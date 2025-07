Ste se že poslovili od volana? Dajte si novo priložnost z dobrim učiteljem

Prebivalstvo se hitro stara, kar se kaže tudi na cestah – vse več je voznikov v tretjem življenjskem obdobju, ki želijo ohraniti svojo mobilnost in samostojnost. Ali ste vedeli, da se je število imetnikov veljavnih vozniških dovoljenj, starih 65 let in več, v obdobju od leta 2011 do 2022 povečalo za kar 82 odstotkov? Konec leta 2023 je bila skoraj tretjina imetnikov vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil starejših od 61 let in med njimi jih je bilo kar 880 starih več kot 90 let. Ti podatki jasno kažejo, da starost nikakor ne pomeni, da se je treba odreči volanu, in opozarjajo na pomen prilagajanja, odgovorne vožnje in varnosti – tako za voznike same kot na splošno za vse udeležence v prometu.

S starostjo se naš odzivni čas podaljša, a starejši vozniki imajo tudi nekaj, česar ni mogoče nadomestiti – dolgoletne izkušnje za volanom. Praviloma so bolj premišljeni, previdni in manj nagnjeni k tveganju. Pogosto se izogibajo vožnji v neznanih ali neugodnih razmerah, skrbno izbirajo del dneva, ko se počutijo najbolj zbrane, in se načeloma izognejo vožnji pod vplivom alkohola ali drugih substanc. Obenem se dobro zavedajo, da je hitrost rezervirana za dirkalne steze, kjer veljajo povsem drugačna pravila kot na javnih cestah.

Vožnja z leti postane drugačen izziv

Toda izkušeni vozniki se pogosto ujamejo v rutino – vožnja postane nekaj samoumevnega, nekaj, kar počnejo brez večjega razmisleka. Prav v tem tiči nevarnost. Z leti se namreč slabšajo tako odzivni čas kot motorične sposobnosti, kar lahko vpliva na varnost za volanom. Zato je nenehno učenje in osveževanje vozniških spretnosti pomemben del odgovornega vedenja v prometu.

Tako kot se prometni predpisi in razmere na cestah spreminjajo, bi se moral tudi voznik redno spraševati, ali vozi dovolj zbrano, ali še vedno pravilno presodi situacijo in ali bi mu koristilo nekaj dodatnega znanja ali vaje. Samozavest na cesti je dragocena, a še bolj dragocena je pripravljenost, da znanje nenehno nadgrajujemo.

Nova tehnologija, nove razmere – recept za stres ali priložnost za učenje?

Prometna infrastruktura, zakoni in predpisi se stalno spreminjajo, prav tako se spreminjajo vozniške razmere. Več je prometa in različnih udeležencev, pogostejši so zastoji.

Hkrati postajajo avtomobili vse bolj tehnološko dovršeni, kar lahko starejšim voznikom povzroča nemalo preglavic. Funkcije, kot so prilagodljivi tempomat, pomoč pri ohranjanju voznega pasu in sistemi za samodejno parkiranje, so sicer zasnovane z mislijo na večjo varnost, vendar jih številni vozniki sploh ne uporabljajo, saj se jim zdijo prezapletene.

Mnogi starejši med vožnjo občutijo tudi tesnobo, še posebno če že nekaj časa niso vozili ali so imeli slabo izkušnjo. Vse to lahko vpliva na njihovo samozavest, kar pa ne pomeni, da niso več zmožni varne vožnje. Nasprotno, z nekaj dodatnega znanja, vaje in podpore lahko znova pridobijo občutek nadzora. Za večjo varnost na cesti naredimo veliko, če znamo pravilno uporabljati vse varnostne sisteme v vozilu in hkrati skrbimo za svojo psihološko pripravljenost.

Že četrto leto zapored: pomoč starejšim za boljšo vozniško kondicijo

Starejšim vožnja pomeni veliko. Je namreč vstopnica za dolgo neodvisnost, hkrati pa omogoča občutek svobode in povezanost z bližnjimi. Zavarovalnica Triglav se zaveda, da sta samostojnost in mobilnost v jeseni življenja zelo pomembni, zato skupaj z AMZS že četrto leto zapored ponuja roko pomoči starejšim.

Starejše od 65 let Zavarovalnica Triglav vabi na osvežitveno vožnjo z izkušenim učiteljem vožnje.

Starejše od 65 let Zavarovalnica Triglav vabi na osvežitveno vožnjo z izkušenim učiteljem vožnje. Program je zasnovan posebej za starejše voznike in jim v varnem okolju omogoča, da obnovijo ključne veščine, se seznanijo z novostmi v prometu in tehnologiji ter okrepijo samozavest za volanom. Inštruktorji pomagajo pri prepoznavanju tveganj in podajo praktične nasvete, kako obvladovati zahtevne prometne situacije, utrujenost in stres. Svoje znanje je v treh letih osvežilo že več kot 1600 starejših voznikov, ki so skupaj po Sloveniji prevozili skoraj 50.000 kilometrov.

Letos vabljeni kar v paru!

Letos se lahko na osvežitveno vožnjo prijavita oba partnerja – dobra ideja za vse, ki želijo znova sedeti za volan z več zaupanja vase. FOTO: Depositphotos

V Sloveniji je že več kot vsak peti voznik starejši od 60 let. To so vozniki, ki so vozniški izpit opravljali pred štirimi in več desetletji, ko so bile razmere na cestah precej drugačne, zato vožnja marsikomu od njih danes povzroča stres. Še večji izziv pa postane, ko se eden od partnerjev poslovi in doma ostane avto. Ženske namreč večinoma prepuščajo volan moškim in to je težava, ko mož – voznik – zboli ali umre.

Letos v programu osvežitvene vožnje pri največji slovenski zavarovalnici spodbujajo udeležbo obeh partnerjev. Za ženske je namreč značilno, da pogosto raje sedejo na sovozniški sedež. Težava se pojavi, ko pri hiši ostaneta avto in voznica, ki si ne upa več za volan. Ob tem je zanimivo, da podatki kažejo, da ženske svoje vozniške sposobnosti pogosto podcenjujejo.

Varnejše za volanom, a premalo samozavestne

»Samozavest voznic v primerjavi z vozniki začne upadati že zelo zgodaj. To je pokazala Turneja mobilnosti, v kateri smo pred nekaj leti več kot 200 voznikov in voznic povabili, da preizkusijo svoje vozniške sposobnosti na simulatorju vožnje DRAJV. Pred vožnjo so se samoocenili, nato pa sta njihovo vožnjo ocenila še računalniški algoritem in učitelj vožnje. Trije od petih moških so se ocenili z odlično ali zelo dobro oceno. Tako dobro oceno sta si dali le dve od petih žensk. Ob tem pa bi glede na strokovno oceno vožnje vozniški izpit uspešno opravilo 34 odstotkov moških in 37 odstotkov žensk. Ženske same sebe torej ocenjujejo veliko slabše, kot v resnici vozijo, to pa je povezano z manjšo samozavestjo in občutkom manjše varnosti,« je povedala Ana Cergolj Kebler, vodja programa osvežitvenih voženj pri največji slovenski zavarovalnici.

Program osvežitvenih voženj Zavarovalnice Triglav in AMZS dokazuje, da lahko tudi v tretjem življenjskem obdobju ostanemo varni in suvereni za volanom. FOTO: Depositphotos

Vsaka četrta meni, da je manj varna

Dosedanji rezultati programa za starejše, v katerega so bili v preteklih treh sezonah vključeni vozniki, starejši od 60 let, kažejo, da razlika v samozavesti v zrelih letih še narašča. Med vozniki nad 60 let je 12 odstotkov moških navedlo, da zaznavajo upad svoje varnosti v prometu, pri ženskah je bil ta delež še enkrat tolikšen. O tem je poročala vsaka četrta starejša voznica, ki se je udeležila voženj.

Babica in dedek spet za volanom v šestih slovenskih mestih

Osvežitvena vožnja z učiteljem vožnje, ki jo omogoča Zavarovalnica Triglav skupaj z AMZS, starejšim od 65 let lahko pomaga, da se spet naučite pomembnih tehnik varne vožnje. »Pomembno je, da bodo vozniki uporabljali svoj avto. To bo torej tudi priložnost, da učitelja vožnje vprašajo, kako najbolje izkoristiti prednosti in nastavitve svojega avtomobila za varnejšo vožnjo,« razloži Ana Cergolj Kebler.

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Trije razlogi, zakaj na osvežitveno vožnjo:

Še naprej boste lahko ostali aktivni vozniki.

Okrepili boste svojo samozavest v prometu.

Ostali boste v stiku z novostmi v prometu in tehnologiji.



Osvežitvena vožnja je brezplačna ura vožnje z izkušenim učiteljem vožnje AMZS, ki jo starejši opravijo s svojim avtomobilom v svojem domačem ali bližnjem kraju.

Starejši vozniki bodo v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem lahko testirali asistenčne sisteme. FOTO; Zavarovalnica Triglav/Nejc Fon

Med prijavljenimi kandidati bodo v Zavarovalnici Triglav izžrebali 330 voznikov, ki bodo svojo vožnjo konec poletja in letošnjo jesen osvežili v šestih slovenskih mestih.

Ljubljana

Celje

Škofja Loka

Maribor

Ajdovščina

Krško



Namen programa ni preverjanje sposobnosti, temveč podpora in pomoč voznikom, da ostanejo varni, samozavestni in suvereni udeleženci v prometu.

Poleg osvežitvene vožnje se bodo lahko starejši v istem kraju udeležili tudi koristne delavnice CPP, ki bo nekaj dni prej.

