembno vlogo. To ljudje tudi opazijo, zato vojska v javnosti uživa veliko zaupanje, kar se odraža tudi v rastočem trendu zanimanja mladih za sodelovanje z njo.

Po tem, ko je ministrstvo za obrambo dogodek ob prazniku Slovenske vojske lani organiziralo v Ljubljani, se letos seli v Maribor, razlogov za to pa je po besedah obrambnega ministra Marjana Šarca več: »Letos obeležujemo leto generala Rudolfa Maistra, ki ima zasluge za to, da Slovenija obstaja v mejah, kot jih poznamo danes. Drugi razlog je, da v Mariboru domuje 72. brigada, ki se je lani izjemno izkazala ob naravnih nesrečah, vse leto je bila aktivna. Ob tem pa je severovzhodni del Slovenije znan po tem, da prispeva največ pripadnic in pripadnikov v Slovensko vojsko.«

Vojska se predstavi

Dogajanje pred dvorano Tabor se bo začelo ob deseti uri, vse do 17. ure bodo obiskovalci lahko spoznali, s čim vse vse vojska ukvarja, njeno tehnično opremljenost – med drugim bosta na ogled tudi tanka – seznanili se bodo lahko s poklici, ki jih vojska omogoča ter z možnostmi šolanja, preizkusili se bodo lahko tudi v nekaterih vojaških veščinah. Predstavljenih bo 50 poklicev, vendar, kot je dejal minister Šarec, v vojski znanja prav vsakega poklica pridejo prav, potrebujejo vse od kuharjev do operaterjev dronov in letalcev.

350 štipendistov ima trenutno Slovenska vojska, želijo si jih 500.

»Stereotipno si predstavljamo vojaka samo s puško v roki, ki se plazi po blatu. Vendar pa je to že zdavnaj preseženo. Želimo privabiti čim več mladih. Za tiste, ki se še iščejo in ne vedo, kakšno karierno pot bi si izbrali, je odlična priložnost.« S programom se bo predstavila tudi Garda Slovenske vojske.

Večerna slovesnost bo imela tudi dobrodelno noto. Sredstva od vstopnic za ta del dogodka – zanj bo treba odšteti pet evrov – bodo namenili prizadetim v lanskoletnih poplavah. V protokolarnem delu bodo zbrane nagovorili predsednica države Nataša Pirc Musar, minister za obrambo Marjan Šarec in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnik Robert Glavaš. Sledil bo glasbeni spektakel s koncertom Big banda Orkestra Slovenske vojske z gosti, med katerimi bodo Nina Pušlar, Vlado Kreslin, Tomislav Jovanović Tokac in Leopold I.