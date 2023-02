Nika Križnar kljub težavam najboljša Slovenka v kvalifikacijah

Najbolje se je odrezala Norvežanka Anna Odine Strøm, ki je z drugo daljavo dneva (99 metrov) zbrala 123,2 točke pred Nemko Katharino Althaus (98,5 metra/123 točk) in Japonko Juki Ito (94,5 m/122,3). Še pol metra dlje od vodilne Norvežanke je poletela Kanadčanka Alexandria Loutitt, kar pa je bilo dovolj le za 4. mesto in 121 točk. Najboljša skakalka te zime Avstrijka Eva Pinkelnig (120,8 točke) je bila peta.

Vseh pet Slovenk bo nastopilo na tekmi, najboljša je bila povratnica po bolezni Nika Križnar, ki se je šele na dan kvalifikacij odločila za nastop in s 95-metrskim skokom zasedla 8. mesto (113,1 točke). Pol metra in 1,1 točke manj je na 9. mestu zbrala Ema Klinec, svetovna prvakinja iz Oberstdorfa 2021, Maja Vtič je bila 13., Nika Prevc 25. in Katra Komar 28.

Nika Križnar je zaradi bolezni izpustila torkov trening, v sredo pa je vendarle nastopila in zasedla osmo mesto. Maja Vtič (109,8) je po 92,5 m dolgem skoku prevzela vodstvo, na koncu pa zasedla 13. mesto. Mladinska svetovna podprvakinja Nika Prevc (101,2) je skočila 89 m in zasedla 25. mesto. Katra Komar (97,7) je zasedla 28. mesto, potem ko je skočila 87 m.

Ženske se bodo za prvi komplet skakalnih kolajn pomerile v četrtek ob 17. uri.