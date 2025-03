Pomgrad: Gradimo prihodnost s trajnostnimi rešitvami

Naložbe v gradbeništvu so ključne za dolgoročno stabilnost regije, so prepričani v Pomgradu, saj neposredno vplivajo na gospodarsko rast, kakovost bivanja in odpornost proti okoljskim in družbenim izzivom.

S sodobno infrastrukturo se izboljšata povezanost in mobilnost, kar olajša dostop do delovnih mest, storitev in trgov, hkrati pa privablja nova podjetja in investitorje. Poleg tega gradbeni projekti ustvarjajo številna delovna mesta, tako neposredno v gradbeni panogi kot posredno v povezanih industrijah, kar krepi lokalno ekonomijo.

Trajnostne investicije v gradbeništvu prav tako zmanjšujejo okoljski odtis in pripomorejo k večji energetski učinkovitosti objektov, s čimer dolgoročno znižujejo stroške vzdrževanja in obratovanja. Pomembno vlogo imajo tudi pri varnosti in odpornosti proti naravnim nesrečam, saj sodobne rešitve vključujejo protipoplavne ukrepe, potresno varnost in druge prilagoditve, ki varujejo prebivalce in infrastrukturo pred škodljivimi vplivi.

Zato so strateške naložbe v gradbeništvu ne le temelj gospodarskega razvoja, ampak tudi ključ do stabilne in odporne skupnosti, pripravljene na izzive prihodnosti.

Vizija skupine Pomgrad ni le ohranjanje vodilnega položaja v Sloveniji, temveč tudi širitev poslovanja na tržno zanimiva območja regije Adriatik in srednje Evrope.

Viadukt Pesnica FOTO: Pomgrad

Minula leta so bila za Pomgrad preizkušnja vzdržljivosti in odpornosti. »Kljub številnim izzivom, s katerimi se spopada gospodarstvo, ostajamo zanesljiv partner pri gradnji in vzdrževanju ključne infrastrukture,« pravijo v skupini. Nepredvidljive situacije, ki nastanejo ob naravnih nesrečah, so še dodatno poudarile pomen premišljenega upravljanja z viri ter nujnost vlaganj v varnostne in trajnostne rešitve. V Pomgradu so na tovrstne izzive dobro pripravljeni: »Naši zaposleni so s svojo strokovnostjo in hitrim odzivom preprečili večjo škodo na območjih, ki jih vzdržujemo.« To potrjuje, da je Pomgrad sinonim za zanesljivost in stabilnost.

Vsak izziv pravzaprav sprejemajo kot priložnost za rast. S pravočasnimi in premišljenimi pristopi ne le premagujejo ovire, temveč postavljajo nove standarde kakovosti, varnosti in okoljske odgovornosti v gradbeništvu.

Mond hotel Šentilj FOTO: Pomgrad

Trajnost kot temelj njihovega delovanja

Skupaj s svojimi hčerinskimi družbami igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju trajnostne prihodnosti gradbene panoge. Njihova zavezanost odličnosti, trajnostnemu razvoju in skrbi za zaposlene jih uvršča med najperspektivnejša podjetja v panogi, pripravljena na izzive prihodnosti.

Pomemben del njihove strategije delovanje je odgovorno ravnanje z okoljem in družbo. Trajnostni razvoj je temelj njihovega delovanja, kar dokazujejo številni projekti, pri katerih skrbijo za ekološko učinkovite rešitve.

Pomgrad stalno vlaga tudi v razvoj kadrov. Leta 2017 so ustanovili Akademijo Pomgrad, ki skrbi za izobraževanje zaposlenih in ohranjanje visokih strokovnih standardov. V zadnjih letih so organizirali več kot 100 izobraževanj in usposobili skoraj 1000 zaposlenih. S tem dokazuje zavezanost krepitvi znanja in usposobljenosti.

Predor Pekel FOTO: Pomgrad

Skupina Pomgrad spada med vodilna gradbena podjetja v regiji Uvrščajo se med vodilna slovenska gradbena podjetja in gradbena podjetja regije Adriatik. Skupina Pomgrad spada tudi med vodilne gradbene holdinge v Sloveniji. Bogatijo jih dolgoletne izkušnje na področju gradnje, izvedli so številne projekte za domače in tuje naročnike, tako javne kot zasebne. Gradbena dela izvajajo s ciljem ekonomske učinkovitosti in trajnostnega razvoja v okolju in na trgu, v katerem delujejo. Ponosni so, da imajo dolgoročne in poštene odnose z naročniki in s podizvajalci.

