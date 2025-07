Vsi na štart! Triglav tek povezuje tekače vseh generacij

Tek je ena najpreprostejših športno-rekreacijskih aktivnosti. Vse, kar zanjo potrebujemo, so volja do gibanja in športni copati. Izvajamo ga lahko kjer koli in kadar koli – tečemo v mestnem parku, po cesti, v gozdu in telovadnici. Za piko na i pa nam še koristi; izboljšuje telesno pripravljenost, krepi srčno-žilni sistem in pozitivno vpliva na počutje. Pomaga nam lahko tudi do boljšega družabnega življenja, saj samostojen tek vedno lahko zamenjamo za tek v skupini in tako spoznavamo enako misleče. Mnogi tekači se prav zato radi priključijo skupinskim treningom, tečejo v družbi tekaških prijateljev in se redno udeležujejo tekaških prireditev. In prav letos se že trinajstič odpira priložnost, da doživite skupinski tek v vsej njegovi veličini!

Pridružite se 13. Triglav teku!

Doživite izjemno tekaško vzdušje v čisti neokrnjeni naravi. Tradicionalni Triglav tek bo namreč potekal na Brdu pri Kranju, letos 13. septembra že trinajstič. Odlično tekaško vzdušje in športni izzivi so zagotovljeni. Vabljeni ste prav si, ne glede na to, ali ste izkušen maratonec ali rekreativni tekač, vas čaka zares edinstvena tekaška izkušnja. Svež gorski zrak in energija množice pa vam bo še dodatno dala zagonski veter, da boste lažje premagovali kilometre pred seboj.

Tekači boste lahko izbirali med petimi trasami: polmaratonom (21 km) in tekom na 10 km ali na 5 km. Spet pa bosta prizorišče poživila tudi družinski tek na 3,4 km in otroški tek Kuža Pazi na 350 m ali 700 m. Možno se bo udeležiti tudi vključevalnega teka, z vključevalnimi trasami v dolžini 1400 m, ki jo bodo predvsem gibalno ovirane osebe, ki ne bodo zmogle katere od drugih tekaških prog, po asfaltu lahko premagale brez merjenja časa. Vključevalnega teka se bodo letos znova udeležili tudi otroci Inštituta Zlata pentljica.

Na 13. Triglav tek, ki bo 13. septembra, se je mogoče prijaviti na spletni strani dogodka Triglavtek.si, in sicer do vključno 8. 9. 2025 ter na dan prireditve do zapolnitve prostih mest. Zgodnje prijave z ugodnostmi pa so možne do 14. 8. 2025. Prijave so že odprte, zato ne zamudite priložnosti, da postanete del tega nepozabnega dogodka.

Zakaj je Triglav tek poseben?

Triglav tek ni le tek – je doživetje, ki povezuje ljudi, naravo in šport. Poteka na izjemni lokaciji, z edinstvenimi tekaškimi stezami. Je edini športno-družabni dogodek, ki odpira vrata posestva Brdo pri Kranju. Vroč asfalt in mestne ulice tako zamenjajo urejene tekaške steze ob jezerih in ribnikih, med travniki in gozdovi. Na tej povezavi si lahko ogledate, kako je videti tek po čudoviti neokrnjeni naravi Parka Brdo.

Vsako leto pa se teku pridružijo tudi vrhunski slovenski športniki – ambasadorji Triglav teka, s katerimi se lahko obiskovalci na dogodku srečajo in jih pobliže spoznajo. Dogodek pa popestrijo tudi številne družabne in športne aktivnosti ter glasbeni in otroški program.

Triglav tek je posvečen tudi najranljivejšim članom naše družbe. Skupina Triglav na prireditvi že vrsto let predaja donacije zdravstvenim ustanovam in tudi letos bodo tekači tekli za dober namen. Triglav tek je obenem tudi dogodek, ki prispeva k uresničevanju ciljev projekta Zavarujmo prihodnost in je del trajnostno naravnanega delovanja Skupine Triglav.

Še pred tekaškim dogodkom se pridružite skupinskim treningom

Na skupinskih treningih bomo skupaj krepili vzdržljivost, se mojstrili v tekaških tehnikah in se medsebojno spodbujali. Pomembno pa je tudi, da znamo aktivnosti prilagoditi svojim zmogljivostim in se na tek pripraviti tudi psihofizično. Zato organizatorji Triglav teka vabijo vse tekače, da do septembrske preizkušnje krepijo vzdržljivost in se pridružijo tekačem v Triglav tek klubu ali s športno aplikacijo STRAVA, kjer se v tekaških izzivih lahko potegujejo tudi za nagrade. Tekaški treningi bodo potekali pod vodstvom izkušenega trenerja Klemna Dolenca, z začetkom 15. maja na Brdu pri Kranju. Prijavite se lahko na spletni strani dogodka.

Tekaška prireditev, na kateri je vzdušje podobno kot v Planici Triglav tek je nekaj posebnega, je prepričan tudi ambasador Triglav teka Timi Zajc, ki vzdušje na tem teku primerja s tistim v Planici, zato priporoča udeležbo vsem, ne le tekačem, saj se vedno veliko dogaja. Triglav tek je dogodek, ki vas spremlja že nekaj let. Kaj vas pri njem najbolj navdušuje? Triglav teka sem se udeležil že kar nekaj let zapored, najprej kot ambasador in gledalec, zadnje leto pa tudi kot tekač. Triglav tek je res nekaj posebnega, saj poteka na krasni lokaciji, poleg tega pa je vzdušje neverjetno. Kot ambasador Triglav teka spodbujate udeležbo na prireditvi. Zakaj mislite, da je ta tek nekaj posebnega? Triglav tek združi prijetno s koristnim, saj ne gre le za gibanje, temveč tudi druženje. Lepo je, ko se na enem mestu zberejo vsi ambasadorji, otroci, družine, starejši, rekreativci …, skratka vsi, ki radi tečejo. Triglav tek poteka na čudoviti lokaciji Brda pri Kranju. Kako bi opisali vzdušje in energijo tekaškega dne? Sama lokacija in tudi udeleženci teka poskrbijo, da sta vzdušje in energija res odlična. Vzdušje bi lahko primerjal s tistim v Planici. Kaj bi svetovali nekomu, ki se še odloča, ali naj se letos prijavi na Triglav tek? Brez dvoma se je vredno udeležiti Triglav teka, saj poteka v čudoviti naravi, hkrati pa je primeren za vse, tako za otroke, rekreativce kot za bolj zagrizene tekače. Lahko pa prideš samo na druženje in spodbujanje tekačev. Vsekakor se najde nekaj za vsakega, saj je poleg športnega tudi pester spremljevalni program. Tekaški izzivi so podobni športnim ciljem – vztrajnost, odločnost, premagovanje meja. Kako se tekaški duh prepleta z vašim športnim življenjem? Tekaški izzivi in športni cilji imajo veliko skupnega. Tako pri teku kot smučarskih skokih ni bližnjic, za napredek moramo biti vztrajni, prav tako je pomembna osredotočenost in odločnost za doseganje cilja, hkrati pa tako tek kot tudi skoki zahtevajo disciplino.

Kako smo lani premikali meje

Preteklo leto je bilo polno izzivov in preseganja lastnih meja. A neomajna volja, želja po gibanju in srčnost so združile tekaško skupnost v nepozabno doživetje. Triglav tek je s svojimi številnimi družabnimi, športnimi in zabavnimi aktivnostmi vsako leto res nekaj posebnega. O tem se lahko prepričate z ogledom videa z lanskega dogodka, na katerem so tekači skupaj pretekli več kot 10.000 kilometrov.

Vabljeni tudi letos na tradicionalni Triglav tek, v objem narave posestva Brdo pri Kranju. Skupaj bomo tekli in navijali 13. septembra že trinajstič! Za prijavo in več informacij kliknite TUKAJ.

