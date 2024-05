Družina Šešok v nov prevzem na Hrvaškem

Družba Elka, ki je v lasti slovenske skupine Iskra, je prevzela 50-odstotni delež v družbi Elkakon, d. o. o., za proizvodnjo industrijskih vodnikov. To je Iskrin četrti prevzem na Hrvaškem. Pred tem so prevzeli tovarno kablov Elka, ladjedelnico Šibenik in Elmat (avtomatizacija čiščenja vode). Dušan Šešok je sicer za Finance.si potrdil, da ga zanima tudi ladjedelnica Uljanik.

Pogodbo o nakupu lastniškega deleža v Elkakonu so danes v Zagrebu podpisali Matija Šešok, predsednik uprave Elkana, ter Miljenko Hacek in Tihomir Hacek, lastnika Poslovnega centra Cotra, ki je imel v Elkakonu 50-odstotni delež. Prav od Miljenka Hacka je Iskra maja 2021 prevzela lastništvo družbe Elka, največjega proizvajalca električnih kablov v tem delu Evrope s skoraj stoletno tradicijo. Pri podpisu pogodbe je bil prisoten tudi Dušan Šešok, glavni direktor in večinski lastnik Iskre, ki je leto 2023 sklenila s skoraj 300 milijoni evrov konsolidiranih prihodkov.