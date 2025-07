Upravljavec živega fosila

V nadaljevanju preberite:

»V Gazi spremljamo grozljivko. Priča smo zadnjim vzdihljajem humanitarnega sistema, ki je bil zgrajen na humanitarnih načelih. Temu sistemu so onemogočeni pogoji za delovanje. Onemogočena je možnost razdeljevanja pomoči. Onemogočena je možnost reševanja življenj,« je v torek v varnostnem svetu Združenih narodov dejal generalni sekretar ZN António Guterres. »Po svetu vidimo popolno nespoštovanje, če že ne očitno kršenje mednarodnega prava in konvencije Združenih narodov. Lakota in razseljenost sta rekordni,« je dodal človek, ki vodi ključno mednarodno organizacijo.

Po podatkih Svetovnega programa za hrano (WFP) so razmere v Gazi bolj kritične kot kadarkoli. Tretjina prebivalstva jé le enkrat ali dvakrat na teden.