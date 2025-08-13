Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

Uspešni so in bodo tisti, ki se znajo hitro prilagajati, razmišljati agilno in pri svojem delu učinkovito izkoristiti sodobna orodja.

Mobilnost, fleksibilnost in tehnološka podpora postajajo nuja. Prihodnost je že tu. Kar je bilo še nedavno rezervirano za izjemne situacije, danes vse bolj postaja stalnica. Posel se ne dogaja več le za pisalno mizo ali v konferenčni sobi, dogaja se povsod, kjer ste vi. Meja med pisarno in terenom se briše in nadomešča jo nova realnost: delo, ki poteka kjerkoli, kadarkoli – a z enako učinkovitostjo.

FOTO: Depositphotos

Predstavljajte si direktorja podjetja, ki svoj delovni dan začne na letališču in se odpravlja na pomemben sestanek v tujino. Ne izgublja časa. Med čakanjem na let odgovarja na e-pošto, na daljavo vodi zaposlene ter usklajuje podrobnosti s svojo ekipo, na letalu pa se pripravlja na poslovni sestanek. Orodja umetne inteligence mu še dodatno pomagajo na vsakem koraku. Ali pa tržnik, ki je zaradi narave svojega dela pogosto ves dan na terenu. Ne čaka. Kar na telefonu sproti opravlja delo, ki ga je še ne dolgo nazaj naredil naslednji dan v pisarni; pripravlja pogodbe, ureja Excelovo tabelo, popravlja cene, pomembne novosti takoj deli s sodelavci v oblaku … Ali samostojni kreativec, ki kar s svojim pametnim telefonom ustvarja dobesedno kjerkoli in kadarkoli, doma, v tujini, kavarni, pisarni, na vlaku, plaži, med potovanjem ipd.

Njihovo delo ni več vezano na pisarno, ampak na mobilno napravo. Zahteva visoko stopnjo prilagodljivosti, organizacijo in inteligentna orodja, ki omogočajo brezhibno prehajanje med različnimi nalogami. Natanko to ponuja pametni telefon Samsung Galaxy Z Fold7, ki s svojo zložljivo zasnovo, naprednimi funkcijami in izjemno zmogljivostjo podpira sodoben način dela – kjerkoli in kadarkoli. Novi Galaxy Z Fold7 je popoln poslovni sopotnik, ki se brez težav prilagodi vsakemu delovnemu izzivu.

FOTO: Samsung

Galaxy Z Fold7 – vaša mobilna pisarna v žepu ali torbici

Samsung Galaxy Z Fold7 je pregiben pametni telefon, prava mojstrovina, ki združuje moč prenosnika, prilagodljivost tablice in kompaktnost pametnega telefona. Lahko bi rekli, da presega omejitve klasičnih pametnih telefonov in postavlja povsem nove standarde uporabe mobilnih naprav. Zahvaljujoč eni najbolj izstopajočih prednosti – zložljivemu zaslonu Dynamic AMOLED 2X z vrhunsko tehnologijo, ki ponuja izjemno barvno natančnost, kontrast, svetlost in odzivnost, kakovost slike in udobje za oči pa sta na prvem mestu.

Galaxy Z Fold7 se ponaša tudi z izjemno močno baterijo, ki omogoča do 24 ur neprekinjenega delovanja in izjemno hitro polnjenje. Je izjemno lahek in tanek ter še bolj trpežen od predhodnikov, saj je ovit v še odpornejši in naprednejši Armor Aluminium okvir. Piko na i pa doda optimalno razmerje zaslona v kombinaciji z izpopolnjeno, bolj ergonomično zasnovo, ki pripomore k preprostejšemu rokovanju in udobnejšemu tipkanju. V kombinaciji z najbolj naprednimi funkcijami je Galaxy Z Fold7 kos tako rekoč vsaki delovni nalogi.

Večopravilnost na višji ravni: enostavnejše, a mnogo naprednejše

Zmore, česar ni še noben pametni telefon doslej! Lahko bi rekli, da Galaxy Z Fold7 ni le telefon, je revolucija, ki presega vse, kar ste doslej poznali v svetu pametnih naprav. V njem se skriva vrsta premišljeno zasnovanih funkcij in tehnologij, ki skupaj ustvarjajo edinstveno uporabniško izkušnjo.

FOTO: Samsung

Z njim boste v krajšem času opravili več

Ena zanimivejših funkcij, s katerimi se lahko pohvali, je Multi-Active Window, namenjena hkratnemu izvajanju več opravil. Kar pomeni, da lahko naredite več, in to hitreje. Naenkrat lahko urejate dokument, spremljate videosestanek in si sproti zapisujete pomembne točke. Multi-Active Window je namreč edinstvena funkcija, ki omogoča, da imate hkrati odprte do tri aplikacije, ne da bi morali preklapljati med okni ali izgubili pomembne podatke. Pred izgubo podatkov vas še dodatno zavaruje funkcija App Continuity, ki poskrbi, da se vsebina prilagodi vedno, ko telefon iz zložene oblike preklopite na razprto. V praksi to pomeni, da dokument brez skrbi berete na manjšem zunanjem zaslonu in nato nadaljujete na notranjem, večjem zaslonu.

Išče rešitve za vas in razume vse vaše poslovne potrebe

Ste dobili dolg poslovni dokument ali poročilo, ki ga morate hitro predelati, analizirati in izluščiti bistvo? Potrebujete svežo idejo za promocijsko kampanjo ali novo vsebino za objavo na družbenih omrežjih? Morate po sestanku hitro sestaviti e-pošto ali zapisnik? Ali pa bi vam prav prišel namig, kam peljati poslovne partnerje na kosilo? Za to je tu funkcija Gemini Live, ki v poslovnem okolju velja za posebej uporabno orodje, saj pomaga prihraniti čas, poenostaviti naloge in prispeva k učinkovitejšemu odločanju. Deluje kot osebni asistent, svetovalec in analitik. Nič več tipkanja in zamudnega brskanja po spletu. Gemini Live vam v trenutku odgovori, svetuje ali pomaga pri odločitvi. Vedno pripravljen priskočiti na pomoč. A brezhibno deluje le na pametnih telefonih z dovolj zmogljivim procesorjem, mikrofonom in dobrimi zvočniki, kar Galaxy Z Fold7 odkljuka zelo natančno.

FOTO: Samsung

Olajša organizacijo časa in opravil

Dobra organizacija je ključ do uspeha. In funkcija Now Brief vam pomaga, da že na začetku delovnega dneva dobite jasno sliko, katera opravila so pred vami in kaj vas čaka. Torej, brez zamudnega iskanja po telefonu in različnih aplikacijah. Na enem mestu vas pričaka vse, kar potrebujete za organiziran in uspešen dan: sestanki, opomniki, opravila, vreme ipd. To pomeni manj časa za organizacijo in več časa za učinkovito delo.

Zapisuje, ko vi nimate časa pisati

Pozabite na »stare« načine beleženja pomembnih informacij. Galaxy Z Fold7 s funkcijo Transcript Assist snema sestanke in pretvori posnetke v besedila. Tako nikoli več ne boste izgubili pomembnih informacij ali podatkov. Funkcija Transcript Assist namreč omogoča ustvarjanje prepisov, povzetkov in prevodov z uporabo aplikacije Voice Recorder in Notes. Prepise lahko pozneje pregledujete, urejate in delite z drugimi.

FOTO: Samsung

Pohvali se z izjemno vizualno natančnostjo in vrhunsko fotografijo

Omogoča fotografsko izkušnjo na najvišji ravni, v vseh razmerah. Galaxy Z Fold7 z napredno glavno kamero z 200 MP in tehnologijo ProVisual Engine zagotavlja profesionalne posnetke, ki jih z naprednimi orodji Galaxy AI lahko še dodatno urejate in izboljšate. Ultraširoki objektiv zajame celoten prostor in širše okolje, medtem ko telefonska leča omogoča jasno zaznavanje tudi najbolj oddaljenih podrobnosti. Takšna kakovost slik je nepogrešljiva pri arhiviranju napredka projekta, komunikaciji s strankami, pripravi vizualno podprtih poročil, ustvarjanju prepričljivih vsebin za splet ali javne predstavitve in podobno.

FOTO: Samsung

Poskrbi za varnost podatkov, kjerkoli ste

Galaxy Z Fold7 ni le zmogljiva naprava za vaše delo, je tudi zanesljiv varuh vaših podatkov. Z vgrajeno varnostno platformo Samsung Knox poskrbi, da so vsi vaši dokumenti, sporočila in zasebne informacije zaščiteni, tudi ko ste povezani z javnim omrežjem ali uporabljate javno točko Wi‑Fi. To pomeni, da lahko na poti delate popolnoma brez skrbi, da bi kdo posegel v vaše zaupne podatke. Galaxy Z Fold7 tako združuje svobodo mobilnosti s strogimi varnostnimi standardi, ki jih sicer pričakujemo od naprednih poslovnih sistemov.

Preizkusite Samsung Galaxy Z Fold7

Bi želeli pred nakupom preizkusiti nov Galaxy Z Fold7? Kliknite na povezavo na sliki, s svojim telefonom skenirajte QR kodo in ga spoznajte od blizu.

FOTO: Samsung

Odkrijte novi Galaxy Z Fold7 in spoznajte, kako lahko spremeni vaš način dela. Več na samsung.com.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung