  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Izrael zavrača prošnje nevladnih organizacij, stotine ton hrane v skladiščih

    Tuje humanitarne organizacije opozarjajo, da jim nova pravila preprečujejo dostavo pomoči v Gazo. Ljudje še naprej umirajo od lakote in med čakanjem na pomoč.
    Pomoč le stežka pride so sestradanega prebivalstva. FOTO:  Dawoud Abu Alkas/Reuters
    Galerija
    Pomoč le stežka pride so sestradanega prebivalstva. FOTO:  Dawoud Abu Alkas/Reuters
    S. B., STA
    14. 8. 2025 | 07:50
    14. 8. 2025 | 08:27
    3:51
    A+A-

    Izrael že množično izrablja nova zakonska določila, ki urejajo delovanje tujih nevladnih humanitarnih organizacij in med drugim določajo, da lahko zavrnejo registracijo humanitarnih organizacij, če te po presoji oblasti zanikajo demokratični značaj Izraela ali spodbujajo kampanje za zmanjšanje legitimnosti države.

    Kot je včeraj v skupnem pismu opozorilo več kot sto humanitarnih organizacij, med njimi Oxfam in Zdravniki brez meja, oblasti ta pravila vse pogosteje uporabljajo za zavračanje njihovih prošenj za dostavo življenjsko pomembnih dobrin v Gazo, češ da niso pooblaščene za to. Samo julija so menda tako zavrnili najmanj 60 prošenj.

    image_alt
    Kolektivna lakota se drastično stopnjuje

    Nova pravila za tuje nevladne organizacije za pomoč Palestincem je izraelska vlada sprejela marca, določajo pa okvir za registracijo humanitarnih organizacij, da te ohranijo svoj status v Izraelu, ter opredeljujejo, kako se lahko njihove vloge zavrnejo ali registracija prekliče. To velja tudi v primerih, ko oblasti presodijo, da poskušajo te organizacije spodkopati legitimnost Izraela. Ta trdi, da številne humanitarne organizacije služijo kot krinka za sovražne in včasih nasilne dejavnosti proti njemu.

    Humanitarne organizacije po drugi strani opozarjajo, da prebivalci Gaze zaradi novih pravil ostajajo brez pomoči. Kot so navedle v pismu, je zaradi novih pravil v skladiščih po Jordaniji in Egiptu obtičalo za več milijonov dolarjev vredne hrane, zdravil, vode in zavetišča, medtem ko Palestinci stradajo.

    image_alt
    Izrael strelja na sestradane množice in otroke

    »Anera ima pripravljene zaloge za reševanje življenj v vrednosti več kot sedem milijonov dolarjev, ki so pripravljene za vstop v Gazo – vključno s 744 tonami riža, kar je dovolj za šest milijonov obrokov,« je dejal Sean Carroll, predsednik in izvršni direktor te ameriške nevladne organizacije.

    Skupno število smrtnih žrtev zaradi lakote in podhranjenosti v Gazi se je od 7. oktobra 2023 povečalo na 235. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP
    Skupno število smrtnih žrtev zaradi lakote in podhranjenosti v Gazi se je od 7. oktobra 2023 povečalo na 235. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP

    Podobno poudarjajo pri britanski nevladni organizaciji Oxfam. »Oxfam ima blago v vrednosti več kot 2,5 milijona dolarjev, zlasti izdelke za higieno in hrano, a mu je Izrael zavrnil vstop v Gazo,« je dejala Bušra Kalidi iz omenjene organizacije. »Ta postopek registracije mednarodnim nevladnim organizacijam sporoča, da je njihova sposobnost delovanja lahko ogrožena.«

    Izrael sicer že dolgo obtožuje palestinsko islamistično gibanje Hamas, da krade pomoč, ki prihaja v Gazo. Od maja se izraelska vlada zanaša na ameriško podprto Humanitarno fundacijo za Gazo, ki upravlja centre za razdeljevanje hrane. Po navedbah agencije za civilno zaščito v enklavi je delovanje teh centrov kaotično, saj se vsak dan na tisoče lačnih preriva, da bi prišli do centrov. Prav ti centri so postali tudi tarče izraelske vojske, ki strelja na sestradano in obupano prebivalstvo.

    Samo včeraj je bilo v novih izraelskih napadih na enklavo ubitih najmanj sto ljudi, med njimi 26 prosilcev za pomoč, je poročala Al Džazira. Zaradi lakote in podhranjenosti je v palestinski enklavi v zadnjem dnevu umrlo še okoli deset ljudi. Skupno število smrtnih žrtev zaradi lakote in podhranjenosti v Gazi se je tako od 7. oktobra 2023 povečalo na 235. Med njimi je več kot sto otrok.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenski državni holding

    Korupcijska tveganja pri zaposlitvi Damirja Črnčeca

    Komisija za preprečevanje korupcije predhodni preskus ustavila. Prijavo odstopila pristojnim organom in nadzornikom.
    Barbara Eržen 14. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Protestniki napolnili ulice, režim pokazal nasilno plat

    Nasilje režimskih lojalistov med sinočnjimi uličnimi protesti v Srbiji je bilo poskus sprožiti državljansko vojno, ocenjujejo vodje študentskih upornikov.
    Novica Mihajlović 14. 8. 2025 | 07:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Incidenti v Novem Sadu: oblastniško nasilje trčilo v večetničnega duha

    Huliganstvo, za katerim stojijo oblastem zveste skupine nacionalistov, je naletelo na odpor.
    Novica Mihajlović 13. 8. 2025 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pomanjkanje kadra

    Pedagoški programi ostali na papirju: več kot sto kandidatov brez vpisa

    Ministrstvo opozarja, da so fakultete razpisale programe, a jih niso izvedle. Fakultete odgovarjajo, da je bilo na posamezen program premalo prijavljenih.
    Špela Kuralt 13. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Nadomestki alkoholnih pijač

    Generacija, ki je 'rasla' z alkoholizmom, si želi zrcalno sliko

    Vse več je brezalkoholnih različic alkoholnih pijač. Zdrav način življenja pomeni tudi zmanjšanje ali popolno izključitev alkohola.
    Beti Burger 13. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Jonas Vingegaard

    Vingegaard naj počne še kaj drugega v življenju, Toura ne bo dobil

    Danski komentator Brian Nygaard je sprožil burne odzive v danski kolesarski javnosti, saj meni, da Jonas Vingegaard v boju s Tadejem Pogačarjem nima možnosti.
    Nejc Grilc 13. 8. 2025 | 05:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    V projektu za podporo inovacijam na področju zdravja tudi slovenska podjetja

    Tech4Cure se osredotoča na ustvarjanje inovativnih medicinskih pripomočkov z naprednimi in novimi digitalnimi oz. na umetni inteligenci zasnovanimi rešitvami.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Gazahumanitarna pomočlakotaVojna v GaziHamasBližnji vzhod

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Duh Jeffreyja Epsteina

    Melania Trump ostro nad Hunterja Bidna, grozi mu z milijardno tožbo

    Prizadeta je zaradi navedb sina nekdanjega ameriškega predsednika, da jo je Donaldu Trumpu predstavil Jeffrey Epstein.
    14. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Šport in posel

    NBA odobrila prodajo Boston Celtics za več kot pet milijard evrov

    Upravni odbor lige NBA je odobril prodajo ekipe Boston Celtics skupini, ki jo vodi Bill Chisholm. Ob dogovoru glede nakupa je bila to najvišja ponujena cena.
    14. 8. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Masters v Cincinnatiju

    Sinner do 24. zaporedne zmage na trdih podlagah, a daleč od Federerja

    Prvi igralec sveta Jannik Sinner se je z zmago v dveh nizih proti Adrianu Mannarinu prebil v četrtfinale mastersa v Cincinnatiju. Fritz presenetljivo izpadel.
    14. 8. 2025 | 08:26
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Poezija in vino

    Most med preteklostjo in sedanjostjo

    Na Ptuj prihajajo pesniki iz Evrope, Afrike in Južne Amerike, letos na Dnevih poezije in vina letos v ospredju hrvaška poezija
    Peter Rak 14. 8. 2025 | 08:24
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Festival Brda

    Zlatko Kaučič: Delam take stvari, da občinstvo ne zaspi

    Priznani tolkalist v Goriških brdih že petnajst let organizira festival sodobne glasbe. V nasprotju z drugimi podobnimi ga obiskujejo tudi mladi.
    Zdenko Matoz 14. 8. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Masters v Cincinnatiju

    Sinner do 24. zaporedne zmage na trdih podlagah, a daleč od Federerja

    Prvi igralec sveta Jannik Sinner se je z zmago v dveh nizih proti Adrianu Mannarinu prebil v četrtfinale mastersa v Cincinnatiju. Fritz presenetljivo izpadel.
    14. 8. 2025 | 08:26
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Poezija in vino

    Most med preteklostjo in sedanjostjo

    Na Ptuj prihajajo pesniki iz Evrope, Afrike in Južne Amerike, letos na Dnevih poezije in vina letos v ospredju hrvaška poezija
    Peter Rak 14. 8. 2025 | 08:24
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Festival Brda

    Zlatko Kaučič: Delam take stvari, da občinstvo ne zaspi

    Priznani tolkalist v Goriških brdih že petnajst let organizira festival sodobne glasbe. V nasprotju z drugimi podobnimi ga obiskujejo tudi mladi.
    Zdenko Matoz 14. 8. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo