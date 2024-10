Energetika v središču strateških odločitev

Medijska hiša Delo bo z današnjo poslovno konferenco Energetika 2024: Energetski prehod in cena elektrike – izziva za konkurenčnost na Ljubljanskem gradu zaokrožila večmesečno poslovno kampanjo.

Na konferenci bomo odpirali ključne teme, ki bodo oblikovale prihodnost energetike v Sloveniji in EU. Pozdravni nagovor bo imel Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela. Zatem pa bo udeležence nagovoril minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Energetsko prestrukturiranje

Uvod v prvo okroglo mizo bo imel dr. Jože P. Damijan, profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki bo govoril o energetskem prestrukturiranju gospodarstva in potrebi po konkurenčnih cenah elektrike. Kako sta cena elektrike in energetska učinkovitost izziva za konkurenčnost, pa bodo z moderatorjem Slavkom Bobovnikom razpravljali mag. Uroš Salobir, direktor področja za strateške inovacije v Elesu, Marko Ninčević, član uprave Petrola, mag. Matija Bitenc, namestnik glavnega direktorja v Plinovodih, ter dr. Tomaž Vuk, predsednik uprave Alpacem Cement.

Mag. Ana Vučina Vršnak, izvršna direktorica Energetske zbornice Slovenije (EZS), se bo na drugi okrogli mizi o optimizaciji energetske učinkovitosti in upravljanja industrij tudi o praktičnih primerih in inovativnih rešitvah pogovarjala z Alešem Koželjnikom, glavnim direktorjem Kolektor sETup, ter dr. Viktorjem Vračarjem, namestnikom za energetiko izvršnega direktorja za proizvodnjo, tehnologijo, investicije v Sij.

Obnovljivi viri in jedrska energija

Sledila bo predstavitev o možnostih zavarovanj projektov novozgrajenih jedrskih elektrarn, ki jo bo imel Pawel Kowalewski, vodja sektorja za energetiko in rudarstvo pri GrECo Specialty GmbH.

V središču tretje okrogle mize pa bo strategija razogljičenja in samooskrbe – Jek 2 in obnovljivi viri energije. Mnenja bodo pod vodstvom moderatorja Slavka Bobovnika soočili dr. Dejan Paravan, generalni direktor Gen energije, mag. Aleksander Mervar, direktor Elesa, Danijel Levičar, državni sekretar za nacionalni jedrski program v kabinetu predsednika vlade, dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE, Sandi Kavalič, član uprave Gen-I, ter Guillaume Parent, direktor in vodja Oddelka za energetiko v Diot-Siaci.