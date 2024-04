Spet bo to klasičen odnos med mamo in hčerko

V nadaljevanju preberite:

Ob prvih načrtih naslednje in obenem predolimpijske smučarske sezone je prišlo do spremembu v taboru naše vodilne smukačice Ilke Štuhec. Poslej ne bo več v ekipi njene mame Darje Črnko, ki je v zadnjih 15 letih opravljala različne vloge, od trenerske prek serviserske do odgovorne osebe za vso logistiko. Kako je slednja obrazložila svoj odhod iz smučarskega sveta? Kaj je ob tema dejala dvakratna svetovna prvakinja? Gre poleg selitve Aleša Gorze od moške reprezentance k Ilkini ekipi pričakovati še kakšno trenersko spremembo?