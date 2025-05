Dobre prakse: športu prijazna podjetja

Certifikat so prejela podjetja, ki so v okviru prijave na javni razpis izkazala svojo podporo slovenskemu športu, in sicer tako s širjenjem pomena športa med zaposlenimi kot s finančno podporo športu na lokalni in nacionalni ravni. Osnovni certifikat, ki ga Olimpijski komite Slovenije letos podeljuje prvič, v naslednjih dveh letih pa ga lahko podjetja nadgradijo v napredni certifikat, so prejeli: Atlantic Droga Kolinska, BTC, Comark, Elan, GEN energija, GEN-I, Hidria, HIT Nova Gorica, Loterija Slovenije, Marles hiše Maribor, Mlinotest, NLB, Nomago, OTP banka, PDP LOGIS, Petrol, RLS, Sava Turizem in Športna loterija.

Olimpijski komite Slovenije želi s podelitvijo certifikata »Športu prijazno podjetje« podjetja spodbujati k promociji športa in športnih aktivnosti med zaposlenimi ter k vlaganju v slovenski šport. Športno udejstvovanje pozitivno vpliva na mentalno zdravje in fizično kondicijo ter je protiutež uporabi digitalnih tehnologij. S podporo slovenskemu športu in športnikom tako v lokalnem okolju kot na nacionalni ravni pa podjetja omogočajo razmere za nadaljnji razvoj športa in doseganje vrhunskih rezultatov.

FOTO: OKS

»S certifikatom Športu prijazno podjetje želimo spodbuditi podjetja oz. organizacije k širjenju vrednot in pomena športa kot zdravega načina življenja, pa tudi k vlaganju v slovenski šport. Letos smo certifikat podelili prvič, že jeseni bomo objavili nov razpis, tako da vabimo podjetja, ki podpirajo in promovirajo šport med zaposlenimi in zunaj svoje organizacije, da se prijavijo. Verjamemo, da lahko tudi na ta način ustvarjamo razliko ter krepimo ugled in pomen športa v slovenski družbi,« poudarja Matic Švab, poslovni direktor Olimpijskega komiteja Slovenije.

Šport ima pomemben vpliv na gradnjo organizacijskih kultur podjetij

Podjetja, ki so prejela certifikat, tako med drugim zaposlene spodbujajo k športnemu udejstvovanju, športne aktivnosti so del kulture in miselnosti podjetja, načrtno spodbujajo teme zdravega načina življenja med zaposlenimi, izvajajo krajše vadbe za zaposlene na delovnem mestu, zaposlenim omogočajo usklajevanje delovnega in zasebnega časa, zaposleni v športu sodelujejo kot prostovoljci ali pa podjetje zaposluje oz. štipendira športnike.

FOTO: OKS

»Certifikat Športu prijazno podjetje je lahko za podjetja vodilo, katera so tista področja in aktivnosti, ki poudarjajo zdravo kulturo na ravni tako zaposlenega kot podjetja, pa tudi vpliv, ki ga ima podjetje kot sponzor ali donator na šport na nacionalnem ali lokalnem nivoju. Ste pripravljeni, da postanete eno izmed teh podjetij?« sprašuje dr. Aleksandra Kregar, direktorica podjetja Habitus, ki v zadnjem obdobju kot svetovalka veliko pozornosti namenja tudi postavitvi in usklajevanju kultur in strategij podjetij. »Vpliv športa na gradnjo organizacijske kulture podjetij je vse pomembnejši, ob tem pa je zdrava kultura danes konkurenčna prednost na trgu, saj daje ton in vpliva na to, kako se podjetje vede do zaposlenih in strank. Podpora dobremu fizičnemu, čustvenemu in duševnemu počutju zaposlenih torej ne sme biti več le možnost. Naložba v šport zaposlenim omogoča, da se počutijo opolnomočene in povezane, podjetju pa, da pokaže primer trajnostnega delovanja, vključi in zadrži vrhunske zaposlene ter spodbuja dolgoročno uspešnost.«

Matic Vošnjak, direktor kadrovske agencije Competo, ob tem dodaja, da »skrb za dobro počutje zaposlenih danes ni več zgolj vrednota, ki jo sodelavci v podjetjih živimo, temveč postaja ena ključnih konkurenčnih prednosti na trgu dela. Kandidati vse bolj pozorno spremljajo, ali podjetja aktivno spodbujajo zdrave življenjske navade, gibanje ter ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Takšna kultura ne vpliva le na privabljanje talentov, temveč tudi na dolgoročno zavzetost in pripadnost zaposlenih, kar je v dinamičnem poslovnem okolju neprecenljivo.«

Naročnik oglasne vsebine je OKS