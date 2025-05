Video: Štajersko srce dogajanja, o katerem govorijo tudi v tujini

Zgodba impozantnega poslopja ob levem bregu slikovite Drave se je začela leta 2004, ko je družba KD Group prevzela takratni Kolosej Maribor. Objekt je bil prvotno zasnovan kot kinocenter s sodobnimi dvoranami, vendar je že po desetletju postalo jasno, da le filmska dejavnost ni dovolj za dolgoročno trajnost in razvoj. Zato je podjetje Projektor, d. o. o., ki je tudi upravljavec objekta in je prav tako v lasti družbe KD Group, začelo razmišljati o preobrazbi. Leta 2017 je tako zaživela blagovna znamka Maribox, ki je v svojo ponudbo vnesel kar nekaj novosti.

Maribox je veliko mariborsko prizorišče, ki s svojo elitno lokacijo ob Dravi očara vsakega obiskovalca. FOTO: Jože Suhadolnik

Direktor Mariboxa Stipe Jerić z dolgoletnimi izkušnjami v industriji dogodkov in kinematografije je z ekipo sodelavcev kmalu prepoznal neizkoriščen potencial objekta. V dopoldanskem in zgodnjepopoldanskem času so dvorane samevale, zato so želeli ustvariti prostor, ki ni odvisen le od filmskih projekcij, ampak lahko postane središče lokalnega dogajanja. Tako lahko v Mariboxu popoldne poteka mednarodna konferenca, zgodaj popoldne prireditve zasebne narave, zvečer filmske premiere, nočni čas pa je čas za zabave ali koncerte.

Od kinocentra do urbane platforme

Ekipa, ki skrbi, da vse poteka brezhibno, šteje 15 zaposlenih, ob večjih dogodkih pa se jim pridružijo še zunanji sodelavci. FOTO: Jože Suhadolnik

S to vizijo v mislih je potekala tudi prenova, ki ni bila le estetska. Objekt je sicer dobil novo podobo, še pomembneje pa je, da so obogatili ponudbo in popolnoma prenovili tehnično infrastrukturo. Nastala je platforma za organizacijo najrazličnejših dogodkov in središče, ki ponuja široko paleto aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega časa, kar zelo slikovito sporočajo tudi s svojim sloganom Moj svet zabave.

FOTO: Jože Suhadolnik

Maribox tako ni več le kinocenter, ampak je postal večnamensko prizorišče, kjer se prepletajo filmska umetnost, poslovni in izobraževalni dogodki, zabava in kulturni program. Še vedno je zvest svojemu filmskemu DNK-ju, tako ponuja redne projekcije neodvisnih filmov, art produkcije in izbrane evropske filme.

Široki hodniki so odličen prostor za spremljevalne dogodke. FOTO: Jože Suhadolnik

Z lokacijo, ki združuje urbani ritem življenja, naravno kuliso reke, napredno infrastrukturo in jasno razvojno vizijo, se Maribox vse bolj uveljavlja kot zanesljiv ustvarjalec sodobnih urbanih trendov – in to ne le v Mariboru, temveč v širšem prostoru severovzhodne Slovenije in tudi čez mejo.

Vse, kar potrebuje sodoben konferenčni center

FOTO: Jože Suhadolnik

Maribox se razprostira na več kot 30.000 kvadratnih metrih površine. Ponuja deset dvoran, zasnovanih kot amfiteater, največja ima kar 331 sedežev. Vse dvorane so opremljene z najsodobnejšo avdiovizualno tehnologijo. Pohvalijo se lahko z naprednim ozvočenjem, LED-zasloni, svetlobnimi učinki in zvočnim sistemom Dolby Atmos v osrednji dvorani, ki je bila prva tovrstna dvorana pri nas. Kot edini kinocenter so uvedli tudi dvojno 4K-projekcijo, ki omogoča izjemno kakovost slike in visoko svetilnost, zlasti pri 3D-projekcijah.

Poleg sklopa, ki se ukvarja z dogodki, Maribox ponuja tudi gostinske storitve. V objektu so kavarna, biljardnica s sedmimi mizami, otroška igralnica, fitnes in večnamenski prostori v pritličju, ki ga je mogoče hitro preurediti v sprejemne ali družabne prostore. Gostinske storitve večinoma izvajajo z lastno ekipo, za večje dogodke pa sodelujejo z vrhunskimi catering partnerji iz regije.

Biljardnica s sedmimi mizami je priljubljena med starejšo in mlajšo generacijo obiskovalcev. FOTO: Jože Suhadolnik

Fitnes prostor je odprt že ob 6. uri zjutraj. FOTO: Jože Suhadolnik

Posebnost objekta je modularnost prostorov, saj se hodniki, galerije in avle ter največja pokrita terasa v mestu lahko spremenijo v različna prizorišča, kjer lahko potekajo vzporedni programski sklopi. Zunanja pokrita terasa s pogledom na Dravo, ki sprejme do 2.000 obiskovalcev, je prizorišče koncertov, modnih revij, promocijskih dogodkov in poletnih večernih druženj.

Organizatorji prireditev, kongresov in poslovnih srečanj cenijo prilagodljivost prostorov, strokovno podporo ekipe in brezhibno tehnično opremljenost, ki jim omogoča izvedbo najzahtevnejših projektov. Med največjimi konferencami, ki jih gostijo, je mednarodna podjetniška konferenca PODIM, ena najpomembnejših startup in tehnoloških konferenc v regiji, ki vsako leto v Maribor privabi številne investitorje, inovatorje, podjetnike in predstavnike različnih institucij.

Dvorane so opremljene z ergonomskimi sedeži. FOTO: Jože Suhadolnik

Predana ekipa kot motor Mariboxa

V središču uspeha Mariboxa stoji multidisciplinarna in fleksibilna ekipa 15 stalnih sodelavcev, ki so ena največjih konkurenčnih prednosti Mariboxa. Pokrivajo vsa področja delovanja, pri večjih dogodkih pa se ekipa razširi na do 40 oseb, vključno s študenti, zunanjimi tehničnimi ekipami, varnostjo in čistilnim osebjem.

Maribox se lahko pohvali z vrhunsko avdiovizualno opremo. FOTO: Jože Suhadolnik

Pod vodstvom Stipeta Jerića je Maribox postal izjemno ugleden sistem, znan po svoji prilagodljivosti. Njihova močna in predana ekipa ponuja podporo pri organizaciji, povezuje podizvajalce za pogostitve, prevajanje in tehnične storitve, tako da se lahko organizator osredotoči na vsebinski del, logistične zadeve pa prepusti izkušenim strokovnjakom.

Če organizatorji nimajo izkušenj z organizacijo dogodkov, jim sodelavci Mariboxa priskočijo na pomoč z usmeritvami. Kot zanesljivi partnerji so vedno na voljo pred izvedbo dogodka, med in po dogodku.

Prizorišče, kjer se uresničijo najdrznejše sanje

Maribox med ponudniki konferenčnih prostorov izstopa zaradi odlične kombinacije infrastrukture, ki je primerna za kinematografske in konferenčne dogodke, zaradi sodobne tehnične opreme in prilagodljivih prostorov, izjemne razgledne terase in strateške pozicije ob reki. Maribor postaja izjemno iskana lokacija zaradi sproščenega okolja in ustvarjalne energije, Maribox pa je prizorišče, kjer se vse to lahko tudi uresniči.

V kletni etaži so brezplačna parkirišča. FOTO: Jože Suhadolnik

Pogosto se dogaja, da prav pozitivna izkušnja s prostorskim in tehničnim udobjem odloča o tem, ali se udeleženci prihodnje leto vrnejo na prireditev, zato je nujna tudi kakovostna ponudba hrane in pijače. Maribox gradi svojo prepoznavnost tudi na tem, da ustvarja okolje, kjer se ljudje počutijo dobrodošli, kjer jih ne ovira logistika, ampak jim je na voljo vse, od parkirišča do zadnjega aplavza na odru. Zavedajo se, da kakovostna vsebina ni dovolj, ampak morajo poskrbeti tudi za udobje in sproščenost. »Izjemno me veseli, da so številni organizatorji dogodkov to prepoznali, njihov pozitivni odziv je več kot zgovoren,« je še povedal direktor.

Na 30.000 kvadratnih metrih površin je kar 10 kinodvoran in drugih prostorov. FOTO: Jože Suhadolnik

Eden najambicioznejših urbanističnih projektov v mestu Lokacija Mariboxa v središču mesta in neposredna bližina obrežja reke Drave ponuja tudi priložnosti za nadaljnje naložbe. Lastnik Mariboxa, podjetje KD Group, v neposredni bližini Mariboxa načrtuje enega najambicioznejših urbanističnih projektov v mestu – večji poslovno-stanovanjski kompleks Levi breg, za katerega so arhitekturne rešitve že podane. Na javnem natečaju, ki ga je družba KD Group pripravila z Mestno občino Maribor in Društvom arhitektov, so izbrali tudi arhitekturno rešitev, ki predvideva kompleks treh stolpnic. Prva dva objekta sta 16- in 18-nadstropna stolpnica, tretji objekt pa ima 15 nadstropij. Stolpnice bodo zanimivo povezane s terasami in z visečimi vrtovi. »To bo resnično lep projekt, ki se bo skladno umeščal v prostor in bi lahko v prihodnje tvoril novo, sodobno četrt mesta Maribor,« je pojasnil Jerić. Projekt je v postopku spremembe podrobnega prostorskega načrta in okoljskih presoj. Usklajevanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in okoljskimi strokovnjaki je ključni del procesa. Po besedah Jerića naj bi bila gradnja mogoča v nekaj letih.

Prihodnost Mariboxa neločljivo povezana z lokalno skupnostjo

Direktor Mariboxa Stipe Jerić: »V bližnji prihodnosti Maribox načrtuje odprtje prve specializirane družinske dvorane, ki bo prilagojena najmlajšim obiskovalcem in njihovim staršem.« FOTO: Jože Suhadolnik

V Mariboxu želijo še naprej nadgrajevati in skrbeti za dobro počutje vseh obiskovalcev. Z naložbami, ki jih v precejšnjem obsegu izvajajo vsako leto, sledijo tehnološkim trendom. V bližnji prihodnosti Maribox načrtuje odprtje prve specializirane »družinske dvorane«, ki bo prilagojena najmlajšim obiskovalcem in njihovim staršem. Dvorana bo imela barvite, udobne sedeže ter bo s postavitvijo igral in drugih atrakcij idealna za prijetne družinske trenutke.

V kavarni Mariboxa vlada prijetno vzdušje. FOTO: Jože Suhadolnik

V Mariboxu se prepletata neizmerna ustvarjalna energija, skrb za brezhibno izpeljan posel in za nepozabno zabavo. Z vsestranskostjo, gostoljubnostjo in tehnološko dovršenostjo si želi ostati srce lokalnega dogajanja in kraj, kjer obiskovalci ustvarjajo trajne spomine – na druženje s prijatelji, navdušenje nad filmsko zgodbo, uspešno sklenjen posel ali čaroben večer pod zvezdami.

Naročnik oglasne vsebine je Maribox