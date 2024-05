Na dan zmage pričakujejo množični napad

V nadaljevanju preberite:

V doneški regiji napadalci počasi, a vztrajno napredujejo proti zahodu in severu. V bližini Avdijivke so zavzeli vasi Keramik in Novokalinove in se premikajo proti Arhangelskim, po nekaterih informacijah je popolnoma pod njihovim nadzorom tudi Očeretino. Iz sosednje Novoaleksandrivke so v pričakovanju skorajšnjega vkorakanja sovražnikov že evakuirali prebivalstvo.