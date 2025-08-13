V nadaljevanju preberite:

Slovenska mokra kultura je močno zakoreninjena, toda tudi pri nas so sploh zadnja leta v ponudbi brezalkoholne različice alkoholnih pijač, ki delno posnemajo njihov okus, videz in teksturo. Na NIJZ so do teh pijač kritični, češ da lahko povečajo željo po uživanju alkohola, medtem ko jih drugi vidijo kot premik v pravo smer.

Precej znano in razširjeno je brezalkoholno pivo, na trgu pa se pojavljata tudi žganje, denimo džin, brez alkohola in brezalkoholno vino. Kot je povedal biotehnolog Damir Lovrić, sodelavec pri projektih v Biotehniškem izobraževalnem centru (BIC) Ljubljana, so z dealkoholiziranimi vini začeli že leta 1950, a se takrat niso uveljavila. Nato se je pred kakšnimi petnajstimi leti ta trend začel razvijati, »zadnjih pet let pa o tem pišejo vsi mediji. Zdi se,« pravi, »da si generacija, ki je 'rasla' z alkoholizmom, želi zrcalno sliko.«