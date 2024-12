Zakaj najimenitnejši hoteli izdelavo kopalnic zaupajo slovenskemu podjetju

Slovensko podjetje Varis iz Lendave je eden od vodilnih proizvajalcev gotovih kopalnic v Evropi in je pred kratkim predstavilo pomembno novost v svoji ponudbi – lesene gotove kopalnice, ki postavljajo nove standarde bivanja. Pri izdelavi vgradnih lesenih gotovih kopalnic je podjetje upoštevalo visoke zahteve trajnostne gradnje in jih zasnovalo tako, da jih je mogoče prilagoditi individualnim potrebam naročnika. V svoje projekte jih z veseljem vključujejo tako arhitekti kot projektanti, zaupajo jim številna gradbena podjetja in najzahtevnejši investitorji. Kopalnice podjetja Varis tako najdemo v številnih hotelih, zdravstvenih in socialnih institucijah, študentskih domovih in večstanovanjskih objektih po Evropi. Med njihovimi naročniki najbolj izstopajo najimenitnejše hotelske verige z vsega sveta, kot so Sheraton, Motel One, Hampton by Hilton, Holiday Inn, Scandic in InterCity. Imajo kar 15 % tržni delež na nemškem trgu, po svoji odličnosti pa so znani tudi na avstrijskem, švicarskem, hrvaškem in slovenskem trgu.

Šest let po tem, ko so prve gotove kopalnice vgradili v olimpijsko vas na olimpijskih igrah leta 1972 v Nemčiji, se je novemu trendu pridružilo tudi podjetje Varis. Sledila so leta raziskovanja in preizkušanja materialov, rezultat njihovih prizadevanj pa so projekti, ki so prejeli že vrsto nagrad, priznanj in certifikatov odličnosti. Med drugim so dobitniki prestižne nagrade red dot za industrijsko oblikovanje.

Najnovejše iz Varisovega razvojnega oddelka: lesena gotova kopalnica

Med zadnjimi uspehi podjetja Varis so lesene gotove kopalnice, ki dopolnjujejo njihov bogati nabor betonskih gotovih kopalnic iz lahkega LSCC betona in SCC betona, »lahkih« gotovih kopalnic iz vroče pocinkane jeklene konstrukcije in kombiniranih kopalnic.

Lesene gotove kopalnice so inovativna rešitev, ki z naravnimi materiali in principi trajnostne gradnje prinašajo visoko bivalno udobje z občutnim prihrankom časa in stroškov. Kopalnice je mogoče individualno prilagoditi posameznemu naročniku. Prvih 84 lesenih gotovih kopalnic Varis bodo kmalu vgradili v nov študentski dom v kraju Erlangen v Nemčiji.

Srce Varisovih lesenih gotovih kopalnic je les, ki ni le estetsko privlačen material, ampak tudi izjemno trajnosten. Kot naravni material ustvarja toplino, hkrati pa bistveno prispeva k zmanjševanju ogljičnega odtisa, saj je les obnovljiv vir z minimalnim vplivom na okolje. Uporaba lesa v notranjih prostorih prispeva k boljšemu počutju in izboljšuje bivalno udobje, saj učinkovito uravnava vlago in toploto.

Zakaj izbrati leseno gotovo kopalnico Varis

Lesene gotove kopalnice Varis so zasnovane z mislijo na trajnost in kakovost bivanja. Les kot naravni in obnovljiv material prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa in je prijazen do okolja. Konstrukcijo kopalnic je mogoče v celoti reciklirati, kar pomeni, da ustrezajo sodobnim standardom trajnostne gradnje in zmanjšujejo emisije CO 2 . Proizvodnja poteka v nadzorovanih razmerah, kar zagotavlja vrhunsko kakovost brez vpliva vremenskih dejavnikov.

Kopalnice Varis omogočajo popolno prilagoditev željam naročnika, saj pri izbiri dizajna, sanitarne opreme, keramičnih ploščic in drugih materialov ni omejitev. Poudarek je na individualnih rešitvah, kar vključuje tudi uporabo velikoformatnih ploščic. To pomeni, da vsak projekt odraža unikatne zahteve in okus uporabnika, hkrati pa zagotavlja trajnost in estetsko dovršenost.

Konstrukcija stene in stropa je iz smrekovega lesa, notranja stran je zaprta z mavčnovlaknenimi ploščami, zunanja stran pa se po potrebi obdela po dogovoru z naročnikom. Strop je iz zunanje strani izoliran s hidroizolacijsko maso, pod je izdelan iz okolju prijaznega lahkega betona kot vodoodporno korito s hidroizolacijo in oblogo iz keramičnih ploščic.

Najboljša rešitev, ki omogoča zanesljivo finančno načrtovanje

Lesene gotove kopalnice Varis so inovativna rešitev, ki združuje ekološko odgovornost, brezkompromisno prilagodljivost in vrhunsko izdelavo. Med glavnimi odlikami lesenih kopalnic je lahka konstrukcija in s tem manjša teža, zaradi česar je to najboljša rešitev za objekte z zmanjšano nosilnostjo konstrukcije. Primerne so tudi v primeru manjše nosilnosti gradbenega dvigala.

Skozi celoten proces gradnje, od zasnove do končne montaže, cena gotovih kopalnic ostaja fiksna, kar omogoča zanesljivo finančno načrtovanje. Še posebej ustrezne so za objekte, kjer je predvidenih več kopalnic, kot so hoteli, večstanovanjski objekti, študentski domovi, domovi starejših občanov in drugi objekti z večjo količino enot. Zelo priročne so tudi za manjše objekte, počitniške hiše in luksuzne apartmaje. Gotove kopalnice Varis izstopajo zaradi ekološke odgovornosti in varčnosti. Njihova hitra in enostavna montaža občutno skrajša čas gradnje in zmanjša finančne obremenitve.

Podjetje Varis ponuja celovito storitev na ključ, kar vključuje načrtovanje, izdelavo in vgradnjo. Strankam to omogoča brezskrbno izkušnjo, saj za celoten proces poskrbi en izvajalec. Gotove kopalnice so izdelane v certificiranem okolju z natančnim nadzorom vseh faz proizvodnje, kar zagotavlja vrhunsko kakovost. Z že več kot 110.000 vgrajenimi kopalnicami in zadovoljnimi uporabniki Varis dokazuje svojo zanesljivost in strokovnost.

Podjetje Varis je hitro rastoče globalno podjetje iz Lendave z več kot 45-letno tradicijo in velja za enega vodilnih proizvajalcev trajnostnih gotovih kopalnic v Evropi. Ustvarili so že več kot 110.000 vgrajenih kopalnic, ki jih razvijajo tudi za najzahtevnejše kupce. Njihove kopalnice so individualno prilagojene željam in potrebam naročnikov, ki so navdušeni nad inovativnim kombiniranjem naravnih materialov in sodobne tehnologije. Prelistajte po katalogu in si oglejte kopalnice podjetja Varis

