Na slehernem koraku čuti ljubezen

Po Japonkah, Nizozemkah, Špankah in Švedinjah so se v četrtfinale svetovnega prvenstva v ženskem nogometu danes uvrstile tudi reprezentantke Anglije in Avstralije. Medtem ko so Angležinje v osmini finala po hudem boju v Brisbanu šele po enajstmetrovkah s 4:2 (0:0, 0:0) strle odpor Nigerijk, so bile Avstralke pred svojimi privrženci v Sydneyju z 2:0 (1:0) boljše od Dank.

»Na slehernem koraku čutimo ljubezen naših navijačev,« je priznala nasmejana Hayley Raso, strelka drugega gola (v 70. minuti) za avstralsko reprezentanco, ki se bo v četrtfinalu pomerila z zmagovalko jutrišnjega dvoboja med izbranima vrstama Francije in Maroka. Domačo ekipo je sicer proti Dankam v 29. minuti v vodstvo popeljala Caitlin Foord.

Samantha Kerr se je takole veselila vrnitve na igrišče in uspeha v osmini finala svetovnega prvenstva. FOTO: Steve Christo/AFP

Podobno je razmišljala tudi kapetanka Samantha Kerr, ki je po poškodbi mišice prvič na tem svetovnem prvenstvu pritekla na igrišče (v 80. minuti je zamenjala prav Hayley Raso). »Podpora naših privržencev je res neverjetna in s soigralkami bomo naredile vse, da se jim bomo oddolžile z uspehom. Zasledujemo namreč velik cilj, gremo pa korak za korakom, iz tekme v tekmo,« je poudarila 29-letna avstralska superzvezdnica, sicer članica Chelseaja.