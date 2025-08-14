Most med preteklostjo in sedanjostjo

V nadaljevanju preberite:

Z različnimi predfestivalskimi dogodki so se letošnji Dnevi poezije in vina pravzaprav že začeli, osrednje festivalsko dogajanje pa bo med 18. in 23. avgustom. Na Ptuj prihajajo številni pesniki in pesnice iz Evrope, Afrike in Južne Amerike, tokrat bo v fokusu hrvaška poezija, avtor zdaj že tradicionalnega odprtega pisma Evropi pa bo srbski pesnik Gojko Božović. Častna gosta festivala bosta mednarodno uveljavljena pesnika Gioconda Belli iz Nikaragve in Nikola Madžirov iz Severne Makedonije.