Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

Padanje konkurenčnosti, napredne tehnologije, trgovinske vojne, močna kitajska konkurenca in spreminjajoči se demografski trendi zahtevajo poglobljen premislek in prilagoditve. Zato smo v Delu odprli novo rubriko Nova gospodarska politika, v kateri vsak dan analiziramo ključne trende in iščemo najboljše rešitve za prihodnost naše države.

Vpliv staranja prebivalstva na slovensko gospodarstvo

V prvem članku smo osvetlili vpliv staranja prebivalstva na slovensko gospodarstvo. Demografske spremembe prinašajo večje izdatke za zdravstvo, dolgotrajno oskrbo in pokojnine, kar že danes občutimo v proračunu.

Da bi Slovenija tudi v prihodnje lahko zagotavljala te socialne storitve, bo nujno povečati produktivnost dela – in to brez nadaljnjega rasti števila zaposlenih, ki ima zaradi starajočega se prebivalstva omejene možnosti.

Kako poiskati pot do nove razvojne politike?

