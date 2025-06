Tudi Maribor uspešen na neizprosni dirki do slovite »ničle«

Podnebne spremembe postajajo vse bolj pereč globalni problem, ki ogroža okolje, gospodarstvo in družbo, in podjetja so pod vse večjim pritiskom, da do leta 2030 prepolovijo emisije CO 2 v primerjavi z ravnmi iz leta 2017 in do leta 2050 dosežejo stanje neto ničelnih emisij. Nanje pritiskajo zakonodaja, vlagatelji, mednarodne pobude in ne nazadnje tudi vedno bolj okoljsko ozaveščeni potrošniki.

Svojo vlogo bodo morali odigrati tudi poslovni dogodki, saj je trajnostni razvoj že dolgo v središču pozornosti industrije dogodkov. Njihov vpliv sega v prihodnost in ustvarja dober zgled za druge.

Industrija dogodkov ima posebno vlogo pri spopadanju s podnebnimi spremembami in odgovornost, da čim bolj zmanjšamo vpliv na podnebne spremembe. Konferenčni centri, ki gostijo poslovne dogodke in konference o zelenem prehodu, se vse bolj osredotočajo na zmanjševanje lastnega ogljičnega odtisa, zato na vsakem koraku dajejo prednost trajnosti, kar vključuje tudi uporabo obnovljivih virov energije, spodbujanje trajnostnega prevoza in zmanjšanje odpadkov.

Načela trajnosti so trdno vpeta tudi v delovanje največjega konferenčnega centra na Štajerskem. Mariborski Maribox ob levem bregu Drave s svojimi trajnostnimi ukrepi uspešno uresničuje visoka pričakovanja strank.

Okoljska ozaveščenost v praksi: prepolovili porabo energetnov

Direktor Mariboxa Stipe Jerić: »Vedno več naročnikov, organizatorjev konferenc in poslovnih srečanj želi vedeti, kakšen je bil ogljični odtis njihovega dogodka, poraba energentov, količina smeti ipd.« FOTO: Jože Suhadolnik

V Mariboxu so svoj ogljični izpust uspešno začeli zmanjševati že leta 2019, ko so plinsko kotlovnico in hladilni agregat zamenjali s toplotnimi črpalkami. Njihova poraba energentov je bila namreč na letni ravni med 3,2 in 3,5 milijona ur električne energije in plina. »S prehodom na toplotne črpalke smo že v naslednjem letu porabo energentov, električne energije in zemeljskega plina prepolovili,« je povedal direktor Maribox Stipe Jerić in dodal, da so letos na strehi objekta namestili še sončno elektrarno z močjo 280 kW, kar bo po njihovi oceni stroške in s tem tudi ogljični odtis zmanjšalo za približno 20 odstotkov.

»Marca letos je začela obratovati tudi naša sončna elektrarna na strehi objekta in že v prvih treh mesecih smo proizvedli 90 megavatnih ur električne energije, ki smo jo porabili za lastne potrebe. Trenutno pa pripravljamo projektno nalogo za namestitev polnilnic za električne avtomobile v naši garažni hiši,« je pojasnil direktor, ki s temi ukrepi spreminja Maribox v zeleno prizorišče za poslovne dogodke v regiji.

Vizija Mariboxa je jasna – postati primer dobre prakse trajnostnega upravljanja v industriji dogodkov, kjer ekološka učinkovitost ne pomeni manjšega udobja ali slabšanje tehnološke dovršenosti.

Leta 2017 se je začela obsežna prenova celotnega kompleksa na obrežju reke Drave. FOTO: Jože Suhadolnik

Poleg energetske prenove objekta, ki so se je lotili že ob prenovi, so vpeljali tudi sistem ločenega zbiranja odpadkov, zmanjšali uporabo plastike za enkratno uporabo, pri izvedbi dogodkov pa sodelujejo s ponudniki, ki sledijo trajnostnim standardom.

Kot velik porabnik energije in organizator množičnih dogodkov tako aktivno prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa in ustvarjajo kulturo trajnosti, ki jo bodo začutili partnerji in obiskovalci.

Dogodki na poti do neto ničelne stopnje

Podjetja, ki pravočasno začrtajo svojo pot do zelenega prehoda, krepijo svojo konkurenčnost, zmanjšujejo tveganja ter si zagotavljajo dolgoročno uspešnost v nizkoogljičnem gospodarstvu prihodnosti. FOTO: Jože Suhadolnik

Kako »zelen« bo neki dogodek, je odvisno od emisij ogljika, ki nastanejo zaradi uporabe dvoran, hlajenja, razsvetljave, zračenja, porabe gostinskih storitev in drugih potrošnih materialov. Trajnostni dogodki so družbeno odgovorni in so med udeleženci bolj iskani, vodijo do pozitivne prepoznavnosti blagovne znamke in nižjih stroškov. Naročniki, ki iščejo primerno prizorišče za svoje dogodke, vedno pogosteje iščejo okoljsko prijaznejše prostore.

Maribox gosti zahtevne poslovne dogodke in velike, tudi mednarodne konference, tudi takšne s tisoč udeleženci. »Poleg filmskih premier smo izjemno ponosni na vse konference, ki jih pri nas organiziramo že vrsto let. Izpostavil bi mednarodno poslovno konferenco PODIM, ki je največja tovrstna konferenca v regiji in že kar nekaj let poteka v Mariboxu. Tudi mesto je lahko ponosno na te dogodke, ki so prepoznavni ne samo pri nas, ampak se o njih govori še zunaj meja Slovenije,« je prepričan Stipe Jerić, ki ga še posebej veseli dejstvo, da vedno več naročnikov, organizatorjev konferenc in poslovnih srečanj želi vedeti, kakšen je bil ogljični odtis njihovega dogodka, poraba energentov, količina smeti ipd.

Odlične poslovne konference v Mariboxu obiskovalcem ostanejo v spominu zaradi urejenosti prostora in enkratne lokacije v središču mesta. FOTO: Jože Suhadolnik

Pred kratkim so v Mariboxu gostili konferenco Zelena transformacija 2025, ki je združevala strokovnjake, podjetnike in vizionarje, ki predstavljajo inovativne rešitve za bolj trajnostno prihodnost in manjši ogljični odtis.

Med njihovimi dogodki, ki v ospredje postavljajo tudi trajnostne tematike, pa je forum Središče globalnih priložnosti 2025, ki vsako leto poveže okoli 400 gospodarstvenikov, svetovalcev in predstavnikov državnih institucij. Letos so v ospredju aktualna vprašanja glede preboja na tuje trge ter transformacije panog in vloge Slovenije kot inovativnega, trajnostno usmerjenega in privlačnega poslovnega okolja.

Konferenčni center kot središče zabave in poslovnega življenja

Maribox se razprostira na več kot 30.000 kvadratnih metrih površine in vključuje deset dvoran. FOTO: Jože Suhadolnik

Maribox med ponudniki konferenčnih prostorov izstopa zaradi odlične infrastrukture za kinematografske in konferenčne dogodke, zaradi sodobne tehnične opreme in prilagodljivih prostorov, izjemne razgledne terase, strateške pozicije ob reki in vrhunske ekipe sodelavcev.

Maribox ponuja široko paleto aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega časa: filmska umetnost se prepleta s poslovnimi in izobraževalnimi dogodki, zabavo in kulturnim programom. V okviru kinoprograma ponujajo redne projekcije neodvisnih filmov, art produkcije in izbrane evropske filme.

Vse dvorane so opremljene z najsodobnejšo avdiovizualno tehnologijo, naprednim ozvočenjem, LED-zasloni in svetlobnimi učinki. FOTO: Jože Suhadolnik

Razprostira se na več kot 30.000 kvadratnih metrih površine in vključuje deset dvoran, med katerimi ima največja kar 331 sedežev. Vse so opremljene z najsodobnejšo avdiovizualno tehnologijo, naprednim ozvočenjem, LED-zasloni, svetlobnimi učinki in zvočnim sistemom Dolby Atmos v osrednji dvorani. Kot edini kinocenter so uvedli tudi dvojno 4K-projekcijo, ki omogoča izjemno kakovost slike in visoko svetilnost, zlasti pri 3D-projekcijah.

FOTO: Jože Suhadolnik

Organizatorji prireditev, kongresov in poslovnih srečanj cenijo prilagodljivost prostorov v Mariboxu, strokovno podporo ekipe in brezhibno tehnično opremljenost, ki jim omogoča izvedbo najzahtevnejših projektov.

Posebnost objekta je modularnost prostorov, saj se hodniki, galerije in avle ter največja pokrita terasa v mestu lahko spremenijo v različna prizorišča, pri čemer lahko poleg glavnih dogodkov potekajo vzporedni programski sklopi. Zunanja pokrita terasa s pogledom na Dravo, ki sprejme do 2.000 obiskovalcev, je prizorišče koncertov, modnih revij, promocijskih dogodkov in poletnih večernih druženj.

Mariborsko podjetje upravlja podjetje Projektor, ki je bilo ustanovljeno leta 2015 in je v lasti finančne družbe KD Group. FOTO: Tadej Regent

V objektu so tudi kavarna, biljardnica s sedmimi mizami, otroška igralnica, fitnes in večnamenski prostori v pritličju, ki jih je mogoče hitro preurediti v sprejemne ali družabne prostore. Gostinske storitve večinoma izvajajo z lastno ekipo, za večje dogodke pa sodelujejo z vrhunskimi catering partnerji iz regije.

Kot pravi Stipe Jerić, si Maribox kot kraj za sproščene trenutke, poslovna srečanja in umetnost želi ostati srce lokalnega dogajanja ter bo še naprej vlagal v digitalizacijo, energetsko učinkovitost in programsko raznolikost.

