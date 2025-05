Video: »Obljubljamo novost, ki je v Sloveniji še ni bilo«

Prostor, ki je vse dopoldneve sameval, je na pobudo direktorja podjetja Maribox postal imenitno prizorišče, o katerem govorijo tudi v tujini. Mariborsko podjetje Projektor, ki je leta 2015 prevzelo kinocenter Kolosej Maribor in zdaj upravlja blagovno znamko Maribox, je bilo ustanovljeno leta 2015 in je v lasti finančne družbe KD Group. Ta je že leta 2004 kupila Kolosej, ki ga je Projektor leta 2017 preimenoval v Maribox. Takrat se je začela obsežna prenova kompleksa. Na obrežju reke Drave je nastal najsodobnejši kinematografski center v Mariboru, ki postaja vse bolj priljubljen tudi kot osrednji konferenčni prostor v regiji. Na 30.000 kvadratnih metrih, v desetih dvoranah in drugih prostorih potekajo nepozabni zabavni večeri, odlične poslovne konference in drugi dogodki, ki obiskovalcem ostanejo v spominu zaradi urejenosti prostora in enkratne lokacije v središču mesta.

Maribox, ki kraljuje na obrežju Drave, gosti najodmevnejše dogodke poslovne in zabavne narave. FOTO: Jože Suhadolnik

Stipe Jerić, direktor Mariboxa si želi, da bi Maribox ostal in postal še bolj vpet v lokalno dogajanje. »Želimo slediti vsem trendom, ki se bodo v prihodnje razvili na področju dogodkov in kinematografije.« FOTO: Jože Suhadolnik

»Maribox že nekaj let ni več samo kinocenter. Pri nas gostimo poslovne dogodke in velike, tudi mednarodne konference. Kmalu pa bodo obiskovalci lahko uživali v ponudbi, ki je pri nas še ni bilo,« je povedal, direktor Mariboxa , kjer je bila ravno ob našem obisku velika srednješolska prireditev. Maribox je namreč celovit izvajalec najrazličnejših dogodkov, ki ponudbo velike črne stavbe na obrežju Drave dviguje na vrhunsko raven. Cenijo ga organizatorji iz Slovenije in tujine.

Obiskovalci so navdušeni nad bogato izbiro dogodkov, kinopredstav, lokacijo in vrhunskim udobjem Mariboxa. FOTO: Jože Suhadolnik

Kako bi opisali posebnosti Mariboxa?

Maribox v središču mesta je zabavni center, kar sporočamo tudi s sloganom Moj svet zabave, vendar gre za večplasten pojem, saj že nekaj let nismo več samo kinocenter. Na začetku je bila to naša osnovna dejavnost, ki pa smo jo razširili tudi na druge zabavne vsebine za mlade in za nekoliko starejše. Zabavne vsebine smo v preteklih letih nadgradili tudi s poslovnimi dejavnostmi in organizacijo dogodkov.

Poleg filmskih projekcij, ki že same po sebi ponujajo številne možnosti za organizacijo dogodkov, kot so zabavni tematski večeri in filmske premiere, pripravljamo bolj ali manj zahtevne dogodke poslovne narave. Mednarodne konference postajajo prepoznaven segment naših dejavnosti in nanje smo še posebej ponosni. Pri nas je mogoče organizirati tudi zasebno druženje ob rojstnih dnevih, porokah in drugih, tudi poslovnih priložnostih.

V Mariboxu je deset dvoran z najsodobnejšo avdiovizualno tehniko. FOTO: Jože Suhadolnik

Kako ste razvili to širšo vizijo, da je Maribox postal središče za druženje in posel?

Ugotovili smo, da so naše dvorane v dopoldanskem času ali pa tudi v zgodnjem popoldnevu prazne, in razmišljali smo, kako izkoristiti proste kapacitete v tem delu dneva. Najbolj logična ideja je bila, da damo priložnost vsem, ki iščejo takšne kapacitete. To so po navadi organizatorji manjših, večjih in mednarodnih poslovnih srečanj, dogodkov in konferenc. Naročniki so bili vedno zelo zadovoljni, sploh zato, ker je lokacija drugačna od klasičnih konferenčnih centrov, ki so po navadi v hotelih. Z našimi promocijskimi aktivnostmi se je ta dejavnost začela vse bolj širiti. Največ priporočil smo dobili prek zadovoljnih naročnikov. Tako smo sčasoma postajali vedno bolj zanimivi.

Tehnična ekipa stalno skrbi, da dogodki potekajo brezhibno. FOTO: Jože Suhadolnik

Kako se prilagajate zahtevam različnih naročnikov?

Z vsakim naročnikom oziroma organizatorjem dogodka se najprej pogovorimo, kaj potrebuje, in seveda to poskušamo tudi zagotoviti. Pri mednarodnih dogodkih, kjer so udeleženci in govorci z različnih koncev sveta, lahko poskrbimo tudi za simultano prevajanje. Ponujamo tudi možnost namestitve posebne opreme v dvorani – dodatno ozvočenje, svetlobne učinke, LED-zaslone.

Vsak dogodek je drugačen, in če organizator nima izkušenj z organizacijo, pomagamo tudi z nasveti in usmeritvami. Naročniki zelo cenijo našo prilagodljivost in prisotnost na dogodku, saj jih spremljamo od načrtovanja do izvedbe in potem tudi po dogodku. Nepredvidene situacije tehnične narave sproti rešujemo.

Koliko ljudi skrbi, da vse poteka brezhibno?

Strokovna podpora zaposlenih Mariboxa je ključna za uspeh poslovnih in drugih dogodkov. FOTO: Jože Suhadolnik

V Mariboxu je 15 zaposlenih, ki se jim ob večjih dogodkih pridružijo še študenti, poleg tega imamo tudi veliko zunanjo ekipo, kamor spadajo varnostna služba, čistilni servis in služba za stike z javnostmi. Za izvedbo določenega dogodka skrbi od 30 do 40 ljudi.

Pri svojih sodelavcih zelo cenim, da so vsi veliki multipraktiki, kar v današnjem času ni več tako samoumevno. Naši zaposleni opravijo veliko več kot zgolj osnovno delo, ki ga zahtevajo redne zadolžitve. Ko je treba dati še kanček dodatne energije, se lahko nanje zanesem, da bodo dali od sebe več kot 100 odstotkov.

Katere dogodke bi lahko izpostavili kot najbolj izstopajoče?

Poleg filmskih premier smo izjemno ponosni na vse konference, ki jih pri nas organiziramo že vrsto let. Izpostavil bi mednarodno poslovno konferenco PODIM, ki je največja tovrstna konferenca v regiji in že kar nekaj let poteka v Mariboxu.

Čeprav ima osrednja konferenčna dvorana zmogljivost za 331 oseb, pa na takšen dogodek lahko pride tudi tisoč udeležencev, saj poslovni moduli potekajo različno v več drugih dvoranah, ki jih lahko aktiviramo. Vse naše dvorane so tudi konferenčne.

Vsako leto v ponudbo dodamo nekaj novosti oziroma organizator skrbi za to, da se udeleženci ne samo pri nas, ampak v Mariboru počutijo izredno dobro. Tudi mesto je lahko ponosno na te dogodke, ki so prepoznavni ne samo pri nas, ampak se o njih govori še zunaj meja Slovenije.

Maribox ima kar deset dvoran. Kakšna je njihova tehnična opremljenost in kakšno izkušnjo ponujajo obiskovalcem?

Stipe Jerić: »Maribox že nekaj let ni več samo kinocenter, saj poleg filmskih projekcij pripravljamo različne poslovne dogodke.« FOTO: Jože Suhadolnik

Obiskovalci kina so seveda najbolj navdušeni nad kakovostjo slike in zvoka. Naša osrednja, največja dvorana ima opremo Dolby Atmos in je bila tudi prva tovrstna dvorana v Sloveniji. Zgrajena je bila leta 2017, ko smo ustanovili blagovno znamko Maribox.

Za naše poslovne obiskovalce in za organizatorje konferenc je glavna dodana vrednost to, da lahko konferenca poteka v kinodvorani, torej v velikem amfiteatru, kjer lahko govorci prikažejo svoje prezentacije na ogromnem platnu, kar v klasičnih konferenčnih centrih velikokrat ni mogoče. Cenijo tudi udobje, saj pri nas sedijo na ergonomsko oblikovanih kinofoteljih in ne na konferenčnih stolih.

Največja dvorana, ki ima Dolby Atmos ozvočenje, sprejme 331 gostov. FOTO: Jože Suhadolnik

Zelo pomembna za identiteto in utrip Mariboxa je lokacija ob reki Dravi. Kako jo izkoriščate?

Obiskovalcem so vedno zelo všeč naša ponudba, spremljevalne dejavnosti in seveda lokacija objekta, saj smo v središču mesta. V bližini so staro mestno jedro, hoteli, znamenitosti in kulinarika. Lokacija je naša izrazita, celo konkurenčna prednost pred nekaterimi drugimi ponudniki tovrstnih dejavnosti.

Poleg odlično opremljenih dvoran se lahko pohvalimo tudi z največjo pokrito teraso, ki deluje kot samostojno prizorišče in lahko sprejme tudi do 2000 ljudi. Tu prirejamo druženja, ki so na koncu sestavni del vsake konference, ali pa mreženja, kar so kot posebno dodano vrednost prepoznali tudi organizatorji. Velik navdih je »plaža« ob reki Dravi, zaradi katere se vsi tako radi vračajo k nam.

Ena etaža je namenjena kinematografski in konferenčni dejavnosti, dvorane pa povezujejo široki hodniki, kjer organizirajo različne dogodke. FOTO: Jože Suhadolnik

Zelo lep vtis na obiskovalce naredijo tudi vaši dodatni prostori – široki hodniki, avla, terasa. Kako jih vključujete v dogajanje?

Ena izmed glavnih prednosti Mariboxa je njegova velikost. Ima deset dvoran in skupaj kar 30.000 kvadratnih metrov prostora. Ena etaža je namenjena kinematografski ali konferenčni dejavnosti. Dvorane povezujejo hodniki in galerija, kjer organiziramo različne dogodke, od preprostega odmora za kavo do sprejema ali pogostitve. V zadnjih letih smo gostinsko dejavnost tako razvili, da smo lahko zadovoljni s poslovanjem. Osnovno gostinsko ponudbo lahko pripravimo sami, za bolj zahtevno kulinariko pa se dogovorimo z zunanjimi izvajalci, ki poskrbijo tudi za najzahtevnejše goste.

Prostore v pritličju lahko glede na želje naročnika prilagodimo in spremenimo. Biljardnico s sedmimi biljardnimi mizami ali kavarno lahko spremenimo v prostor za pogovore ali pogostitev. Ob pokriti terasi sta dva velika večnamenska klubska prostora, kjer lahko organiziramo pogovore v okviru konference, sprejeme, druženja in zabave.

V pritličju Mariboxa je studio za fitnes. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj še prispeva k ustvarjanju celovite izkušnje za obiskovalce vseh generacij?

Maribox, ki sledi svojemu sloganu o zabavi, ima poleg biljardnice tudi fitnes, ki je za številne obiskovalce sprostitev in zabava. Za najmlajše je na voljo igralnica, za starše pa kavarnica, tako da zadovoljimo potrebe vseh generacij.

Kino je bil vedno na prepihu zaradi različnih tehnologij, ki naj bi ogrozile to dejavnost. Kako se trudite zadržati obiskovalce kinodvoran?

Vedno poskušamo slediti trendom tako v kinematografski dejavnosti kot tudi v poslovnem ali konferenčnem delu. Z naložbami, ki jih v precejšnjem obsegu izvajamo vsako leto, sledimo tehnološkim trendom. V dvoranah imamo udobne sedeže, ki jih sproti nadgrajujemo. Vedno se odločamo za najsodobnejšo avdiovizualno tehniko. Za družine ali mladostnike skrbimo z izbiro programa in aktivnosti. Zdaj smo začeli snovati projekt družinske dvorane, ki bo drugačna, kot so standardne kinodvorane. Sedeži in celoten ambient bodo bolj barviti. Obljubljamo novost, ki je v Sloveniji v tej panogi še ni bilo.

Obisk kina je veliko več kot ogled filma, gre za družaben dogodek, ki se ne more kosati z ogledom filma na domačem kavču. FOTO: Jože Suhadolnik

Pravzaprav mora biti kino vedno drugačno doživetje kot ogled filma v domači dnevni sobi. Kino se je v desetletjih spopadal s številnimi izzivi, kot so televizija, barvna televizija, video, DVD ali streaming servisi. Vedno se je napovedoval konec kina, ampak tisti, ki so to napovedovali, so pozabili, da kino ni samo ogled filma, ampak je družabni dogodek in posebna izkušnja. V kino gremo skupaj s prijatelji, z družino. Pomembno je vse – kaj se dogaja pred filmom, med filmom in po filmu. V Mariboxu želimo ponuditi druženje pred filmom in odlično kinematografsko izkušnjo. Število obiskovalcev ne niha, je pa zelo odvisno od tega, kako dobra je vsebina.

V Mariboxu je poskrbljeno za popolno udobje obiskovalcev. FOTO: Jože Suhadolnik

Kam se bo razvijal Maribox, kakšna je vaša vizija?

Maribox želimo v prihodnjih letih še naprej nadgrajevati in skrbeti za dobro počutje vseh naših obiskovalcev, bodisi na kinematografskem, zabavnem ali kakšnem drugačnem vsebinskem področju in v poslovnem segmentu. Želimo slediti vsem trendom, ki se bodo v prihodnje razvili, naj bo to nova tehnologija ali pa preprosto udobje in še bolj prijeten ambient. Stremimo k temu, da Maribox ostane in da postane še bolj vpet v lokalno dogajanje.

Kaj bi želeli, da ljudje pomislijo ob besedi Maribox in zakaj?

Vedno si želimo, da bi besedo Maribox ljudje povezali z dobro izkušnjo. Ne samo z ogledom filma, ampak s pozitivnim ali lepim spominom na obisk lokacije. Ne glede na to, s kakšnim namenom so prišli – v kino, kavarno, na biljard, fitnes ali z otrokom v igralnico na zabavo. To je naše osnovno vodilo. Želimo si, da bi nas obiskovalci zapuščali zadovoljni in se radi vračali.

