Dom kot tabletka za zmanjševanje stresa

Hiter in naporen tempo življenja, ki je še posebej dobro znan zaposlenim odraslim z mladoletnimi otroki, saj poleg skrbi zanje vlagajo veliko truda tudi v karierno rast, vpliva na čustveno stanje posameznika. Čedalje manj zaposlenih po vsem svetu se pohvali z dobrim počutjem, h kateremu pa, sodeč po raziskavah, lahko pomembno prispeva tudi dom.

»Kakovost notranjega okolja je zelo pomembna za človekovo dobro počutje, saj vpliva na razpoloženje in tudi na duševno zdravje,« so na podlagi raziskave zapisali raziskovalci v mednarodni znanstveni reviji Building and Environment. Kot so poudarili, je še malo znanega o tem, kaj konkretno v naših domovih vpliva na občutek sreče, sami so se z raziskavo osredotočili na pomen naravne svetlobe.

Eksperiment, v katerem je bilo 750 udeležencev izpostavljenih sedmim tipom vstopa, odboja in absorbcije naravne svetlobe v prostorih, je domneve o njihovem izjemnem vplivu na razpoloženje potrdil. »Pomembni so oddaljenost sosednjih stavb, stran, iz katere svetloba vstopa v notranjost, ter število vstopnih točk in velikost oken,« so ugotovili.

Kako se svetloba vpije v prostor, je odvisno od barv in materialov, in kot se je še izkazalo, na občutek sreče posebej vpliva naravna svetloba v kuhinji, spalnici ter dnevno-jedilnem prostoru, na občutek žalosti pa v dnevni sobi.

K dobremu počutju in obnavljanju energije po opravljenih obveznostih pa pomembno prispevajo tudi gibanje v naravi, vzdrževanje socialnih stikov, tudi z drugimi stanovalci v soseskah, kjer bivamo. In ne nazadnje je dobro skrbeti za redno prekinjanje vsakodnevne rutine z menjavanjem okolja; da na primer konec tedna preživimo na drugi lokaciji, kjer smo izpostavljeni drugačnim dražljajem. Nekatere študije kažejo, da če naši čuti nenehno zaznavajo ene in iste stvari, to povzroča stres.

Pomembni sta gibanje in druženje

Gibanje ni samo sredstvo za boljšo telesno pripravljenost, je tudi močan ščit proti izgorelosti in psihični izčrpanosti, poudarja Klavdija Zver Zahwi. FOTO: osebni arhiv

»Preobremenjenost zaposlenih, kronično pomanjkanje časa ter težave pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja so danes med največjimi psihosocialnimi obremenitvami. Dlje trajajoča izpostavljenost tem dejavnikom pogosto vodi v kronični stres, izgorelost, anksioznost in depresijo,« pojasnjuje psihologinja, psihoterapevtka. Gibanje je eden najučinkovitejših načinov za obnovitev energije in duševne svežine, še posebej za tiste, ki večino dneva presedijo. Ironično je, pravi, da se pogosto počutimo preutrujene za vadbo, čeprav bi nam prav gibanje pomagalo premagati izčrpanost.

Dolgotrajno sedenje namreč upočasni cirkulacijo, poveča mišično napetost in zmanjša dotok kisika v možgane, to pa povzroča občutek izčrpanosti. Na drugi strani telesna aktivnost sprošča endorfine – naravne hormone sreče, izboljša koncentracijo in zmanjša stres. Že kratka aktivnost lahko občutno izboljša počutje. »Gibanje ni samo sredstvo za boljšo telesno pripravljenost, je tudi močan ščit proti izgorelosti in psihični izčrpanosti. Pomembno je razumeti, da nas aktivnost ne utrudi dodatno, temveč nam vrača energijo,« poudarja.

Že 15-minutni sprehod ali nekaj razteznih vaj lahko bistveno izboljša počutje. To še posebej velja za občutke anksioznosti. Dokler so aktivne samo misli, telo pa je statično, se misli še bolj razbohotijo in povzročajo večjo stisko. Umiritev uma in fizična aktivnost sta pomembna elementa mentalnega zdravja ali osnova za mentalno odpornost, pojasnjuje Klavdija Zver Zahwi in spodbuja k preživljanju prostega časa v naravi. Tudi bivanje v bližini narave dokazano zmanjšuje stres, izboljša razpoloženje in celo krepi imunski sistem. »Vzeti si trenutek in opazovati spreminjanje narave, da svojo pozornost usmerimo na to, kaj slišimo, kaj vohamo in čutimo – vse to je luksuz, ki si ga premalo privoščimo,« je prepričana.

K dobremu počutju pomembno prispevajo tudi odnosi z drugimi. Tudi s sosedi, pravi sogovornica: »Kratek pogovor pred blokom ali skupna kava s sosedi ne prinaša le prijetnega trenutka, temveč tudi krepitev občutka varnosti in socialne podpore.«

Želijo si sproščeno bivanjsko izkušnjo

Kot kaže praksa, kupci nepremičnin pri iskanju novega doma upoštevajo vse te vidike. Po izkušnjah nepremičninske agencije Stoja Trade, ki ima v ponudbi tudi širok spekter stanovanjskih in počitniških nepremičnin, namreč kupci v najbolj aktivnem življenjskem obdobju, to je praviloma med 30. in 50. letom starosti, iščejo stanovanje, ki jim omogoča učinkovito usklajevanje poklicnega ritma z družinskimi obveznostmi in osebnim življenjem.

»Zanje je ključna dobra lokacija z enostavnim dostopom do službe, šol, vrtcev in rekreativnih površin, saj želijo v čim krajšem času opraviti vse vsakodnevne poti. Družine z otroki posebej poudarjajo pomen bližine obšolskih dejavnosti in infrastrukturne povezanosti, ki jim omogoča manj vožnje in več kakovostnega časa doma. Zanje so pomembni funkcionalna razporeditev prostorov, možnost dela od doma, dobra naravna osvetlitev in splošno udobje. Hkrati pa se vedno bolj zavedajo pomena kakovostne gradnje, nizkih obratovalnih stroškov in mirnega okolja, ki pripomore k regeneraciji in boljšemu počutju po delovniku,« pojasnjuje direktor Stoje Trade Zoran Đukić.

Kupci od nepremičnine na Obali pričakujejo, da bo bogata z naravno svetlobo, da jim bo zagotavljala občutek sproščenosti, prostorne zunanje površine in odprte poglede, ugotavlja Zoran Đukić. FOTO: Leon Vidic/Delo

Sodobna stanovanja s premišljenim tlorisom in odprtimi, svetlimi prostori že sama po sebi ustvarjajo bolj sproščeno bivanjsko izkušnjo, lokacije v bližini zelenih površin, sprehajalnih poti, rek ali obrobnih gozdov omogočajo vsakodnevni stik z naravo. »V idealnih razmerah bi si številni kupci želeli tudi dodatne skupne prostore v objektih, kot so fitnes, velnes ali bazen, a žal pri nas takšnih projektov skoraj ni. Izjemi sta projekta Spektra in Murgle v Ljubljani. V prvem imajo stanovalci lastniški fitnes, v drugem pa bazen. Sicer pa večina stanovanjskih projektov ne ponuja skupnih prostorov, namenjenih izključno stanovalcem. To pomeni, da so načini sproščanja bolj vezani na zunanjo infrastrukturo in naravne danosti okolice,« pravi Đukić.

Odklopi ob morju zmanjšujejo stres

Številni pa pri tem stavijo tudi na vikend odklope od rutine delovnega tedna na drugih lokacijah, najraje ob obali. »Sprememba okolja, pa čeprav le za kratek vikend, lahko blagodejno vpliva na duševno počutje. Prekine rutino vsakdana, nas odmakne od domačih opravil in misli, ki se vrtijo okoli tega, kaj vse bi še morali postoriti. Kratek pobeg nam omogoči, da vsaj za trenutek odložimo skrbi in si oddahnemo od vsakodnevnih obveznosti. Ko se vrnemo, pogosto vidimo stvari z nove perspektive, misli so jasnejše, rešitve bolj ustvarjalne, problemi pa se ne zdijo več tako nepremostljivi,« pomen spremembe okolja na posameznikovo počutje opisuje psihologinja, psihoterapevtka Klavdija Zver Zahwi.

Zakaj so obmorski kraji za ljudi iz notranjosti države tako privlačni? To okolje na mnoge deluje pomirjujoče, pogosto opisujejo šumenje valov, vonj po morju, svež zrak in pogled na odprto vodo. Vse to znižuje stresni hormon kortizol in izboljšuje razpoloženje, pravi sogovornica in navaja ugotovitve ene od psiholoških raziskav, da so naravna okolja, še posebej tista ob vodi, povezana z zmanjšanjem stresa, izboljšanjem koncentracije in povečanim občutkom sreče. Modra barva morja in neba prispeva k občutku miru in odprtosti.

Poleg tega sprehod po plaži, še posebej če hodimo bosi, plavanje, tudi vožnja s kolesom ob morju spodbujajo sproščanje endorfinov, kar prispeva k boljšemu razpoloženju in občutku vitalnosti.

Telesna aktivnost sprošča naravne hormone sreče, izboljša koncentracijo in zmanjša stres, dolgotrajno sedenje pa upočasni cirkulacijo, poveča mišično napetost in zmanjša dotok kisika v možgane, kar povzroča občutek izčrpanosti. Že 15-minutni sprehod ali nekaj razteznih vaj lahko bistveno izboljša počutje. FOTO: Dejan Javornik/Delo

»Vsaka takšna aktivnost krepi občutek naše mentalne in fizične moči in tako smo odpornejši proti stresu. Zmerna izpostavljenost soncu pripomore tudi k tvorbi vitamina D, ki ima ključno vlogo pri zdravju kosti in imunskega sistema in prav tako vpliva na razpoloženje. Morje simbolizira širino, odprtost in neskončnost, kar lahko pomaga k občutku svobode in perspektive, še posebej če smo ujeti v rutino in stresne misli,« še opisuje. Zato je ne preseneča, da se ob koncu tedna toliko ljudi odpravi na obalo, instinktivno iščemo ravnovesje, sprostitev in regeneracijo, ki nam jo okolje ponuja.

Sproščujoča protiutež mestnemu tempu

Tudi Zoran Đukić pri stikih s kupci iz notranjosti Slovenije, ki iščejo nepremičnino na Obali, ugotavlja, da si z nakupom želijo zagotoviti možnost preživljanja koncev tedna kot sproščujočo protiutež mestnemu tempu in vsakodnevnemu stresu.

»Primorsko povezujejo s soncem, svežim zrakom, lagodnejšim načinom življenja ter občutkom svobode, kar jim omogoča hitro regeneracijo ob koncih tedna ali celo možnost selitve,« opisuje. Večina slovenskih krajev je od morja oddaljena le dobro uro vožnje, tako da si številni kupci radi organizirajo življenje na dveh klimatsko različnih območjih.

»Morska klima jim zagotavlja svežino in sprostitev, medtem ko v celinskem delu ohranjajo vsakdanjo rutino. Zanje je Obala tako čustvena kot tudi strateška izbira, saj omogoča hitre pobege ob koncih tedna, daljše oddihe in hkrati predstavlja dolgoročno investicijsko varnost,« še pravijo v Stoji Trade.

Tako od nepremičnine tam pričakujejo, da bo bogata z naravno svetlobo, da jim bo zagotavljala občutek sproščenosti, prostorne zunanje površine in odprte poglede – najraje proti morju ali naravi. V ospredju je želja po posebnem ambientu, ki omogoča odmik in drugačen življenjski tempo, v nasprotju z na primer nakupi v Ljubljani, kjer kupec na prvo mesto postavlja praktičnost.