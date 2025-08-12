Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

Sredstva Evropske unije za okrevanje po pandemiji covida-19, ki so bila namenjena reševanju hotelov, restavracij in kulturnih ustanov, so na Poljskem, kot kaže, porabili za nakupe jaht, dragih vozil in celo svingerski klub.

Zloraba v višini okoli 288 milijonov evrov je prišla na dan v okviru prizadevanj vlade premierja Donalda Tuska za večjo transparentnost, ki je objavila interaktivni spletni zemljevid z razdelitvijo nepovratnih sredstev, poroča Politico.

Od solarijev v picerijah do jaht za »diverzifikacijo«

Program, ki naj bi pomagal podjetjem, ki so bila prizadeta zaradi omejitev med pandemijo, je razkril vrsto spornih prejemnikov. Med njimi je bila picerija, ki je denar porabila za namestitev solarijev, in svingerski klub v južni Poljski, ki je prejel sto tisoč evrov za »diverzifikacijo gostinske dejavnosti«.

Med luksuznimi predmeti, ki so bili financirani z evropskim denarjem, so se znašli tudi avtomobili, kot so porsche cayenne, audi Q8 in range rover sport, navaja GB News.

Iniciativa za transparentnost poljske vlade je razkrila enega največjih škandalov po letu 1989, v katerega so vpleteni tudi politiki. FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

Nekateri lastniki podjetij so svoje nakupe branili. Grzegorz Urbaniak, lastnik restavracije v Lodžu v osrednji Poljski, je za portal Money.pl pojasnil nakup dveh jaht z besedami: »Tega denarja nismo dobili za počitnice«. Trdil je, da bi lahko plovila v primeru ponovnega zaprtja restavracij služila za turistični najem, kar naj bi predstavljalo legitimno poslovno diverzifikacijo.

Medtem je lastnik podjetja, registriranega na istem naslovu kot svingerski klub, zatrdil, da je denar porabil za nakup strojev za obdelavo kovin in ne za podporo dejavnostim za odrasle.

Politični vihar in obtožbe o klientelizmu

Razkritja so sprožila ostre odzive v poljski politiki. Desna opozicijska stranka Zakon in pravičnost (PiS), ki ji je Evropska komisija v času njenega vladanja zamrznila sredstva zaradi skrbi glede vladavine prava, je škandal izkoristila za napad na sedanjo vlado.

Poljski premier Donald Tusk je obljubil, da se bo vsak, ki je delal napake pri porabi sredstev, soočil s posledicami. FOTO: Robert Kowalewski/Agencja Wyborcza.pl Via Reuters

Tobiasz Bocheński, poslanec PiS v Evropskem parlamentu, je zadevo označil za »enega največjih škandalov po letu 1989« in napovedal parlamentarno preiskavo vsake »povezave, odvisnosti in verige odločanja«.

Izkazalo se je, da so sredstva prejemali tudi posamezniki, povezani z vladajočo Državljansko koalicijo (KO). Svetnica KO Izabela Piasecka je prejela 120 tisoč evrov za izgradnjo »cone za sprostitev« v svojem zasebnem letovišču.

Enak znesek je prejela tudi žena senatorja KO Beniamina Gdyle za spa v njunem hotelu, medtem ko je žena najbogatejšega poslanca KO Arturja Łąckega prejela tri nepovratna sredstva v vrednosti več kot 250 tisoč evrov za razvoj njegovega hotelskega posla, poroča Telegraph.

Med spornimi prejemniki sredstev je bil svingerski klub v južni Poljski, ki je prejel sto tisoč evrov. FOTO: Herwig Prammer/Reuters

Poslanka Katarzyna Królak je za televizijo Polsat celo priznala, da je »polovica moje družine prejela sredstva«, in dodala: »Živimo v svetu, kjer ljudje lahko pišejo vloge za nepovratna sredstva«.

Obljube o odgovornosti in odziv Bruslja

Premier Donald Tusk, ki je odmrznitev sredstev v vrednosti več kot 61 milijard evrov uvrstil med osrednje točke svoje volilne kampanje leta 2023, je obljubil, da bo zlorabe preiskal.

»Preveč truda smo vložili v odklepanje teh milijard, da bi dovolili, da jih kdorkoli zapravi,« je dejal in obljubil, da se bo »vsak, ki je delal napake, soočil s posledicami, ne glede na položaj ali strankarsko pripadnost«.

Tožilstvo je že sprožilo predhodne preiskave, prve ugotovitve revizije pa so pričakovane prihodnji mesec. Odzvala se je tudi Evropska komisija, ki je od Varšave zahtevala pojasnila.

Lastniki podjetij branijo sporne nakupe jaht in solarijev, medtem ko se politični pritisk na vlado Donalda Tuska stopnjuje. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Tiskovni predstavnik komisije Maciej Berestecki je za radio RMF FM dejal, da je »Poljska dolžna ukrepati«. Če se bodo sumi o nepravilnostih izkazali za utemeljene, bi lahko posredovala tudi Evropsko javno tožilstvo in Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF).

Škandal je močno odjeknil tudi v poslovnem svetu. Rafał Brzoska, lastnik logističnega podjetja InPost, je na omrežju X zapisal, da se pomemben program za poljsko gospodarstvo končuje »zaradi neumnosti, naglice, človeškega pohlepa in pomanjkanja ustreznih postopkov«.