V Slovenijo prihaja ameriški velikan Taco Bell: denar za širitev dobili od EBRD

V Slovenijo prihaja nova ameriška veriga hitre hrane. Do leta 2027 bodo odprli najmanj dve restavraciji Taco Bell. Prihod ponudnika hitre hrane z mehiškim pridihom je del širitve največjega podjetja z restavracijami hitre hrane Yum! Brands na Zahodnem Balkanu ter v Sloveniji in na Hrvaškem.

Projekt, ki poleg odprtja restavracij Taco Bell na novih trgih obsega širitev verige restavracij Kentucky Fried Chicken (KFC) na obstoječih, je z večmilijonskim posojilom, namenjenim prehodu v zeleno gospodarstvo v regiji, podprla Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD).

Kako je lahko širitev verige restavracij s hitro hrano del zelenega prehoda?