Na termin je treba čakati več kot mesec dni

Na termin za pridobitev osebne izkaznice, potnega lista in vozniškega dovoljenja na UE Ljubljana je treba čakati več kot mesec dni. To je namreč razvidno iz aplikacije eSamonaročanje, ki omogoča naročanje strank za fizični obisk na upravni enoti. Če potrebujete nov potni list, boste na Tobačni ulici naročeni šele 7. junija. A tudi takrat še ne boste prejeli osebnega dokumenta, saj boste na izdelavo morali počakati še nekaj dni. Čakalne vrste za pridobitev osebnih dokumentov so že nekaj časa znano dejstvo, pojasnjujejo na ljubljanski upravni enoti.