Iz Luke Koper kljub slovenskemu embargu odplul tovor za izraelskega orožarja

Iz Slovenije je kljub embargu v Izrael odpotovala pošiljka romunske podružnice izraelskega orožarja Elbit. Mors pojasnjuje, da je bil tovor v Sloveniji še pred sklepom vlade o prepovedi tranzita orožja v Izrael in da sklep nima retroaktivnega učinka, poroča RTV Slovenija.

Gibanje za pravice Palestincev je opozorilo na poročanje irskega medija The Ditch, da je bil v Luki Koper na kontejnersko ladjo Zim New Zealand, ki je v četrtek, 7. avgusta, zapustila Luko Koper, naložen tudi tovor podjetja A-E Electronics, ki je romunska podružnica največjega izraelskega proizvajalca orožja Elbit in tovor srbskega orožarskega podjetja LSE Land Systems Engineering, čeprav je slovenska vlada prepovedala izvoz in tranzit vojaškega orožja in opreme iz Slovenije ali prek nje v Izrael. Tovor omenjenih podjetij naj bi v petek prispel v izraelsko pristanišče Haifa.

Kot navaja The Ditch, je bila dvotonska pošiljka A-E Electronics označena kot »električni stroji«, v dokumentih pa opredeljena kot vojaško blago in namenjena v Elbitov proizvodni obrat v Karmielu v Izraelu.

19,5-tonsko pošiljko, označeno kot »kontejnerji iz vlaken«, pa naj bi odposlalo srbsko podjetje LSE Land Systems Engineering v tovarno Elbit Systems Land v Yokneamu.

Elbit Systems je največji izraelski proizvajalec orožja in glavni dobavitelj izraelskih oboroženih sil, ki proizvaja vse, od brezpilotnih letal do artilerijskih sistemov.

Tovor pa je bil odposlan teden dni po tem, ko je slovenska vlada prepovedala izvoz, uvoz in tranzit vojaškega orožja ter opreme iz ali prek Slovenije v Izrael.

Mors: Tovor je bil v Sloveniji pred sklepom vlade

Obrambno ministrstvo (Mors) je potrdilo, da je bila pošiljka romunske podružnice Elbita res odposlana iz Kopra, medtem ko o domnevnem tranzitu blaga srbskega podjetja prek Slovenije v Izrael niso bili obveščeni.

Mors poudarja, da se tranzit blaga iz držav članic EU-ja v tretjo državo lahko opravi brez predhodnega dovoljenja Morsa (uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenje za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenj za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov).

Najstrožji nadzor velja za droge in radioaktivne snovi, za električne stroje nadzor ni tako oster, posebej če imajo vse papirje. FOTO: Blaž Samec

»Najavo za omenjeno pošiljko iz Romunije smo prejeli 30. julija 2025, ko je bil tovor že v Sloveniji in je po navedbah finančne uprave opravil vse potrebne carinske postopke (na podlagi veljavnega romunskega izvoznega dovoljenja, ki je bilo izdano 10. aprila 2025). Pošiljka je bila prepuščena naprej, saj sklep Vlade Republike Slovenije ne more imeti retroaktivnega učinka,« so pojasnili na Morsu.

O domnevnem tranzitu blaga srbskega podjetja preko Slovenije v Izrael pa niso bili obveščeni in so zanj izvedeli iz medijskih poizvedovanj. Če bi za tranzit omenjenega blaga prejeli vlogo za izdajo dovoljenja, bi ga zavrnili, pravijo na Morsu.

Srbski orožarski izvoznik iz beograjskega stanovanja

Medijski portal BIRN Srbije pa je prejšnji teden spomnil, da se je srbski predsednik Aleksandar Vučić na začetku junija v intervjuju za Jerusalem Post pohvalil, da je Srbija edina evropska država, ki prodaja strelivo Izraelu. Kmalu zatem je izbruhnil iransko-izraelski spopad in Srbija naj bi razglasila moratorij za izvoz orožja v Izrael.

BIRN navaja, da je Srbija izvozila v Izrael za 55,5 milijona evrov streliva. Levji delež, več kot 50 milijonov, je izvozilo srbsko državno podjetje Jugoimport-SDPR. Preostali delež pa štiri zasebna podjetja, med katerimi BRIN navaja tudi LSE Land Systems Engineering.