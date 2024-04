Ti sodobni čudeži tehnologije več kot le pasivno predvajajo vsebine; postali so pametni centri našega domačega zabavnega sistema, obogateni z umetno inteligenco, ki se prilagaja našim željam. Televizorji, ki jih poganja umetna inteligenca, zdaj oblikujejo naša pričakovanja glede zabave, z intuitivnimi funkcijami, ki ne le izboljšajo kakovost slike do najmanjše podrobnosti, ampak skrbijo, da lahko upravljamo celoten dom. Vstopite v novo dobo gledanja, v kateri je vsak prizor prilagojen za popolno vizualno izkušnjo in televizor center pametnega doma.

Najnovejši modeli televizorjev Samsung: 2024 Neo QLED 8K in OLED

Samsung televizorji so zasnovani z umetno inteligenco, ki presega običajno uporabniško izkušnjo. Model Neo QLED 8K 2024 izkorišča napredno tehnologijo kvantnih mini LED-diod, ki omogočajo izjemno natančnost in globino barv. S pomočjo procesorja NQ8 AI Gen3 televizor izboljša podrobnosti v hitro premikajočih se prizorih in zagotavlja prikaz z resnično jasnostjo, tudi pri športnih vsebinah. Umetna inteligenca skrbi za optimizacijo vsakega prizora posebej, kar poudari realnost in globino slike.

Z zvočno tehnologijo, podprto z umetno inteligenco, kot je Active Voice Amplifier Pro, ki iz dialogov izolira šume ozadja, je vsaka beseda kristalno čista. Object Tracking Sound Pro uskladi zvok z vizualnimi elementi na zaslonu, kar ustvarja bogato, dinamično zvočno kuliso. Adaptive Sound Pro pa prilagodi zvok glede na vsebino, ki se predvaja, in akustiko prostora, zagotavljajoč optimalno zvočno izkušnjo ne glede na situacijo.

Televizor Neo QLED 8K postavlja nove mejnike ne samo v kakovosti slike, ampak tudi v inteligentni prilagodljivosti, s katero se odziva na specifične potrebe uporabnikov. Z vgrajenimi funkcijami umetne inteligence televizor prinaša personalizirano izkušnjo, ki se dinamično prilagaja različnim scenarijem uporabe. Na primer, način AI Auto Game samodejno optimizira vizualne in zvočne nastavitve za izboljšanje igralne izkušnje, medtem ko način AI Customization omogoča prilagoditev slike za posamezen prizor glede na uporabnikove preference.

Samsung letos dviguje lestvico s svojo novo linijo Neo QLED 4K televizorjev, ki črpa inovacije iz svojih vodilnih 8K modelov. Opremljeni s procesorjem NQ4 AI Gen2 ti televizorji oživijo vsako vsebino z osupljivo 4K-ločljivostjo, pri čemer tehnologiji Real Depth Enhancer Pro in Quantum Matrix zagotavljata kristalno čiste podrobnosti in globok kontrast tudi v najzahtevnejših prizorih. Neo QLED 4K pa se ponaša tudi z Dolby Atmos za poglobljeno zvočno izkušnjo in postavlja lestvico za vrhunsko izkušnjo 4K UHD zelo visoko.

Po drugi strani pa OLED-modeli, kot sta S95D in S90D, ponujajo izjemno barvno natančnost in globlje črne tone zaradi svoje sposobnosti popolne zatemnitve posameznih pikslov. Tehnologija brez odseva (Glare Free) na teh OLED-zaslonih zmanjšuje odseve in ohranja žive barve tudi v svetlih prostorih, kar omogoča vrhunsko izkušnjo gledanja v vseh razmerah.

FOTO: Samsung

Napredna umetna inteligenca za izboljšano okoljsko učinkovitost

Samsung televizorji združujejo več okolju prijaznih funkcij, ki pomagajo zmanjšati porabo energije brez kompromisa pri kakovosti uporabniške izkušnje. S tehnologijo AI Energy način televizorji zaznajo spremembe v osvetlitvi domačega okolja in avtomatsko prilagodijo svetlost zaslona, da zagotovijo optimalno gledanje ob zmanjšani porabi energije. To ne samo da zmanjša ogljični odtis uporabnika, ampak tudi pripomore k zmanjšanju računov za elektriko.

Povezljivost in centralizirano upravljanje

Nova linija Samsung televizorjev ima aplikacijo SmartThings, ki omogoča, da televizorji delujejo kot središče pametnega doma. S funkcijo Mobile Smart Remote lahko uporabniki svoj mobilni telefon spremenijo v daljinski upravljalnik za televizor, ko je ta v bližini. To je še posebej koristno, ker omogoča lažje in bolj intuitivno upravljanje vseh povezanih naprav v domu, kot so svetila, hladilniki, termostati in celo varnostni sistemi, kar vodi k bolj povezanemu in sinhroniziranemu bivanju. Vse pametne naprave lahko tako upravljate s svojim pametnim telefonom ali pa neposredno s Samsung televizorjem.

Razširjena integracija in nadzor s 3D-prikazom zemljevida

Novi koncept upravljanja pametnega doma, 3D-prikaz zemljevida, je korenita sprememba v načinu, kako upravljamo tehnologijo v svojem domu. Funkcija omogoča uporabnikom, da na svojem zaslonu v realnem času vidijo 3D-prikaz vseh povezanih naprav v gospodinjstvu. Od pralnih strojev in hladilnikov do pametnih žarnic in termostatov – 3D-prikaz zemljevida ponuja celovit pregled nad vsemi napravami, ki so povezane na SmartThings platformi. Uporabniki lahko hitro prepoznajo naprave, ki po nepotrebnem porabljajo energijo, in jih izklopijo ali prilagodijo nastavitve, da zmanjšajo porabo, in to kar s televizorjem.

FOTO: Samsung

Samsung s svojimi novimi televizorji nadaljuje inovacije, ki spreminjajo domačo zabavo. Naprave, ki združujejo vrhunsko tehnologijo slike in zvoka, postavlja Samsung v ospredje trga, kjer kakovost sreča napredno tehnologijo. Od izboljšanja vsakdanjega gledanja televizije do kinematografske izkušnje v udobju vašega doma – Samsung televizorji zagotavljajo, da bo vsak trenutek pred zaslonom nekaj posebnega. Zavezanost inovacijam in uporabniški izkušnji je tisto, kar Samsungu omogoča, da ostaja korak pred konkurenco in ponuja izdelke, ki resnično obogatijo življenja uporabnikov.