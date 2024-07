Pogačarjevi na vrhu, Rogličevi na dnu

Po tretji zmagi na dirki po Franciji slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja je znano, koliko so ekipe zaslužile na francoski pentlji. Nepresenetljivo je na vrhu lestvice Pogačarjeva ekipa UAE Team Emirates. Od okoli 2,3 milijonov evrov vrednega denarnega sklada, ki ga med ekipe in kolesarje razdelijo organizatorji, zmagovalec in njegova ekipa prejmeta pol milijona evrov. Četrtouvrščeni Joao Almeida in šestouvrščeni Adam Yates sta ekipi z njuno končno uvrstitvijo prikolesarila dodatnih 93 tisoč evrov, Pogačarjevih šest etapnih zmag pa 66 tisoč evrov, torej enajst tisoč za zmago na posamični etapi. Skupaj je UAE Team Emirates zaslužila skoraj osemsto tisoč evrov.

Na drugem mestu po zaslužkih je ekipa Visma Lease a Bike z okoli 355 tisoč evri. Danec Jonas Vingegaard je ekipnemu znesku prispeval dvesto tisoč evrov za skupno drugo mesto. Dodal je tudi etapno zmago in uvrstitve na zmagovalni oder na posamičnih etapah. Matteo Jorgenson je z osmim mestom v skupnem seštevku dodal 7600 evrov. Nizozemska ekipa je v primerjavi z lanskim Tourom zaslužila okoli tristo tisoč evrov manj.

Prve tri ekipe po zaslužkih so bile UAE Team Emirates, Visma Lease a Bike in Soudal Quick Step. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Na tretjem mestu je končala ekipa Remca Evenepoela Soudal Quick Step s skoraj 250 tisoč evri zaslužka. Največ zaslug za nagradni denar gre Belgijcu, ki je dosegel zmago na kronometru, osvojil belo majico za najboljšega kolesarja pod 25 let in zasedel skupno tretje mesto.

Med največje zaslužkarje letos spada ekipa Intermarche Wanty, ki je prejela skoraj 110 tisoč evrov. Največji delež denarnega bonusa je prikolesaril Biniam Girmay, ki je zmagal trikrat in si priboril zeleno majico, ki ekipi prinaša 25 tisoč evrov. Enak znesek je za najboljšega v razvrstitvi gorskih ciljev prejel Richard Carapaz in njegova ekipa EF Education EasyPost, skupno peta ekipa po zaslužkih.

Na dnu lestvice je ekipa Red Bull Bora Hansgrohe, za katero nastopa Primož Roglič, ki je po padcu na 12. etapi predčasno končal s Tourom. Ekipa je dirko končala brez etapne zmage in na osmem mestu v razvrstitvi ekip, zaslužila je okoli 17 tisoč evrov.