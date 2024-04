DIGGIT: Za vse, ki želite biti del prihodnosti

Pri Marketing magazinu pripravljajo že 11. reprizo konference o trendih prihodnosti, ki bo 9. maja 2024 v Centru kulture Španski borci v Ljubljani.

Udeleženci – tudi letos jih organizatorji pričakujejo več kot 1.000 – bodo na celodnevni konferenci spoznali novosti na vseh področjih sodobnega življenjskega sloga, ki zanimajo tako njih same kot tudi njihove stranke. Kako upravljati in razmišljati o denarju, zabavi, modi, hrani in delu, so vprašanja, ki si jih zastavljamo vsakodnevno, več kot 20 mednarodnih in domačih govorcev pa bo poskušalo odgovoriti nanje. Preverite letošnji program.

Henry Coutinho-Mason FOTO: Medijski Partner

Na Diggitovem odru bo udeležence najprej nagovoril, eden od vodilnih svetovnih napovedovalcev trendov, ki je bil dolgoletni izvršni direktor analitičnega portala TrendWatching, zdaj pa svetuje velikim podjetjem in predava po vsem svetu. Nedavno je izdal novo knjigo The Future Normal: How we Will Live, Work and Thrive in the Next Decade (Prihodnja normalnost: Kako bomo živeli, delali in uspevali v naslednjem desetletju), izvrsten priročnik, ki ga je namenil vizionarjem – kar pa so ne nazadnje tudi udeleženci Diggita, saj želijo razumeti in predvidevati prihodnje trende, da bi čim bolj izpolnjevali potrebe in želje svojih strank. In kateri so ključni trije trendi, na katere morajo biti marketingarji pozorni v letu 2024? »Največji trend je zagotovo umetna inteligenca, ki je in še bo revolucionizirala naše življenje. Drugi trend je poslanstvo blagovnih znamk, ki bo v letu 2024 prišlo do še večjega izraza, tretji pa regulativa, saj bomo priča številnim zakonodajnim premikom, tudi na področju umetne inteligence,« pravi Henry Coutinho-Mason.

Michael Corcoran FOTO: Medijski Partner

Je prihodnost medijev in marketinga (tudi) v podkastih?

, ki je bil pri letalski družbi Ryanair odgovoren za komuniciranje na družbenih omrežjih, je na lanskem Dnevu_d, prav tako v organizaciji MM-a, naletel na veliko navdušenje občinstva, zato smo ga povabili tudi na DIGGIT, kjer se bo posvetil prihodnosti družbenih omrežjih.

Grace Andrews FOTO: Medijski Partner

Podkasti so v minulem letu doživeli nesluten uspeh in razcvet. Kako se znajti v poplavi podkastov? Ali je smiselno, da tudi v vašem podjetju razvijete lasten podkast? Kakšne koristi za oglaševalce prinašajo podkasti? O tem bo govorila, direktorica marketinga najbolj poslušanega podkasta v Evropi The Diary of the CEO, ki se na Instagramu predstavlja kot »The Social Climber«.

Jordan Schwarzenberger FOTO: Medijski Partner

Kako zasloveti na YouTubu, pa bo iz prve roke povedal, menedžer priljubljene britanske YouTube skupine The Sidemen, ki ga je revija Forbes uvrstila na svojo lestvico 30 pod 30. Skupina kreativnih posameznikov je na YouTubu znana po svojih izzivih, videoigrah in komičnih videoposnetkih, ki navdušujejo milijone sledilcev po vsem svetu – teh je že več kot 138 milijonov.

Kako pritegniti in obdržati nadarjene sodelavce?

Na Diggitu bodo govorci pozornost namenili tudi prihodnosti dela. Kako bomo delali v prihodnosti, kako bomo sodelovali in poiskali najbolj primerne sodelavce, našli smisel v projektih, ki niso namenjeni golemu preživetju? Kako lahko delodajalci krepijo svojo znamko s pomočjo platform, kot je LinkedIn? Kako naj pritegnejo in – kar je še pomembneje – zadržijo nadarjene sodelavce, ki nimajo nobenih zadržkov pred hitrim menjavanjem služb?

Udeleženci bodo izvedeli tudi, kako prenoviti strategije na področju kreativnosti, družbenih omrežij, medijskega načrtovanja, spletne trgovine in B2B-odnosov s kupci. Med drugim bodo nastopili Marin Lončar iz Googla, Miha Vidmar iz Bitstampa, dr. Klaus Schweighofer iz podjetja Styria Media International GmbH, kreativni direktor na Pristopu Jure Tovrljan, Matea Benedetti, pionirka trajnostne luksuzne mode in večkrat nagrajena modna oblikovalka, ter mnogi drugi. Pregled letošnjih govorcev je dostopen tukaj.

Svet gre na bolje! »Dovolj je ena ideja, en preblisk, en kakovosten poslovni stik. Vsak od nas potrebuje dnevno dozo navdiha, razmisleka in kreativnega dihanja,« pravijo organizatorji Diggita, ki prav to obljubljajo udeležencem letošnjega dogodka, in dodajajo: »Na Diggitu te pričakujejo vrsta skrbno izbranih predavateljev, ustvarjalna energija in ljudje, ki jim ni vseeno. Če verjamete ali ne, svet gre kljub vsemu na bolje.« Označite si torej v svojih koledarjih – 9. maj 2024! Prijavite se in osvajajte trende prihodnosti!

Naročnik oglasne vsebine je Medijski Partner d.o.o.