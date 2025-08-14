Izrael zavrača prošnje nevladnih organizacij, stotine ton hrane v skladiščih

Izrael že množično izrablja nova zakonska določila, ki urejajo delovanje tujih nevladnih humanitarnih organizacij in med drugim določajo, da lahko zavrnejo registracijo humanitarnih organizacij, če te po presoji oblasti zanikajo demokratični značaj Izraela ali spodbujajo kampanje za zmanjšanje legitimnosti države.

Kot je včeraj v skupnem pismu opozorilo več kot sto humanitarnih organizacij, med njimi Oxfam in Zdravniki brez meja, oblasti ta pravila vse pogosteje uporabljajo za zavračanje njihovih prošenj za dostavo življenjsko pomembnih dobrin v Gazo, češ da niso pooblaščene za to. Samo julija so menda tako zavrnili najmanj 60 prošenj.

Nova pravila za tuje nevladne organizacije za pomoč Palestincem je izraelska vlada sprejela marca, določajo pa okvir za registracijo humanitarnih organizacij, da te ohranijo svoj status v Izraelu, ter opredeljujejo, kako se lahko njihove vloge zavrnejo ali registracija prekliče. To velja tudi v primerih, ko oblasti presodijo, da poskušajo te organizacije spodkopati legitimnost Izraela. Ta trdi, da številne humanitarne organizacije služijo kot krinka za sovražne in včasih nasilne dejavnosti proti njemu.

Humanitarne organizacije po drugi strani opozarjajo, da prebivalci Gaze zaradi novih pravil ostajajo brez pomoči. Kot so navedle v pismu, je zaradi novih pravil v skladiščih po Jordaniji in Egiptu obtičalo za več milijonov dolarjev vredne hrane, zdravil, vode in zavetišča, medtem ko Palestinci stradajo.

»Anera ima pripravljene zaloge za reševanje življenj v vrednosti več kot sedem milijonov dolarjev, ki so pripravljene za vstop v Gazo – vključno s 744 tonami riža, kar je dovolj za šest milijonov obrokov,« je dejal Sean Carroll, predsednik in izvršni direktor te ameriške nevladne organizacije.

Skupno število smrtnih žrtev zaradi lakote in podhranjenosti v Gazi se je od 7. oktobra 2023 povečalo na 235. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP

Podobno poudarjajo pri britanski nevladni organizaciji Oxfam. »Oxfam ima blago v vrednosti več kot 2,5 milijona dolarjev, zlasti izdelke za higieno in hrano, a mu je Izrael zavrnil vstop v Gazo,« je dejala Bušra Kalidi iz omenjene organizacije. »Ta postopek registracije mednarodnim nevladnim organizacijam sporoča, da je njihova sposobnost delovanja lahko ogrožena.«

Izrael sicer že dolgo obtožuje palestinsko islamistično gibanje Hamas, da krade pomoč, ki prihaja v Gazo. Od maja se izraelska vlada zanaša na ameriško podprto Humanitarno fundacijo za Gazo, ki upravlja centre za razdeljevanje hrane. Po navedbah agencije za civilno zaščito v enklavi je delovanje teh centrov kaotično, saj se vsak dan na tisoče lačnih preriva, da bi prišli do centrov. Prav ti centri so postali tudi tarče izraelske vojske, ki strelja na sestradano in obupano prebivalstvo.

Samo včeraj je bilo v novih izraelskih napadih na enklavo ubitih najmanj sto ljudi, med njimi 26 prosilcev za pomoč, je poročala Al Džazira. Zaradi lakote in podhranjenosti je v palestinski enklavi v zadnjem dnevu umrlo še okoli deset ljudi. Skupno število smrtnih žrtev zaradi lakote in podhranjenosti v Gazi se je tako od 7. oktobra 2023 povečalo na 235. Med njimi je več kot sto otrok.