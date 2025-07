Skrbite za bližnjega z inkontinenco? Olajšajte si nego.

Če ima bližnji inkontinenco, pa je nega še zahtevnejša in se začne že z izbiro ustreznega pripomočka za inkontinenco.

Podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje kažejo, da je bilo v letu 2024 izdanih 125.845 naročilnic za medicinske pripomočke pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča, v skupnem znesku 33.085.904 EUR,* kar je skoraj 22 % vseh stroškov za izdane, izposojene in servisirane medicinske pripomočke.

* Vir: Letno poročilo ZZZS 2024

Naraščajoči trend porabe pripomočkov za inkontinenco je posledica zlasti starajočega se prebivalstva. Mnogi starejši in kronični bolniki so v domači oskrbi, torej zanje skrbijo najbližji.

Večina pripomočkov za težko in zelo težko stopnjo inkontinence je dosegljiva preko naročilnice za medicinske pripomočke (več o tem na tej povezavi). Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) opredeljuje težko inkontinenco kot popolno bolezensko inkontinenco urina ali popolno bolezensko inkontinenco urina in delno inkontinenco blata. Zelo težka inkontinenca pa je opredeljena kot popolna bolezenska inkontinenca urina in blata.

Kateri pripomoček za inkontinenco izbrati?

Večji in vpojnejši pripomoček za inkontinenco ni vedno najboljša izbira. Ključ se namreč skriva v ravnovesju: čim manjši pripomoček, a dovolj vpojen za potrebe uporabnika.

Med pripomočki, ki so na trgu, lahko za težko in zelo težko stopnjo inkontinence izbirate med:

Prav dvodelni sistem, ki pri nas še ni tako pogosta izbira, v severnejših državah pa že dobro preizkušena rešitev, lahko tako uporabnikom kot oskrbovalcem prinese številne prednosti.

Kombinacija predlog oz. vložkov s fiksirnimi hlačkami, ki se lahko večkrat operejo in spominjajo na običajno spodnje perilo, uporabnikom omogoča prav takšno diskretnost in poenostavi menjavo pripomočka v primerjavi s hlačnimi predlogami oz. plenicami.

Predloga, ki nevtralizira neprijetne vonjave, v kombinaciji s hlačkami pokriva manj kože in ji omogoča ohranjanje naravnega ravnovesja, obenem pa zaradi tesne pričvrstitve predloge s pomočjo ustreznih fiksirnih hlačk zagotavlja varnost uporabniku.

Kaj je dvodelni sistem? T. i. dvodelni sistem je kombinacija predloge za inkontinenco in fiksirnih hlačk, ki se lahko operejo. Poseben dizajn hlačk omogoča trdno pričvrstitev predloge ob telo in s tem varno zaščito, obenem pa ne ovira gibanja uporabnika.

Dvodelni sistem zaradi enostavne menjave pripomočka podpira dostojanstvo in vključenost oskrbovanca v lastno nego, saj lahko (če je možno) sam poskrbi za menjavo pripomočka ali sodeluje pri tem. Tudi če to ni mogoče, je menjava pripomočka, ker uporabnika ni treba sleči v celoti, fizično manj naporna za oskrbovalca.

FOTO: Abena Helpi

Prednosti dvodelnega sistema danskega proizvajalca ABENA

Dvodelni sistem: Kako najti pravo rešitev za vsakega posameznika?

Prednost dvodelnega sistema je tudi ta, da lahko zadovolji zelo različne zahteve in potrebe uporabnika. Za sestavo prave rešitve, ki zagotavlja varnost, udobje in dostojanstvo uporabnika, velja upoštevati tri korake:

1.korak: Prava vpojnost pripomočka

Za težko stopnjo inkontinenco se priporočajo predloge z vpojnostjo nad 1000 ml, pri zelo težki inkontinenci pa nad 2500 ml. Predloge ABENA San, proizvedene na Danskem, so na voljo v različnih stopnjah vpojnosti, za težko in zelo težko stopnjo inkontinence od št. 5 do št. 12.

Predloge imajo priročen indikator vpojnosti z merilno lestvico. Indikator ob stiku z vlago spremeni barvo iz rumene v modro, merilna lestvica pa kaže, kolikšen del pripomočka je izkoriščen. Na ta način lahko enostavno poiščete velikost pripomočka, ki ustreza stopnji inkontinence in potrebam vašega bližnjega.

FOTO: Abena Helpi

2.korak: Ustrezne fiksirne hlačke

Za pričvrstitev predlog ABENA San v velikostih 5–12 so nujne namenske fiksirne hlačke. Te so na voljo iz različnih materialov in v različnih velikostih, od S do 6XL. Poseben dizajn, širši v razkoraku, omogoča varno pričvrstitev predloge ob telo in s tem varno zaščito. Za večje predloge mrežaste hlačke niso ustrezna izbira, ampak se priporočajo močnejše hlačke, kot so ABENA Fix Pants Super ali bombažne hlačke ABENA Fix Pants Cotton. Vse hlačke se lahko operejo in tako uporabijo večkrat.

FOTO: Abena Helpi

3.korak: Pravilno nameščanje dvodelnega sistema

Dvodelni sistem omogoča enostavnejšo in hitrejšo menjavo pripomočka, pogosto lahko (če je možno) zanjo poskrbi tudi uporabnik sam. Poleg izbire ustrezne velikosti predloge in hlačk je za preprečitev iztekanja pomembna tudi pravilna namestitev dvodelnega sistema.

Pri tem so vam lahko v pomoč video navodila za nameščanje pripomočkov na spodnjih povezavah:

Dvodelni sistem pomeni tudi manj odpadkov in nižji ogljični odtis v primerjavi z uporabo hlačnih predlog. Izračun življenjskega cikla (LCA) kaže, da lahko z uporabo dvodelnega sistema zmanjšate do 20 % emisij CO₂.**

Preprosta rešitev, ki lahko pomeni veliko razliko

Različne velikosti predlog in fiksirnih hlačk omogočajo izbiro rešitve, ki zadovolji potrebe vsakega posameznika – glede na stopnjo inkontinence, njegovo obliko postave in mobilnost oz. samostojnost. Preprosta rešitev, ki lahko naredi veliko razliko v počutju, udobju in kakovosti življenja tako uporabnika kot družinskega oskrbovalca.

** Na podlagi artiklov 1000021309 + 1999911815 v primerjavi z 1000021284. Metode modeliranja in izračuna temeljijo na standardu ISO 14040/44. Kategorije vpliva in poročanje o rezultatih temeljijo na EF 3.1 (PEF – okoljski odtis izdelka). Izračuni so narejeni za 1 kos, s 100 cikli pranja (samo artikel 1999911815) in s sežiganjem ob koncu življenjske dobe.

Naročnik oglasne vsebine je Abena Helpi