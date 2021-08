Matjaž Kek išče 18 borcev za tri bitke na katarski fronti

V nadaljevanju preberite:

Slovenija bo v šestih dneh igrala s Slovaško, Malto in Hrvaško, zato selektor Matjaž Kek razmišlja o širšem naboru igralcev kot marca, ko so njegovi aduti – po tekmah s Hrvaško in Rusijo – ostali praznih pljuč in rok na Cipru. Pogled v zdravstveni karton reprezentance je spodbuden. Kek ne more sestaviti dveh enajsteric, tega v dveh dneh priprav ne more storiti niti selektor Francije, gotovo pa bo potreboval približno 18 nabrušenih in telesno dobro pripravljenih fantov za tri morda ključne bitke v vojni za Katar. Preverite, kako kaže slovenskim nogometašem.