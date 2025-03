Vlaganje v gradbeništvo prispeva k višjemu BDP

S slovensko-hrvaško poslovno konferenco v Opatiji se jutri končuje dvomesečna poslovna kampanja medijske hiše Delo Investicije v gradbeništvu 2025. Konferenca, ki jo organizira Delo v partnerstvu s hrvaško medijsko družbo Hanza Media, se je začela z večernim sprejemom.

Glavni urednik Jutarnjega lista Goran Ogurlić je na večernem sprejemu pred četrto slovensko-hrvaško konferenco o gradbeništvu izpostavil številne skupne projekte Dela in Hanza Medie: »Vzpostavili smo eno lepših zgodb pri sodelovanju med Hrvaško in Slovenijo na področju gospodarstva, turizma in medijev.«

Hrvaški minister za infrastrukturo Oleg Butković, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in direktor medijske hiše Delo Stojan Petrič. Fotografije Leon Vidic

Direktor medijske hiše Delo Stojan Petrič je povedal, da je konferenca priložnost za analizo razmer v Evropi in regiji, iz česar se lahko naučimo, kako bomo delovali letos in prihodnja leta. Poudaril je velik multiplikativni učinek, ki ga ima gradbeništvo na rast bruto domačega proizvoda: »Javne investicije v gradbeništvu imajo večji učinek na rast BDP, kot ga imajo investicije v orožarsko industrijo. Treba je torej investirati v javne investicije, ker je to vložek v našo prihodnost.«

Javne investicije v gradbeništvu imajo večji učinek na rast BDP, kot ga imajo investicije v orožarsko industrijo, je zbranim povedal Stojan Petrič.

Opatijski župan Fernando Kirigin pa je z vidika lokalne skupnosti poudaril pomen kakovostnih gradenj in gradbenih izvajalcev, ki delujejo na izjemno konkurenčnem trgu, kjer tekmujejo tudi s turškimi in kitajskimi ponudniki: »Na trgu se ni lahko boriti. Verjamem, da boste na konferenci izmenjali izkušnje in našli dobre rešitve, kako biti močan na trgu.«

Večernega uvoda v konferenco sta se udeležila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek ter podpredsednik hrvaške vlade in minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković.

Zbrane je nagovoril tudi Fernando Kirigin, župan Opatije, kjer konferenca poteka tretje leto zapored.

Konferenco bomo od 9. ure spremljali v živo na naši spletni strani www.delo.si, na njej pa bo profesor na ekonomski fakulteti Jože P. Damijan predstavil makroekonomski pomen gradbene industrije, predstavniki slovenskega in hrvaškega gospodarstva, naročnikov in finančnih ustanov pa bodo govorili o stanju v gradbeništvu, prihodnjih gradbenih projektih, obvladovanju tveganj pri gradbenih projektih in vplivu tehnologij na produktivnost.