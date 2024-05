Potem ko so ponoči na Rafo, mesto, kamor se je v sedmih mesecih pred brutalnimi izraelskimi napadi zateklo 1,3 milijona ljudi, padale bombe in rakete, ki so ubile 22 ljudi, so se na prebivalce vzhodnega dela mesta, ki leži na jugu palestinske enklave, danes zgodaj zjutraj usuli rdeči lističi, ki so jih pozvali k takojšnji (»humanitarni«) evakuaciji.

Ta poziv (dejansko ukaz) je bil namenjen 100.000 ljudem: izraelska vojska je namreč Rafo, tako kot druga večja urbana središča v Gazi, razdelila na »operativne cone«, v katere namerava v prihodnjih dneh in tednih vstopati postopoma, a s polno vojaško silo.

V Rafi ujete ljudi, ki so tiho upali, da bodo pogajanja v Kairu vendarle prinesla preobrat ter se bosta Izrael in Hamas, ki jima ni niti malo mar za usodo civilnega prebivalstva, prek egiptovskih, katarskih in ameriških posrednikov dogovorila za prekinitev ognja na območju Gaze, je zajela panika: prekleto dobro namreč vedo, kaj pomenijo – kaj prinašajo – takšni izraelski pozivi. Še več smrti. Še več trpljenja. Še več stradanja.

Začetek prisilne evakuacije že večkrat notranje razseljenih, izčrpanih, lačnih, bolnih in travmatiziranih prebivalcev Rafe je – po novem krogu neuspešnih pogajanj – mogoče razumeti kot začetek dolgo napovedovane velike izraelske kopenske ofenzive, ki bi v Gazi lahko sprožila novo poglavje sicer že več mesecev neopisljive groze. Frontalni napad na mesto, kjer v strahotnih razmerah trenutno v povprečju na kvadratni kilometer životari okoli 14.000 ljudi, obenem pa je Rafa središče večine (redkih) humanitarnih operacij v celotni palestinski enklavi, bi se lahko pretvoril v nekaj najhujšega, kar se je zgodilo v našem, vojnih strahot polnem času.

Izraelsko kopensko ofenzivo na Rafo, ki leži tik ob (zaprti) egiptovski meji, kar bi se v prihodnjih dneh lahko izkazalo za pospeševalnik strahot, je širša mednarodna skupnost – sicer z zgolj impotentnimi diplomatskimi sredstvi – poskušala preprečiti. Toda zaradi odsotnosti resnične politične volje in nepripravljenosti na (vsaj gospodarsko) sankcioniranje izraelskih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti dlje kot do blago zaostrene retorike ni prišla. Združeni narodi pa so, resolucija 2728 gor ali dol, tako ali tako le najbolj neposreden simbol – celo metafora – mrtvoudnosti mednarodnih struktur.

Mrtvoudnosti mednarodnih struktur, ki je kriva za vse najhujše vojne zločine.