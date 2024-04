Vingegaard kljub »bolniški« maje Pogačarjev prestol

Na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI) ni prišlo do sprememb na vrhu, Tadej Pogačar nadaljuje svoj rekordni niz in je že 134. teden na vrhu kolesarske lestvice, čeprav že nekaj časa ne tekmuje. Njegov prvi konkurent Jonas Vingegaard bo najmanj do dirke po Franciji odsoten z dirk, morda tudi dlje, a lahko kljub »bolniški« skoči na vrh.

Pogačar ima pred Dancem 187,5 točke naskoka, a bo v sredo izgubil 400 točk, ker ne bo dirkal na Valonski puščici, kjer bi branil lansko zmago. Tako slovenski kolesar v nedeljo na Liege - Bastogne - Liege potrebuje vsaj sedmo mesto, zanj bi prejel 240 točk, da zadrži vodstvo in odbije virtualni napad Danca.

Če bo to Pogačarju uspelo, se bo njegovo vodstvo znova začelo večati, dirkal bo na dirki po Italiji, kjer ga lani ni bilo in z nje ne brani točk. Pred njim je torej ključen teden za podaljšanje rekordnega niza. Na tretjem mestu ostaja Remco Evenepoel, Primož Roglič je še vedno na 6. mestu.