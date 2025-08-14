Sinner do 24. zaporedne zmage na trdih podlagah, a daleč od Federerja

Branilec naslova Jannik Sinner je na teniškem mastersu 1000 v Cincinnatiju z nagradnim skladom 7,9 milijona evrov v osmini finala s 6:4 in 7:6 (4) premagal francoskega kvalifikanta Adriana Mannarina. Rojak Mannarina, Terence Atmane, ki je v glavni turnir prav tako prišel iz kvalifikacij, pa je presenetil četrtega nosilca Taylorja Fritza iz ZDA s 3:6, 7:5 in 6:3

Sinnerjev nastop proti Mannarinu je za skoraj tri ure prekinil dež. Po prekinitvi sta igralca v drugem nizu držala svoj servis do desete igre, ko je Sinner po četrti priložnosti vendarle odvzel Francozu servis. Nato je serviral za zmago pri izidu 6:5, a se je Francoz s čudovitim povratkom in zaključno diagonalo izvlekel v podaljšano igro. V njej je naredil preveč napak, Sinner pa je nanizal tri ase, vključno z zadnjima dvema točkama za zmago po uri in 51 minutah.

56 zmag za rekorderja Federerja

To je bila štiriindvajseta zaporedna zmaga Italijana na trdi podlagi, ki pa je daleč od rekorderja po številu zaporednih zmag na trdih podlagah – Rogerja Federerja. Švicar je v letih 2005 in 2006 vknjižil 56 zaporednih tovrstnih zmag. Njegov niz neporaženosti se je začel na turnirju v Rotterdamu in se zaključil s porazom v Dubaju proti Rafaelu Nadalu. V tem obdobju se je Federer veselil veselil naslova tako na OP ZDA in OP Avstralije.

Poleg prvega igralca sveta Sinnerja so se v četrtfinale uvrstili tudi drugi nosilec iz Španije Carlos Alcaraz, ki je bil boljši od Italijana Luce Nardija 6:1 in 6:4, tretji nosilec Alexander Zverev iz Nemčije ter sedmi nosilec, Danec Holger Rune. Slednji je izločil devetega postavljenega igralca Francesa Tiafoeja iz ZDA, ki je po vodstvu tekmeca zaradi poškodbe dvoboj predal.

Še eno presenečenje dneva je bil poraz Jessice Pegula v tretjem krogu in v dvoboju, ki se je začel že dan prej, a ga je prekinil dež. Američanka je izgubila proti 33-letni Poljakinji Magdi Linette, ki je zmagala s 7:6 (5), 3:6 in 6:3.

Druge favoritinje so se dobro odrezale na čelu s številko ena na svetu in branilko naslova Arino Sabalenko. Belorusinja je slavila proti Španki Jessici Bouzas Maneiro s 6:1, 7:5. Poljakinja Iga Swiatek, tretja igralka sveta, je premagala Romunko Sorano Cirstea s 6:4, 6:3.