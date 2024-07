Primož Roglič razkril, da je utrpel zlom vretenca

Slovenski kolesarski as Primož Roglič, ki je moral po grdem padcu v 12. etapi predčasno končati dirko po Franciji, je sinoči na družbenih omrežjih razkril, da je bila poškodba hujša, kot se je sprva zdelo. Kot je 34-letnik zapisal na Instagramu, je med padcem utrpel zlomljeno vretence v spodnjem delu hrbta.

»Življenje včasih ni najlažje, kajne? Nadaljnji zdravniški pregledi so pokazali, da sem utrpel zlom vretenca v spodnjem delu hrbta, zato sem minuli teden okreval v rehabilitacijskem centru Red Bulla, kjer so zame dobro poskrbeli,« je slovenski as z zapisom na Instagramu šokiral javnost.

A kot je dodal, se počasi že vrača nazaj na kolo. »Vzel si bom čas za okrevanje. Videli bomo, kam nas bo to pripeljalo,« je še zapisal in se ob tem zahvalil navijačem in ekipi za podporo.

Po padcu je bilo kmalu jasno, da olimpijski prvak v vožnji na čas v Pariz na igre ne bo odpotoval.

Za zdaj tudi še ni znano, kako bo v nadaljevanju potekala njegova sezona, četudi je direktor dirke po Španiji Javier Guillen – Roglič je Vuelto že trikrat dobil – pred dnevi za španske medije potrdil njegovo ime na seznamu nastopajočih.

Medtem pri njegovi ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe umirjajo žogo. Šef Ralph Denk se je že med Tourom v moštvenem podkastu odzval na trditve Guillena.

»Očitno direktor ve več kot jaz. Primož trenutno le malo trenira na sobnem kolesu, udeležba na Vuelti je še odprta. Verjamem, da si direktor to zagotovo želi, a jaz tega ne morem potrditi,« je o tem dejal Denk.

Dirka po Španiji se bo začela 17. avgusta v Lizboni z vožnjo na čas.