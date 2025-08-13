  • Delo d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Znanoteh

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    13. 8. 2025 | 14:54
    13. 8. 2025 | 14:54
    9:27
    A+A-

    Uspešni so in bodo tisti, ki se znajo hitro prilagajati, razmišljati agilno in pri svojem delu učinkovito izkoristiti sodobna orodja.

    Mobilnost, fleksibilnost in tehnološka podpora postajajo nuja. Prihodnost je že tu. Kar je bilo še nedavno rezervirano za izjemne situacije, danes vse bolj postaja stalnica. Posel se ne dogaja več le za pisalno mizo ali v konferenčni sobi, dogaja se povsod, kjer ste vi. Meja med pisarno in terenom se briše in nadomešča jo nova realnost: delo, ki poteka kjerkoli, kadarkoli – a z enako učinkovitostjo.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Predstavljajte si direktorja podjetja, ki svoj delovni dan začne na letališču in se odpravlja na pomemben sestanek v tujino. Ne izgublja časa. Med čakanjem na let odgovarja na e-pošto, na daljavo vodi zaposlene ter usklajuje podrobnosti s svojo ekipo, na letalu pa se pripravlja na poslovni sestanek. Orodja umetne inteligence mu še dodatno pomagajo na vsakem koraku. Ali pa tržnik, ki je zaradi narave svojega dela pogosto ves dan na terenu. Ne čaka. Kar na telefonu sproti opravlja delo, ki ga je še ne dolgo nazaj naredil naslednji dan v pisarni; pripravlja pogodbe, ureja Excelovo tabelo, popravlja cene, pomembne novosti takoj deli s sodelavci v oblaku … Ali samostojni kreativec, ki kar s svojim pametnim telefonom ustvarja dobesedno kjerkoli in kadarkoli, doma, v tujini, kavarni, pisarni, na vlaku, plaži, med potovanjem ipd.

    Njihovo delo ni več vezano na pisarno, ampak na mobilno napravo. Zahteva visoko stopnjo prilagodljivosti, organizacijo in inteligentna orodja, ki omogočajo brezhibno prehajanje med različnimi nalogami. Natanko to ponuja pametni telefon Samsung Galaxy Z Fold7, ki s svojo zložljivo zasnovo, naprednimi funkcijami in izjemno zmogljivostjo podpira sodoben način dela – kjerkoli in kadarkoli. Novi Galaxy Z Fold7 je popoln poslovni sopotnik, ki se brez težav prilagodi vsakemu delovnemu izzivu.

    FOTO: Samsung
    FOTO: Samsung

    Galaxy Z Fold7 – vaša mobilna pisarna v žepu ali torbici

    Samsung Galaxy Z Fold7 je pregiben pametni telefon, prava mojstrovina, ki združuje moč prenosnika, prilagodljivost tablice in kompaktnost pametnega telefona. Lahko bi rekli, da presega omejitve klasičnih pametnih telefonov in postavlja povsem nove standarde uporabe mobilnih naprav. Zahvaljujoč eni najbolj izstopajočih prednosti – zložljivemu zaslonu Dynamic AMOLED 2X z vrhunsko tehnologijo, ki ponuja izjemno barvno natančnost, kontrast, svetlost in odzivnost, kakovost slike in udobje za oči pa sta na prvem mestu.

    Galaxy Z Fold7 se ponaša tudi z izjemno močno baterijo, ki omogoča do 24 ur neprekinjenega delovanja in izjemno hitro polnjenje. Je izjemno lahek in tanek ter še bolj trpežen od predhodnikov, saj je ovit v še odpornejši in naprednejši Armor Aluminium okvir. Piko na i pa doda optimalno razmerje zaslona v kombinaciji z izpopolnjeno, bolj ergonomično zasnovo, ki pripomore k preprostejšemu rokovanju in udobnejšemu tipkanju. V kombinaciji z najbolj naprednimi funkcijami je Galaxy Z Fold7 kos tako rekoč vsaki delovni nalogi.

    Večopravilnost na višji ravni: enostavnejše, a mnogo naprednejše

    Zmore, česar ni še noben pametni telefon doslej! Lahko bi rekli, da Galaxy Z Fold7 ni le telefon, je revolucija, ki presega vse, kar ste doslej poznali v svetu pametnih naprav. V njem se skriva vrsta premišljeno zasnovanih funkcij in tehnologij, ki skupaj ustvarjajo edinstveno uporabniško izkušnjo.

    FOTO: Samsung
    FOTO: Samsung

    Z njim boste v krajšem času opravili več

    Ena zanimivejših funkcij, s katerimi se lahko pohvali, je Multi-Active Window, namenjena hkratnemu izvajanju več opravil. Kar pomeni, da lahko naredite več, in to hitreje. Naenkrat lahko urejate dokument, spremljate videosestanek in si sproti zapisujete pomembne točke. Multi-Active Window je namreč edinstvena funkcija, ki omogoča, da imate hkrati odprte do tri aplikacije, ne da bi morali preklapljati med okni ali izgubili pomembne podatke. Pred izgubo podatkov vas še dodatno zavaruje funkcija App Continuity, ki poskrbi, da se vsebina prilagodi vedno, ko telefon iz zložene oblike preklopite na razprto. V praksi to pomeni, da dokument brez skrbi berete na manjšem zunanjem zaslonu in nato nadaljujete na notranjem, večjem zaslonu.

    Išče rešitve za vas in razume vse vaše poslovne potrebe

    Ste dobili dolg poslovni dokument ali poročilo, ki ga morate hitro predelati, analizirati in izluščiti bistvo? Potrebujete svežo idejo za promocijsko kampanjo ali novo vsebino za objavo na družbenih omrežjih? Morate po sestanku hitro sestaviti e-pošto ali zapisnik? Ali pa bi vam prav prišel namig, kam peljati poslovne partnerje na kosilo? Za to je tu funkcija Gemini Live, ki v poslovnem okolju velja za posebej uporabno orodje, saj pomaga prihraniti čas, poenostaviti naloge in prispeva k učinkovitejšemu odločanju. Deluje kot osebni asistent, svetovalec in analitik. Nič več tipkanja in zamudnega brskanja po spletu. Gemini Live vam v trenutku odgovori, svetuje ali pomaga pri odločitvi. Vedno pripravljen priskočiti na pomoč. A brezhibno deluje le na pametnih telefonih z dovolj zmogljivim procesorjem, mikrofonom in dobrimi zvočniki, kar Galaxy Z Fold7 odkljuka zelo natančno.

    FOTO: Samsung
    FOTO: Samsung

    Olajša organizacijo časa in opravil

    Dobra organizacija je ključ do uspeha. In funkcija Now Brief vam pomaga, da že na začetku delovnega dneva dobite jasno sliko, katera opravila so pred vami in kaj vas čaka. Torej, brez zamudnega iskanja po telefonu in različnih aplikacijah. Na enem mestu vas pričaka vse, kar potrebujete za organiziran in uspešen dan: sestanki, opomniki, opravila, vreme ipd. To pomeni manj časa za organizacijo in več časa za učinkovito delo.

    Zapisuje, ko vi nimate časa pisati

    Pozabite na »stare« načine beleženja pomembnih informacij. Galaxy Z Fold7 s funkcijo Transcript Assist snema sestanke in pretvori posnetke v besedila. Tako nikoli več ne boste izgubili pomembnih informacij ali podatkov. Funkcija Transcript Assist namreč omogoča ustvarjanje prepisov, povzetkov in prevodov z uporabo aplikacije Voice Recorder in Notes. Prepise lahko pozneje pregledujete, urejate in delite z drugimi.

    FOTO: Samsung
    FOTO: Samsung

    Pohvali se z izjemno vizualno natančnostjo in vrhunsko fotografijo

    Omogoča fotografsko izkušnjo na najvišji ravni, v vseh razmerah. Galaxy Z Fold7 z napredno glavno kamero z 200 MP in tehnologijo ProVisual Engine zagotavlja profesionalne posnetke, ki jih z naprednimi orodji Galaxy AI lahko še dodatno urejate in izboljšate. Ultraširoki objektiv zajame celoten prostor in širše okolje, medtem ko telefonska leča omogoča jasno zaznavanje tudi najbolj oddaljenih podrobnosti. Takšna kakovost slik je nepogrešljiva pri arhiviranju napredka projekta, komunikaciji s strankami, pripravi vizualno podprtih poročil, ustvarjanju prepričljivih vsebin za splet ali javne predstavitve in podobno.

    FOTO: Samsung
    FOTO: Samsung

    Poskrbi za varnost podatkov, kjerkoli ste

    Galaxy Z Fold7 ni le zmogljiva naprava za vaše delo, je tudi zanesljiv varuh vaših podatkov. Z vgrajeno varnostno platformo Samsung Knox poskrbi, da so vsi vaši dokumenti, sporočila in zasebne informacije zaščiteni, tudi ko ste povezani z javnim omrežjem ali uporabljate javno točko Wi‑Fi. To pomeni, da lahko na poti delate popolnoma brez skrbi, da bi kdo posegel v vaše zaupne podatke. Galaxy Z Fold7 tako združuje svobodo mobilnosti s strogimi varnostnimi standardi, ki jih sicer pričakujemo od naprednih poslovnih sistemov.

    Preizkusite Samsung Galaxy Z Fold7

    Bi želeli pred nakupom preizkusiti nov Galaxy Z Fold7? Kliknite na povezavo na sliki, s svojim telefonom skenirajte QR kodo in ga spoznajte od blizu.

    FOTO: Samsung
    FOTO: Samsung

    Odkrijte novi Galaxy Z Fold7 in spoznajte, kako lahko spremeni vaš način dela. Več na samsung.com.

    Naročnik oglasne vsebine je Samsung

    Novice  |  Okolje
    Hitra hrana

    V Slovenijo prihaja ameriški velikan Taco Bell: denar za širitev dobili od EBRD

    Trideset restavracij Taco Bell in KFC v Sloveniji, Hrvaški in na Zahodnem Balkanu do 2027. ZPS: Širitev prispeva k normalizaciji nezdravega prehranskega okolja.
    Maja Prijatelj Videmšek 12. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Odkrite nepravilnosti

    Tudi ESČP je zavrnilo nekdanjega veleposlanika Petra Reberca

    Tožnik je trdil, da mu je bila z nezakonito preiskavo kršena pravica do zasebnosti in dostojanstva.
    Aleksander Brudar 12. 8. 2025 | 05:04
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Analiza eseja

    Žižek: Nujna je revolucija, ta pa je mogoča le, ko upanja ni

    Slovenski filozof v novem eseju razkriva, zakaj je liberalna levica s poudarjanjem prebujenske kulture odprla vrata desničarskemu populizmu.
    Žan Urbanija 12. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    V projektu za podporo inovacijam na področju zdravja tudi slovenska podjetja

    Tech4Cure se osredotoča na ustvarjanje inovativnih medicinskih pripomočkov z naprednimi in novimi digitalnimi oz. na umetni inteligenci zasnovanimi rešitvami.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi 2025

    Ko upravljavec sklada najde dobro podjetje, se od njega težko loči

    Upravljavci investicijskih skladov prisegajo na zrela podjetja z močno blagovno znamko, visokim donosom na kapital in odpornostjo na konkurenco.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pritiski na kulturo in znanost

    Bela hiša preverja, kako Smithsonian upošteva njena navodila

    Za začetek bodo prečesali osem muzejev, med njimi celo muzeja narave ter zračnih in vesoljskih poletov.
    13. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pred srečanjem Trumpa in Putina

    Pričakovanja v Moskvi so večja od Ukrajine

    Za Ruse bo minimalni izkupiček vrha na Aljaski vsaj deblokada dvostranskih odnosov.
    Boris Čibej 13. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Premium
    Premium
    Premium
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več

