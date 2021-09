Na voljo 21 točk in 2187 razpletov, toda šteje le zmaga Slovencev

V nadaljevanju preberite:

Najboljši slovenski nogometaši bodo drevi (20.45) sprejeli velik izziv v boju za svetovno prvenstvo v Katarju. Prvi šolski dan tradicionalno prinaša spoznavanje sošolcev in izmenjavo vtisov, todain drugi, ki jih bo nocoj poslal nad Slovake selektorbodo »preskočili« predigro in takoj krenili po nujne točke v prvi od treh septembrskih tekem. Preberite, s kom namerava Kek napasti Slovake in kje bodo nanje prežale glavne nevarnosti.Stožice so že videle izjemno pomemben dvoboj Slovenije in Slovaške, ko jepred petimi leti dobil slovanski derbi z golom. To je bilo obdobje odlične igre Slovencev, ki so tri dni pozneje nadigrali tudi Angleže, toda goste je rešil vratar Manchester Cityja