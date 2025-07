Oster spor med Kitajsko in Evropo

V nadaljevanju preberite:

A na kocki je več kot le protokol. To prepiranje glede vrha kaže na globoke težave v samem jedru njunega odnosa. V središču teh sta trgovina in varnost. EU obtožuje Kitajsko, da ogroža njeno industrijo s prodajo blaga po dampinških cenah, sicer deležnega državnih subvencij. Boji se, da bodo Trumpove carine povzročile naval teh izdelkov v Evropo. Druga težava je kitajski nadzor nad redkimi zemljami. Senco na vse skupaj pa mečejo še kitajska podpora Rusiji v vojni proti Ukrajini, kitajski kibernetski napadi na gospodarske in politične cilje v EU ter kitajska vojaška krepitev, usmerjena proti Tajvanu.