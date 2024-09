Inflacija nam povzroča največjo izgubo: kako se zaščititi

Pri vlaganju sredstev v sklade je zelo pomembno tudi dejstvo, da lahko z njim dosežemo lepe donose, vendar moramo dobro določiti svoje finančne cilje, predvsem pa preveriti, kakšno tveganje lahko prenesemo. Kot nam je povedala Ana Vujasinovič, višja skrbnica prodaje pri Triglav Skladih, tveganje pri vlaganjih v sklade lahko zmanjšamo z razpršitvijo svojih sredstev med različne sklade, po različnih regijah in panogah.

Ana Vujasinovič, višja skrbnica prodaje pri Triglav Skladih FOTO: Voranc Vogel

Pri svojem delu s strankami ugotavlja, da imajo vlagatelji na kapitalskih trgih včasih nerealna pričakovanja glede donosov in so kar malce neučakani, včasih se odločajo za tvegana vlaganja, medtem ko pri nekaterih opaža preveliko previdnost ali pa pomanjkljivo znanje. Kot pravi sogovornica, bodo naše naložbe uspešnejše, če bomo imeli realna pričakovanja in ščepec potrpežljivosti ter če bomo pred naložbo opravili temeljito analizo in se odločili za razpršene naložbe. To zmanjšuje tveganja in povečuje možnosti za dolgoročni uspeh.

Kakšna je prednost varčevanja v Triglav vzajemnih skladih?

Vzajemni skladi vlagajo v širok nabor različnih vrednostnih papirjev, kot so delnice, obveznice in druge naložbe, kar zmanjšuje tveganje za vlagatelja. Torej, če razpršimo svoja sredstva med različne naložbe, se tveganje lahko zmanjša. Poleg tega sklade upravljajo izkušeni in strokovno usposobljeni upravljavci, ki stalno spremljajo trge in prilagajajo naložbe glede na tržne razmere in cilje sklada. Vzajemni skladi so likvidni, kar pomeni, da lahko vlagatelji kadar koli prodajo svoje enote sklada.

Pri Triglav Skladih se ponašamo z že več kot 30-letno tradicijo in ugledom v Sloveniji in regiji. Upravljamo širok nabor skladov, ki pokrivajo različne naložbene razrede, kot so delniški, obvezniški in mešani skladi, tudi sklad denarnega trga, kar omogoča prilagoditev naložbene strategije ciljem in tveganju vlagatelja. Ponosni smo, da nam zaupa že več kot 110.000 vlagateljev. Varčevanje v vzajemnih skladih Triglav je dobra izbira za tiste, ki iščejo zanesljivega partnerja za svojo naložbeno strategijo.

Komu bi priporočili vlaganje v sklade?

Varčevanje v skladih je preprosto, vlagatelji lahko začnejo varčevati z manjšimi zneski in postopoma povečujejo svojo naložbo. FOTO: Samec Blaž

Vlaganje v vzajemne sklade je primerno za praktično vsakogar, bodisi tiste, ki želijo z manjšimi mesečnimi vložki, že od 30 evrov naprej, prihraniti za neki dolgoročni cilj, ali pa za nekoga, ki že ima prihranjen določen znesek in ga želi oplemenititi oziroma zaščititi pred inflacijo, ki ji nikakor ne moremo ubežati.

Kako se odločiti, v katere sklade vlagati?

Za odločitev, v katere sklade vlagati, je treba določiti svoje finančne cilje in jih označiti kot kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne, oceniti moramo svojo toleranco do tveganja, proučiti pretekle donose, razmisliti o diverzifikaciji, preveriti skladnost z vrednotami in se po potrebi posvetovati s finančnim strokovnjakom. V splošnem velja, da je za dolgoročnega vlagatelja, ki se odloči za več kot petletno obdobje vlaganja, sredstva smotrno razpršiti med različne regije in panoge, lahko tudi med več različnih skladov. V naši paleti jih imamo kar širok nabor, to so tematski skladi, regijski delniški skladi in manj volatilni skladi.

Kaj morajo vlagatelji upoštevati pri iskanju pravih skladov? Kaj priporočate vlagateljem, ki si lahko privoščijo več tveganja, in tistim, ki si ga ne morejo oziroma nočejo?

Vlagatelji, ki si lahko privoščijo več tveganja, vlagajo predvsem v delniške sklade, ki so primerni za dolgoročne vlagatelje, ki iščejo visoko rast kapitala. Tovrstni skladi veljajo za nekoliko bolj volatilno naložbo, a običajno prinašajo višje donose. Takšni vlagatelji se odločajo tudi denimo za sklade specifičnih sektorjev, kot sta tehnologija in zdravstvo, ali regij, kot so trgi v razvoju in Severna Amerika.

Za vlagatelje, ki si ne morejo ali nočejo privoščiti tveganja, so primerni obvezniški skladi, ki vlagajo v obveznice in ponujajo bolj stabilne, čeprav nekoliko nižje donose z nižjim tveganjem. Tudi mešani skladi so primerna naložba za zmernega vlagatelja, saj ponujajo zelo dober kompromis med varnostjo in donosnostjo. Zanimiva možnost je tudi sklad denarnega trga, pri katerem je vlagatelj izpostavljen minimalnemu tveganju, a so donosi običajno nižji.

Pravilna izbira skladov zahteva premišljenost in prilagoditev naložbene strategije posameznikovim potrebam in ciljem.

Katere so najpogostejše napake vlagateljev in kako se jim izogniti?

Nerealna pričakovanja pri vlaganjih v sklade nas lahko vodijo do napačnih odločitev in do prevelikega tveganja. FOTO: Voranc Vogel

Vlaganje na finančne trge zahteva premišljeno strategijo in razumevanje psiholoških pasti, ki lahko vodijo do napačnih odločitev. Mnoge vlagatelje napake stanejo potencialnih donosov in povečajo tveganje za izgubo.

Prva pogosta napaka so nerealna pričakovanja glede donosa, lahko tudi pohlep. Vlagatelji pogosto pričakujejo visoke donose v kratkem času, kar vodi do razočaranja ali do prevzemanja pretiranega tveganja. Da bi se izognili tej pasti, je pomembno imeti realna pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in trenutnih tržnih razmerah. Razumeti moramo, da tudi donosnosti na trgu nihajo. Pomembno je razumeti svoj profil tveganja in se izogibati naložbam, ki ne ustrezajo naši toleranci do tveganja.

Vlagatelji pogosto naredijo napako, ko se odločijo za premalo ali preveč tvegane naložbe. Nekateri se izogibajo tveganju in vlagajo samo v zelo varne naložbe, kar lahko zmanjša njihov potencialni donos in jih ne zaščiti pred inflacijo. Drugi pa prevzemajo preveliko tveganje, kar jih lahko izpostavlja izgubam. Treba je temeljito analizirati svojo finančno situacijo, cilje in toleranco do tveganja ter poskrbeti za razpršitev naložbenega portfelja.

Neučakanost je še ena značilna napaka vlagateljev. Pogosto prodajajo naložbe prehitro, da bi realizirali dobičke, ali jih kupujejo prepozno, ker želijo slediti trgu. Vlagatelji morajo biti potrpežljivi in razumeti, da kratkoročna nihanja na trgu niso nič nenavadnega. Ohranjanje dolgoročne strategije in izogibanje čustvenemu trgovanju sta pomembna za dolgoročni uspeh. Velikokrat se zgodi, da se vlagatelji prepustijo čustvom in prodajo naložbe zaradi strahu, ko se na trgu zgodi nihaj oz. korekcija. Menijo, da so utrpeli izgubo, a se žal ne zavedajo, da je izguba realizirana šele, ko naložbo prodajo. Nihanja na trgih so običajen in pričakovan pojav, zato je pomembno ohraniti mirnost in disciplino, saj se s podaljšanjem dobe varčevanja tveganje izgube zmanjšuje.

Pomanjkanje raziskav in analiz je pogosta napaka, ki jo delajo vlagatelji. Mnogi vlagajo v naložbe brez ustreznega razumevanja podjetja ali industrije, v katero vlagajo, ali pa sledijo množici. Da bi se izognili tej napaki, je pomembno opraviti temeljito raziskavo pred vlaganjem oziroma se pogovoriti s finančnim strokovnjakom. Ne sledite slepo nasvetom množice ali medijem, saj to lahko vodi do napačnih odločitev.

Nazadnje, ignoriranje diverzifikacije je pogosta napaka, ki lahko poveča tveganje. Čezmerno vlaganje v eno vrsto naložb ali en sektor lahko vodi do večje izpostavljenosti tveganjem. Diverzifikacija portfelja med različnimi naložbami in različnimi geografskimi regijami je ključna za zmanjšanje tveganja.

Kako lahko vlagatelji prepoznajo čezmerno tveganje v svojih naložbah in kaj lahko storijo, da ga zmanjšajo?

Preden se odločimo za vlaganje v sklade, je dobro razumeti svoj profil tveganja, da se tako izognemo naložbam, ki ne ustrezajo naši toleranci do tveganja. FOTO: Shutterstock

Prepoznavanje in obvladovanje čezmernega tveganja v naložbah je ključno za zaščito kapitala in doseganje dolgoročnih finančnih ciljev. Vlagatelji se pogosto soočajo s tveganjem, da njihov portfelj ni prilagojen njihovim dejanskim potrebam in pričakovanjem, kar lahko privede do potencialnih izgub. Da bi se temu izognili, je pomembno prepoznati čezmerno tveganje in sprejeti ustrezne ukrepe za njegovo zmanjšanje. Najprej je pomembno oceniti svojo toleranco do tveganja in časovni okvir trajanja vlaganja, kar pomaga pri oblikovanju ustrezne naložbene strategije. Pregled portfelja lahko razkrije morebitno neuravnoteženost, kot je prevelika izpostavljenost enemu sektorju, kar povečuje tveganje za izgube.

Za zmanjšanje tveganja je ključna strategija diverzifikacije, ki vključuje razpršitev naložb med različne vrste sredstev, kar zmanjšuje vpliv morebitno neuspešnega sektorja. Prilagoditev naložbenega portfelja glede na osebno toleranco do tveganja prav tako pomaga stabilizirati portfelj.

Vlagatelji bi morali po potrebi poiskati strokovne nasvete. S premišljenim upravljanjem tveganj lahko bolje zaščitijo svoj kapital in povečajo možnosti za doseganje dolgoročnih finančnih ciljev.

Katere so najpogostejše napačne predstave o vlaganju v sklade, s katerimi se srečujete pri svojem delu?

Velikokrat denimo vlagatelji menijo, da so zgodovinski donosi zrcalo prihodnosti, ki jo je nemogoče napovedati. Včasih tudi naletim na odgovor, da so vsi skladi tvegana in špekulativna naložba, kar seveda ne drži. V resnici obstajajo različne vrste skladov z različnimi strategijami in stopnjami tveganja. Včasih pa vlagatelji menijo tudi nasprotno, in sicer da se z investiranjem v sklade ne da doseči lepih donosov. Tečajnica vzajemnih skladov seveda priča ravno nasprotno. Seveda se morajo zavedati, da je precej slabše, če sredstev ne investiramo, saj nam inflacija povzroča največjo izgubo. Obenem tudi mnenje, da je treba imeti velik kup prihrankov za začetek investiranja, ne drži. Začnemo lahko praktično iz nič z manjšimi mesečniki vložki in pridemo do lepega prihranka. Te napačne predstave lahko privedejo do napačnih odločitev in nepričakovanih rezultatov.

Kako pomembno je razumevanje lastne finančne situacije in ciljev pri izbiri ustreznih naložbenih skladov?

Od finančnih ciljev je odvisno, koliko tveganja ste pripravljeni sprejeti in kakšen časovni okvir imate na voljo za doseg teh ciljev. FOTO: Triglav Skladi

Razumevanje lastne finančne situacije in ciljev je izjemno pomembno pri izbiri ustreznih naložbenih skladov. To razumevanje pomaga vlagateljem izbrati sklade, ki so skladni z njihovimi potrebami, toleranco do tveganja in dolgoročnimi finančnimi cilji.

Najprej je pomembno oceniti svojo finančno situacijo, vključno z razpoložljivim kapitalom, prihodki, obstoječimi obveznostmi in pričakovanimi finančnimi potrebami. Na primer, vlagatelj z višjim dohodkom in manjšimi obveznostmi si lahko privošči večje tveganje v iskanju višjih donosov in obratno.

Cilji vlagatelja igrajo ključno vlogo pri izbiri ustreznih skladov. Vaši finančni cilji (npr. varčevanje za pokojnino, nakup nepremičnine, izobraževanje otrok) bodo določili, koliko tveganja ste pripravljeni sprejeti in kakšen časovni okvir imate na voljo za doseg teh ciljev. Različni skladi so namenjeni različnim ciljem – na primer, delniški skladi so bolj primerni za dolgoročno rast kapitala, medtem ko so obvezniški skladi primernejši za varnost in stabilen dohodek. Če je cilj dolgoročno varčevanje za upokojitev, so lahko primernejši skladi z višjim tveganjem in potencialno višjimi donosi, kot so delniški skladi. Če pa je cilj ohraniti kapital ali ustvariti dohodek v krajšem časovnem obdobju, so morda primernejši bolj konservativni skladi, kot so obvezniški ali skladi denarnega trga.

Razumevanje lastne finančne situacije in ciljev omogoča vlagateljem, da sprejmejo prave odločitve, ki so v skladu z njihovimi potrebami in zmožnostmi, kar povečuje verjetnost za uspeh pri vlaganju.

Katere korake lahko vlagatelji sprejmejo, da se izognejo impulzivnemu vlaganju na podlagi trenutnih tržnih razmer?

Impulzivno vlaganje, ki ga sprožijo kratkoročni tržni dogodki, lahko ogrozi dolgoročne finančne cilje vlagateljev. Da bi se temu izognili, je pomembno razviti jasen naložbeni načrt, ki temelji na lastnih ciljih, finančni situaciji in toleranci do tveganja. Načrt pomaga vlagateljem, da ostanejo osredotočeni, in zmanjšuje verjetnost čustvenih odločitev.

Pomembno se je tudi držati dolgoročne perspektive in postaviti jasna lastna pravila za nakup in prodajo. Omejitev izpostavljenosti tržnim novicam in razvijanje čustvene discipline sta ključna. Posvetovanje s finančnim strokovnjakom ponuja objektiven pogled in pomaga vlagateljem ostati na poti k doseganju dolgoročnih ciljev. Z doslednostjo in disciplino lahko vlagatelji sprejemajo bolj premišljene odločitve, ne glede na tržne razmere.

Sledenje tem korakom bo vlagateljem pomagalo ohraniti mirnost, zmanjšati vpliv čustev in se osredotočiti na dolgoročne finančne cilje, s čimer se bodo izognili impulzivnemu vlaganju.

Kako pomembno je, da vlagatelji redno spremljajo in prilagajajo svoje naložbene portfelje?

Spremljajte uspešnost svojih naložb in jih prilagajajte glede na spremembe v vašem življenju ali na trgu. FOTO: Depositphotos

Če smo poskrbeli za diverzifikacijo, ni potrebe po pogostem prilagajanju, saj znotraj sklada za prilagajanje naložb glede na tržne razmere že skrbijo naši upravljavci, ki so strokovnjaki na svojem področju. Se pa seveda situacija razlikuje pri vsakem posamezniku. Če imamo denimo nekega dolgoletnega vlagatelja, ki je tik pred dosegom svojega finančnega cilja in načrtuje izplačilo v prihodnjih mesecih, lahko prilagodi portfelj v bolj konservativnega in s tem zaščiti svoje pretekle donose.

Spremljajte uspešnost svojih naložb in jih prilagajajte glede na spremembe v vašem življenju ali na trgu, vendar se izogibajte preveč pogostim spremembam v portfelju, saj lahko to povzroči nepotrebno nestabilnost. Pretirana aktivnost lahko celo vodi do nižje donosnosti. Vsekakor se je pred vsako odločitvijo dobro pogovoriti z naložbenim strokovnjakom. Vzemimo primer: kadar potrebujemo denimo zdravstveni nasvet, ga običajno poiščemo pri zdravniku, tako tudi recept za svoje finance najdemo pri finančnem strokovnjaku.

Naši vlagatelji lahko svoje stanje in donose spremljajo v napredni in uporabniku prijazni mobilni aplikaciji Triglav Skladi ali na računalniku v spletnem portalu Moj račun.

Katere so najpogostejše napake, ki jih vlagatelji naredijo pri umikanju sredstev iz skladov?

Triglav Skladi imajo več kot 30-letno tradicijo in jim zaupa že več kot 110.000 vlagatalejev. FOTO: Samec Blaž

Pri umikanju sredstev iz skladov vlagatelji pogosto naredijo napake, ki lahko negativno vplivajo na njihove dolgoročne cilje.

Pogosta napaka je umik sredstev zaradi kratkoročnih tržnih nihanj. Takšne impulzivne odločitve lahko vodijo do prodaje naložb po nizki ceni, kar povzroča nepotrebne izgube in zmanjša možnosti za okrevanje, ko se trg stabilizira. Neupoštevanje davčnih posledic je še ena napaka; saj prodaje naložb pomenijo ugotavljanje davčne obveznosti, ki bi se ji pri prenosu sredstev med skladi lahko izognili. Prav tako je nepremišljeno prerazporejanje sredstev brez jasnega načrta pogosto neučinkovito, saj lahko povzroči neoptimalno strukturo portfelja. Čustveno odločanje, ki temelji na strahu ali pohlepu namesto na racionalnem pristopu, lahko vodi do slabih naložbenih odločitev. Nepoznavanje časovnega okvira naložbe in nepremišljena izraba sredstev lahko prav tako negativno vplivata na dolgoročne cilje. Ignoriranje likvidnostnih potreb lahko povzroči, da vlagatelji umaknejo sredstva ob nepravem času, kar vpliva na potencialne donose. Bolj premišljene odločitve pri umikanju sredstev pomagajo doseči boljše rezultate in ohraniti dolgoročno rast.

S prepoznavanjem in izogibanjem tem pogostim napakam lahko vlagatelji bolje zaščitijo svoje naložbe in dosežejo boljše dolgoročne finančne rezultate.

Ali imajo vlagatelji dovolj znanja o stroških in provizijah, povezanih z naložbenimi skladi? Kako lahko izboljšajo svoje razumevanje?

Naše naložbe bodo uspešnejše, če bomo imeli realna pričakovanja in nekaj potrpežljivosti. Pred naložbo se posvetujmo s finančnim strokovnjakom. FOTO: Triglav Skladi

Vlagatelji pogosto ne poznajo točnih stroškov, a jih z vsemi stroški že pred sklenitvijo posla dodobra seznanimo. Poleg tega so vlagateljem vse informacije o stroških vedno dostopne.

Kaj bi svetovali novim vlagateljem, ki želijo začeti vlagati v sklade, da bi se izognili začetniškim napakam?

Vlagati je treba začeti čim prej. Priporočamo, da se informirate o osnovah vlaganja, določite jasne cilje, razpršite naložbe in ohranite dolgoročno perspektivo ter bodite potrpežljivi. Izogibajte se impulzivnim odločitvam in »črednemu« obnašanju ter se posvetujte s finančnimi strokovnjaki.

Z upoštevanjem teh smernic se lahko novi vlagatelji izognete pogostim začetniškim napakam in si zagotovite odlične pogoje za uspešno dolgoročno vlaganje v sklade.

